Время откровенной страсти — любовный гороскоп на 16-22 мая

Неделя принесет облегчение в решении многих любовных вопросов и ясность там, где она жизненно необходима.

Легко будут протекать важные разговоры о совместном будущем и дальнейшей судьбе отношений.

В понедельник, 16 мая на лунном затмении постарайтесь соблюдать максимальную тактичность — эмоции в этот день зашкаливают и конфликты вспыхивают особенно легко. Вторник и среда — не лучшее время, чтоб ввести партнера в заблуждение, но прекрасный момент, чтобы понять, обманывают ли вас. Только не изводите того, кто вам дорог беспочвенными обвинениями во лжи, если не имеете достаточных доказательств.

Четверг, 19 мая, благодаря влиянию Солнца и Плутона прекрасно пройдет для тех, кто умеет ярко выражать свои эмоции. Этот день подходит для того, чтобы необычно признаться в любви или устроить свидание с эротическими экспериментами. Совет подходит также и для семейных пар, которые нуждаются в обновлении отношений.

В пятницу и субботу можно искать точки соприкосновения в тех парах, где уже давно место страсти заняла рутина. Смело отправляйтесь на долгие прогулки, занимайтесь тем, что интересно вам обоим или просто сходите на интересное мероприятие.

Воскресенье, благодаря тандему Марса с Плутоном, — прекрасный день для проявления любви. Признавайтесь в своих чувствах, не скупитесь на комплименты и не бойтесь экспериментировать в отношениях. Это время откровенной страсти и открытого выражения своих желаний.

Овен

На этой неделе у Овнов начнут расти запросы в личной жизни. Они будут пытаться пробовать разные пути развития отношений или делить свою симпатию между двумя людьми. В первой половине недели они рискуют запутаться. Наиболее удачный интервал для поддержки отношений — с вечера пятницы по вечер субботы.

Телец

В первой половине этой недели Тельцам желательно избегать в развитии своего романа скуки, однообразия и шаблонных приемов. В программе свиданий приветствуются нотки игры, импровизации и приключений. Во второй половине недели не исключены неожиданные препятствия, не помешают сдержанность и осмотрительность.

Близнецы

Эту неделю влюбленные Близнецы проведут в сомнениях или воспоминаниях (особенно если их дата рождения приходится на май). Раздумья приведут их в прошлое, где ждет неразрешенный вопрос или нереализованный шанс. Для важной беседы с любимым человеком удачен интервал с вечера пятницы по вечер субботы.

Рак

Любовным планам и надеждам Раков эта неделя добавляет масштаба и значимости. Многие Раки начнут придавать своим отношениям с представителями другого пола повышенное значение, так как дело будет не только в любви и романтике — возможно, тут окажется замешана их карьера или давняя заветная цель.

Лев

Львам стоит быть аккуратнее в романтических приключениях в первой половине недели: это счастливое время для любви, но легко увлечься и в какой-то момент оказаться «на грани». Для спокойного разговора или свидания с соблюдением всех ритуалов ухаживания подходит интервал с вечера пятницы по вечер субботы.

Дева

На этой неделе звезды не советуют Девам проявлять инициативу в делах сердечных. Решения могут оказаться непродуманными, а момент для разговора или очередного шага не слишком подходящим. Тот самый случай, когда лучше промедлить, чем поспешить, даже если страсти бурлят, и не хочется терять ни минуты.

Весы

На этой неделе Весам станет труднее держать в романе баланс. Их увлечение и восхищение партнером могут расти в геометрической прогрессии и важно, чтобы это было взаимно. Поддержать равновесие можно в интервале с вечера пятницы по вечер субботы. Нежелательны встречи с вечера среды по утро пятницы.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе желательно воздержаться от важных шагов в любви. Их романтические инициативы, предпринятые по инерции, могут войти в противоречие с новым положением дел и не дать того результата, на который рассчитаны. Очень возможно, что это озадачит и демотивирует влюбленного Скорпиона.

Стрелец

На этой неделе влюбленные Стрельцы весьма импульсивны с вечера понедельника по утро среды, а также воскресным вечером. Поощряя их романтическую инициативу, звезды намекают на ее побочные эффекты. Чтобы их избежать, стоит сделать ставку на искренность и избегать сомнительных манипулятивных действий.

Козерог

На этой неделе события складываются для влюбленных Козерогов не идеально, и им не помешает внимательно оценивать свои шансы, прежде чем действовать. Двойной самоконтроль желателен в интервале с вечера среды по утро пятницы: в это время под влиянием чувств они рискуют сами загнать себя в ловушку.

Водолей

На этой неделе Водолеям сопутствует удача в любви, пока они не поддаются сверх меры романтическим чувствам и сами контролируют ситуацию. В частности им важно верно выбирать слова для выражения своих мыслей и время для разговора. Звезды считают, что идеальный момент для этой цели — вечер пятницы.

Рыбы

На этой неделе звезды не рекомендуют Рыбам проявлять инициативу в любви, так как эффект от нее может оказаться обратным ожидаемому (особенно если они поддались своим страстям и «потеряли голову»). Наиболее критичны в этом отношении интервал с вечера понедельника по утро среды и вечер воскресенья.