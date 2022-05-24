Покоряем карьерную вершину — финансовый гороскоп на 25 мая

Сегодня мы можем добиться многого на работе и в карьере.

Овен

Овнам удастся добиться успеха в делах только при условии личной активности и инициативного поведения. Наиболее удачное направление деятельности сейчас связано с информационным обменом. Хорошее время для деловых встреч, расширения связей, поездок, в которых ваша роль должна быть ведущей. Могут расшириться и укрепиться ваши деловые связи. Активнее идут торговые сделки.

Телец

Типичные Тельцы сегодня могут получить неплохую возможность увеличить уровень доходов за счет дополнительной подработки. Вам могут предложить работу на полставки или по совместительству. Также вас могут попросить выйти поработать сверхурочно, выйдя на замену заболевшего коллеги. Кроме того, это благоприятное время для оформления к получению положенных вам по закону льгот, компенсаций, субсидий.

Близнецы

Возросшая предпринимательская активность Близнецов сегодня может иметь еще больший положительный эффект. Для этого вам следует активнее включаться в коллективную деятельность вместе с единомышленниками. Удачный день для инженеров, программистов, ученых-исследователей, конструкторов и архитекторов. Хорошо заниматься составлением бизнес-плана.

Рак

Ракам в этот день лучше воздерживаться от личных инициатив, предоставив обстоятельствам самим формировать события. Вы можете добиться большего, если будете решать вопросы по мере их поступления. У вас могут сложиться особые доверительные отношения с вышестоящим руководством. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то будьте готовы к получению хороших новостей.

Лев

Львы, устремленные в перспективу, могут оказаться успешнее тех, кто сосредоточен на повседневных делах и не может ни на минуту оторваться от суеты. Это время для масштабных оценок и поисков выхода на новые рынки товаров и услуг. Немаловажную роль приобретает уровень профессиональной квалификации. Возможно, вам предстоит решать сложные вопросы, в которых важно обладать большими познаниями.

Дева

Хороший день для Дев, занимающих управленческие должности и настроенных на проведение реформ. Это тот самый день, когда решительные действия можно будет хорошо просчитать и взвесить. Ваша сила сейчас в способности правильно организовать производственный процесс. Можно делать кадровые перестановки и оптимизировать бюджет. Старайтесь всесторонне обновлять свою работу.

Весы

Весам звезды советуют проявить максимум такта и дипломатичности при проведении переговоров о сотрудничестве. Особенно это касается отношений с иностранными партнерами и оформления юридических отношений с ними. Также день хорош для проведения рекламных мероприятий. Повышение деловой репутации может способствовать урегулированию важных вопросов.

Скорпион

Этот день может вполне благоприятно сложиться для Скорпионов, занятых конкретной практической работой. Прежде всего, речь идет о физическом труде в промышленном производстве. Также это хороший день для приобретения новых технических навыков и тестирования рационализаторских предложений. Успешно поработают мастера сервисных центров по ремонту и обслуживанию бытовой техники и автомобилей.

Стрелец

Стрельцы творческих профессий смогут в полной мере проявить свои таланты. Успешно проходят рекламные акции. Наибольший успех ожидает деятелей шоу-бизнеса, консультантов, театральных и цирковых актеров и ювелиров. Старайтесь в любом деле вести себя открыто и смело. Можно принимать участие в творческих конкурсах, кастингах на замещение вакантной престижной должности.

Козерог

Звезды советуют Козерогам сосредоточить внимание на улучшении условий труда на рабочем месте. Может вырасти выручка у тех, кто работает в магазинах, товарных биржах, оптовых складах и агентствах по сделкам с недвижимостью. Любые капиталовложения в недвижимость могут дать положительные результаты в дальнейшем. Хорошо поработают строители и коммунальщики.

Водолей

Водолеев ожидает насыщенный и результативный в информационном плане день. Возможно, вам будет поступать много сведений, благодаря которым вы сможете повысить эффективность своей работы. Успешным день станет для тех из вас, кто имеет отношение к учебному процессу, организации курсов, школ, лекций, выставок. Успешно проходит деловое взаимодействие с самыми разными людьми.

Рыбы

У Рыб сегодня может вырасти доход от использования ресурса недвижимой собственности. Звезды советуют работникам агентств по сделкам с недвижимостью активизировать усилия. Если вы являетесь собственником земли или помещений, то это хорошее время для оформления договора на аренду. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.