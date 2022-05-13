Сможем решить любые вопросы — гороскоп на 14 мая

14-15 лунные сутки. Сегодня положение Луны подчеркивает не самые гармоничные тенденции момента - которые не всегда видны «невооруженным глазом», но часто чувствуются.

В первой половине дня могут быть чем-то омрачены приятные отношения. Возможно, всему виной будет незабытое прошлое. Важно не испортить хорошее начало новой фазы общения. Вторая половина дня усилит эмоциональность, сексуальность и может подтолкнуть к частной деловой активности. Прежде чем действовать, необходимо увидеть или интуитивно почувствовать доступный путь к исполнению желаний, чтобы не столкнуться с препятствием и не испытать разочарования.

Овен

Сегодня крупные удачи для Овнов под вопросом. Утром не стоит вступать в диалог: нужные люди могут быть не в духе. В постоянном союзе вторая сторона может припомнить вам прошлые неблаговидные поступки. Даже если общение гармонично и взаимовыгодно, лучше не настаивать на его продолжении и взять паузу. Вторая половина дня напомнит о неоконченных тайных делах и необходимости финансовой осторожности.

Телец

Тельцам вплоть до ночи предстоит подстраиваться под обстановку или под настрой своего окружения, утаивать свои истинные чувства, вкусы или намерения. Чтобы не подпортить сложившие продуктивные отношения и благополучно довести до конца важный совместный проект, многим Тельцам придется скрыть свои тайные сомнения или временные затруднения и сделать вид, что у них по-прежнему все в полном порядке.

Близнецы

День напомнит Близнецам о скрытых проблемных нюансах, которые могут найтись даже в надежных проектах и ровных отношениях. Часто такие неприятные детали будут следами прошлого, которое пора навсегда нейтрализовать. Это могут быть интимные, финансовые или иные тонкости. Вторая половина дня обратит внимание на здоровье, работу и незавершенные дела, может возникнуть нужда в уборке или тайной услуге.

Рак

Сегодня точку опоры Ракам даст вторая половина дня. В это время у них могут сохраняться тайные опасения или негативные эмоции, но будет и возможность действовать. Выбрать правильный путь многим Ракам поможет чутье. Также на них начнут работать достижения недавнего времени, благодаря которым они успели чему-то научиться, получить признание, укрепить веру, расширить свои горизонты или возможности.

Лев

В течение дня Львы станут более эмоциональными внешне или менее защищенными внутренне. Будет исподволь расти их волнение или усиливаться их тайная душевная уязвимость. Многие Львы станут чувствительнее к своим текущим семейным и жилищным обстоятельствам. Может назреть знаменательное и отчасти роковое событие, связанное с их домом, статусом или карьерой и налагающее на них личную ответственность.

Дева

Утром звезды советуют Девам отложить окончательные необратимые решения и проявить умеренность: при нервозности и попытке форсировать события возрастет риск материального ущерба и других проблем. Во второй половине дня не стоит спорить с системой и пытаться преодолеть бюрократический барьер. Удача ждет в эмоционально окрашенном сотрудничестве, основанном на единстве душ или на сходстве интересов.

Весы

Для Весов этот день стартует не слишком удачно (особенно если они рождены в середине октября). Если не принять знакомые меры по нейтрализации негатива, душевный или физический дискомфорт сохранится до ночи, будет омрачена психологическая атмосфера в доме, браке или значимом союзе. Не стоит обсуждать важные темы. Вторая половина дня хороша для бытовых дел и обмена услугами в отдельных вопросах.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше отложить свои инициативы до второй половины дня. Утром рекомендуется сдержанность, любое начинание окажется фальстартом. Вечер поможет выплеснуть накопившуюся массу эмоций в любом деле, которое кажется подходящим. В это время вы вправе действовать в удобном для себя старом стиле, игнорируя все новые тенденции, но вам стоит заранее задать себе разумные границы активности.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам временно свернуть активные действия, так как в нужном кругу воцарится не самая благоприятная и дружелюбная психологическая атмосфера. Во второй половине дня ситуация может потребовать продуманных шагов и взвешенных решений.

Козерог

Сегодня обстоятельства не слишком дружелюбны к Козерогам, но и не закрывают им всех путей. Наиболее сложной окажется первая половина дня: в это время они не защищены ни от внешних неприятностей, ни от своих внутренних проблем. Активные действия желательно перенести на вторую половину дня, когда успех начнет зависеть от выбора правильной тактики - ее большинство Козерогов выберет интуитивно верно.

Водолей

У Водолеев сегодня не самый удачный день. Он может начаться с каких-то дискуссий или споров, корни которых кроются в прошлом. Звезды советуют не принимать их на свой счет. А вот вторая половина дня может напрямую затронуть их цели и интересы, включая профессиональные. Им стоит удвоить осмотрительность, так как любой промах будет иметь стратегический характер.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам умерить свои желания, так как внешнее стечение обстоятельств не способствует их полному и свободному осуществлению. Не помешает начать этот день с тех или иных предосторожностей: превентивные меры проверки и подстраховки позволять вам жить спокойнее. Вторая половина дня дает вам простор для действий лишь в определенных пределах, выйти за которые вряд ли получится.