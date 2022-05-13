Исполняем желания — любовный гороскоп на 14 мая

В этот день не стоит отказывать второй половинке в чем-либо. Исполняем ее желания.

Овен

Сегодня Овны могут столкнуться с негативным настроем партнера и искренне недоумевать, что за странное затмение на него нашло: ведь все было прекрасно, да и кто вообще способен отвергнуть милого обаятельного Овна. Может не заладиться понимание в интимной сфере. Возможно, причина кроется в прошлом.

Телец

Сегодня Тельцам придется учесть привычки и текущее настроение своего партнера, а также общий эмоциональный фон, на котором развивается их роман. Не исключено, что им придется скрывать от любимого человека владеющие ими неоднозначные переживания. В истории отношений может наметиться важный момент.

Близнецы

Сегодня уверенность Близнецов в безоблачной сбалансированной картине их личной жизни и счастливых перспективах будущего что-то нарушит. Не исключено, что это будет нюанс интимного или материального характера, доставшийся им в наследство от прошлого. Возможен тайный страх любовных разочарований.

Рак

Сегодня Ракам желательно сдержать свои эмоции и любовные порывы утром, так как это непродуктивное и негармоничное время: и они сами, и их партнеры могут «встать не с той ноги» и оказаться сильно не в духе. Зато во второй половине дня сложатся вполне подходящие условия для всплеска страстей.

Лев

Сегодня Львы становятся чувствительнее. В зависимости от обстоятельств и своих внутренних психологических настроек они примут близко к сердцу бытовую или сексуальную сторону своих любовных отношений. Вечером им необходимо найти правильный стиль действий, чтобы не натолкнуться на стену непонимания.

Дева

Девам звезды подсказывают, что сегодня для их романтических инициатив удачнее вторая половина суток, при этом удача и взаимность ждут далеко не на любом пути. Любовные успехи в это время окажутся неотделимы от умения выбирать правильную сексуальную линию поведения. Не будьте холодны или безучастны.

Весы

Сегодня между Весами и их партнерами может вновь «пробежать черная кошка». Желательно избегать утренних размолвок, финансовых и сексуальных проблем, иначе они отбросят тень негатива вперед на все оставшееся время суток. Если нет гармонии в главном, вечером появится шанс восстановить ее в мелочах.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам стоит поберечь энергию до второй половины дня: именно в это время она начнет выливаться в те эффективные действия, которых в глубине души ждет от них партнер. Настанет подходящее время для их изобретательных любовных инициатив и естественных всплесков природного темперамента.

Стрелец

Сегодня любовная фортуна может изменить Стрельцам, но им не стоит волноваться: окончательно их покидать и бросать на произвол судьбы она не намерена. Звезды советуют довериться ей и переждать несколько ближайших дней, пока события складываются для развития любовных отношений не лучшим образом.

Козерог

Начало дня покажет Козерогам, насколько они ориентируются в своей любовной ситуации, достаточно ли они дипломатичны и проницательны. Если ранее они вели себя правильно, то неприятности им не грозят, но дискомфорт все же возможен, особенно утром. Наиболее благоприятной будет вторая половина дня.

Водолей

Сегодня любовные успехи Водолеев могут оказаться скромными, не всегда по их вине. Утром в силу вступят те или иные роковые внешние обстоятельства, что-то может омрачить им удовольствие от приятного общения. Во второй половине этого дня они рискуют сами заблокировать поток своей сексуальной энергии.

Рыбы

Рыбам звезды намекают, что сегодня их может разочаровать интимная жизнь — особенно если у них много сил и большие запросы. Скромные желания исполнятся во второй половине дня, а вот сверхожидания могут не сбыться, как бы вы ни старались. Не принимайте объективные ограничения судьбы на свой счет.