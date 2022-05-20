Масса проблем и сюпризов — гороскоп на 21 мая

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее сулит сюрпризы и волнения.

Соединение Солнца и Меркурия намекает на неслучайность встреч и на промежуточные решения, требующие дальнейших раздумий. Главные идеи момента осознаны и озвучены, но некоторые детали нуждаются в уточнении. Возможно, потребуется возобновление дискуссии на актуальную тему, повторное исследование, новый опрос, переоформление документа, откат к старой версии сайта или программы. И строгость старых правил, и радикализм новых в этот день смягчает взаимная симпатия или приятная находка.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам следить за новостями. Стоит обращать внимание не только на информационный фон в целом, но и на конкретные темы, обсуждаемые в близком кругу и на мнения отдельных лиц из своего окружения. Предметом интереса могут оставаться финансовые новости. Положительные сюрпризы и дополнительные возможности дня связаны с приятными находками, симпатиями и взаимовыгодными сделками.

Телец

День не даст Тельцам расслабиться в интеллектуальном и коммуникативном плане. Он заставит их следить за новостями, советоваться с друзьями или учитывать коллективное мнение своей группы. Многие Тельцы погрузятся в повторное изучение финансовой, профессиональной или иной информации, напрямую связанной с их интересами. Скорее всего, над ней им предстоит интенсивно размышлять в течение пары недель.

Близнецы

Новости этого дня поддержат Близнецов в их базовых взглядах и принципах, дадут им шанс высказаться, помогут убедиться в дружелюбии коллег и знакомых издалека, убедят в правомерности и надежности рассматриваемых на будущее вариантов. В то же время полученные известия заставят их временно отступить в тень или взять паузу, чтобы основательно подумать над интересующим вопросом с разных позиций.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам следить за социальными и профессиональными новостями, считаться с мнением коллектива, друзей, неформальных и официальных инстанций. Это поможет им оставаться в курсе новостей и не считать решенными те вопросы, которые требуют дополнительного конструктивного обсуждения. В потоке известий и мнений будет ждать ценная правовая, административная или финансовая подсказка.

Лев

Львы сегодня выходят на свои новые личностные рубежи, но в части информации и общения прогресс у них менее вероятен. Остаются незавершенными важные дела или бюрократические нюансы. Строя свои планы, им стоит учитывать, что в ближайшие дни может иметь место возврат к старой теме, повторное совещание или заминка в оформлении документа. Задержки возможны по просьбе партнеров или по приказу сверху.

Дева

Сегодня на первый план для Дев могут выйти карьерные, бюрократические или административные детали. Также их могут волновать вопросы здоровья, помощи друзьям, содержания питомцев. В движении к цели их ждет ответственный, но еще не финальный момент. Это может быть промежуточное собеседование или еще не сложившееся мнение важного лица. Впереди не исключается повторная поездка или уточнение данных.

Весы

Неожиданные и порой стрессовые события этого дня не мешают Весам чувствовать себя уверенно. Их успокаивает подстраховка в виде партнерства, построенного на любви, дружбе, долгосрочном договоре или взаимной симпатии. У многих Весов появилась дополнительная поддержка рядом или вдали от дома. И все же стоит следить за новостями: некоторые критичные сюжеты, включая финансовые, еще требуют внимания.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня им лучше подчиниться правилам своей команды или социума в целом. Дискомфорт, вызванный уступкой семье или коллективу, не идет ни в какое сравнение с теми проблемами, которые пришлось бы решать в одиночку. Членство в группе может принести им сюрпризы и во многом ограничить - но также даст поблажки или поддержку в делах, где не обойтись без помощников.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам поддерживать общение с близким и дальним кругом своих друзей, коллег и знакомых. Отзываясь на интересные предложения, необходимо учитывать их черновой характер. Медленное развитие событий может необоснованно демотивировать наиболее нетерпеливых Стрельцов, желающих иметь все и сразу, ведь в любом соглашении еще потребуется время на уточнение практических деталей.

Козерог

Обстоятельства этого дня поддерживают в Козерогах их рационализм, а также общую предрасположенность к терпению, аскезе или экономии. Непредвиденные события для многих представителей знака будут очевидными и ожидаемыми, благодаря чему они часто будут встречать сюрпризы во всеоружии. Временные задержки не раз будут им на руку, так как дадут время вернуться к хорошим идеям и заново обдумать их.

Водолей

Сегодня Водолеи в своей стихии, они могут спокойно следовать своим принципам или привычкам. Новый поворот событий дает им системное преимущество, которым они с полным правом могут пользоваться. Этот день может добавить им уверенности в творческой сфере, в любовных делах или в отношениях с детьми. Но не избежать и отдельных заминок - например, пока нельзя поставить точку в неприятном разговоре.

Рыбы

В этот день Рыбам желательно отрешиться от своих эмоций и смотреть на ситуацию как можно рациональнее. Если это получается плохо, можно взглянуть на положение дел глазами друзей или коллег. Главное событие сегодня ожидается в частной жизни или в неком фундаментальном вопросе: профессиональном, социальном, жилищном. Важно мнение конкретного лица - например, одного из родителей, друга, домочадца.