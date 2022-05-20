Непростые разговоры — любовный гороскоп на 21 мая

Даже если нам не хочется, сегодня придется завести непростые разговоры.

Овен

Сегодня влюбленные Овны склонны толковать все новости в ключе своих романтических интересов. Часто это будет идти им на пользу — например, они получат оригинальную возможность сблизиться с объектом своих симпатий. Не исключено, что они получат неожиданное известие о любимом человеке через друзей

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы получат дополнительную пищу для размышлений. При этом у них не исключен временный внутренний разлад, когда ум говорит им одно, а сердце другое. Звезды советуют не торопиться с выводами, так как любые прихоти сейчас могут быть временными и не отвечать вашей истинной натуре.

Близнецы

Сегодня Близнецы дальновидны и не расположены форсировать события. Им важно выразить свое мнение, но не ускорить развитие отношений — наоборот, им может казаться весьма привлекательной и остроумной идеей «подвесить» ситуацию в воздухе, пока они будут думать над некоторыми важными для них вопросами.

Рак

В этот день личная жизнь Раков может оказаться неожиданным образом переплетена с жизнью социальной. Не исключено, что вместо интимных нюансов своего романа они будут обсуждать с пассией актуальные компьютерные программы и приложения, события в компании друзей или в общей профессиональной среде.

Лев

Сегодня влюбленные Львы с радостью закрыли бы дверь в прошлое, но оно не хочет отпускать их полностью, создает им барьеры или готовит сюрпризы. Часть их мыслей будет упорно возвращаться к недавним событиям и связанным с ними неоконченным разговорам. Тем не менее, в целом любовный прогресс налицо.

Дева

Сегодня Девы делают в любви ставку не на эмоции, а на свой интеллект, а иногда и на «коллективный разум». Найти подходящий алгоритм решения нестандартной задачи им кажется более важным, чем сохранить в общении с партнером эмоциональную гармонию. Поиск такого шаблона может вести их назад в прошлое.

Весы

Сегодня любовные союзы Весов, в большинстве, являются слаженными дружными парами, которым не страшны отдельные напряженные моменты. То, что в другой ситуации привело бы влюбленных к лишним тревогам, стрессу и крушению надежд, сейчас становится освежающим их взаимные чувства «контрастным душем».

Скорпион

Скорпионам стоит учитывать, что их партнеры не считают завершенным какой-то важный разговор и планируют в ближайшее время к нему вернуться. Скорее всего, подобный возврат будет выгоден взаимно, так как поможет высказаться и заново внести ясность в отношения не только им, но и самим Скорпионам.

Стрелец

В этот день влюбленные Стрельцы мечтают о быстром развитии отношений, так как готовы к нему, но сталкиваются с заминкой. Их может обидеть или насторожить недостаточная уверенность любимого человека, который почему-то придает большое значение нюансам. Им важно не разувериться во взаимности чувств.

Козерог

Влюбленным Козерогам события этого дня не покажутся критичными и тупиковыми. Даже пережив минуту волнений, они быстро найдут в сложившейся ситуации ценные преимущества для себя и своего романа. Они будут рады возможности вернуться к неоконченному разговору или отсрочке неприятных для них новшеств.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что их позиции в любви становятся прочнее, новые тенденции в делах сердечных получают дополнительную поддержку и обещают им много хорошего. Тем не менее, картина событий не идеальна. Не стоит спешить с новым предложением, пока не окончен старый непростой разговор.

Рыбы

Сегодня что-то вынуждает Рыб сдержать свои чувства или замаскировать природный темперамент. Многие Рыбы не смогут найти для выражения своих подлинных эмоций подходящее время и повод. Мнение партнера в эти сутки наведет их на определенные размышления, особенно в ситуации совместного проживания.