Ставим масштабные цели — финансовый гороскоп на 13 мая

Наполеоновские планы в этот день помогут добиться большего.

Овен

Овнам в этот день не обойтись без подсказок интуиции при принятии ключевых решений. Возможно, что простая логика не даст вам нужного ответа. Кроме того, у вас может не хватить времени на принятие решений, придется действовать оперативно. Часто первая пришедшая в голову мысль и бывает самой правильной. Это благоприятное время для проведения финансовых операций.

Телец

У Тельцов благоприятное время для развития делового партнерского сотрудничества. Причем, интересно то, что от вас самих не требуется проявлять особой инициативы. Наиболее успешные действия вы сможете предпринять в конце дня, поэтому самые важные дела лучше отложить на позднее время дня. Успешно идет работа в сфере услуг при индивидуальном обслуживании клиентов.

Близнецы

Близнецам сегодня следует относиться к коллегам и подчиненным в трудовом коллективе как к членам одной дружной семьи. В этом случае вы всегда сможете рассчитывать на взаимопомощь и успешное сотрудничество. Плановые дела будут решаться без особых затруднений, как бы сами собой. Важно заботиться о качестве и о сроках выполнения работы.

Рак

В профессиональной деятельности типичных Раков сегодня могут открыться новые перспективы. Звезды советуют уделить внимание образованию и деловой репутации. Возможно, перед вами поставят сложные задачи, и потребуется проявить максимум квалификации. Используйте имеющиеся в вашем распоряжении возможности для приобретения профессиональных знаний.

Лев

У Львов этот день благоприятен для улучшения условий труда на рабочем месте. Возможно, вам имеет смысл обратиться к работодателю с соответствующими просьбами и предложениями. Сейчас к вашему мнению могут прислушаться и сделать практические шаги навстречу. Хорошо пойдут дела у тех, кто выполняет ремонтно-строительные работы.

Дева

У Дев, занятых торгово-закупочной и посреднической деятельностью, это один из лучших дней. Положитесь на подсказки интуиции при выборе партнеров и определении параметров заключаемых сделок. Ваша сила сейчас – в умении находить с людьми общий язык и выстраивать систему взаимодействия. Могут расшириться и укрепиться ваши деловые связи.

Весы

Весы смогут увеличить уровень доходов за счет усиления финансового чутья. Вы сможете безошибочно определять, от какого типа работы или заказа поступит больше денег в счет оплаты. Кроме того, сейчас у вас не будет задержки с оплатой за уже выполненную работу. Можно заниматься финансовым планированием и анализом состояния своего бюджета.

Скорпион

Многие Скорпионы сегодня могут почувствовать прилив оптимизма и творческий настрой. Особенно хорошо это отразится на творческих работниках, связанных со сценическим искусством, а также кто имеет отношение к индустрии развлечений, отдыха и моды. Можно добиваться успеха в новых видах деятельности и в новых профессиях. Важно поддерживать в себе позитивный настрой.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется отдавать предпочтение тем делам, которые не имеют жестких сроков для завершения. Решая вопросы по мере их поступления, и без привязки к какому-то плану позволит вам сделать гораздо больше. Процветает семейный бизнес, успешно поработают фрилансеры. Офисные служащие могут ставить перед работодателем вопрос об улучшении условий труда на рабочем месте.

Козерог

Козерогов в этот день могут ожидать маленькие приятные сюрпризы. Например, может выясниться, что вам не придется выполнять долго и нудно большой объем работы и есть решения гораздо проще и эффективнее. Возросшая коммуникабельность и доброжелательность способствует обзаведению полезными деловыми связями. Успешно идет работа по составлению бизнес плана.

Водолей

Водолеям звезды советуют активнее взаимодействовать с вышестоящим начальством. То же самое относится к бизнесменам в их взаимодействии с представителями власти. Именно от людей, наделенных властными полномочиями, вам сегодня может прийти поддержка. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность.

Рыбы

У Рыб в этот день звезды советуют отстраниться от суеты повседневных дел и подумать о перспективах своей профессиональной деятельности. Чем масштабнее вы будете ставить перед собой задачи, тем больше сумеете добиться. Ведь, возможно, вы и сами до конца не знаете предела своих способностей. Бизнесменам рекомендуется совершать ознакомительные поездки в другие регионы и за границу с целью изучения рынков.