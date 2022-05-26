Приманиваем денежную энергию — гороскоп на 27 мая

26-27 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Тельца направит взгляд на дела материальные - например, бытовые или денежные.

Особый интерес вызовут детали прошлого: архивы платежей и финансовой переписки, детали коммунальных услуг и прежних покупок, сохраненные резервы. Могут требоваться повторные банковские выписки или другие документы, связанные с взаиморасчетами. Предметом забот может стать питание, домашний комфорт, дачное или другое подсобное хозяйство. Вероятен интерес к отложенным покупкам, новинкам. Не стоит принимать окончательных решений, связанных с романтическими чувствами, деньгами и имуществом.

Овен

Овнам не стоит браться за дела рано утром, так как сегодня это не лучшее для них время, велика вероятность неудач и плохого настроения. По мере развития событий внимание может оказаться целиком сконцентрировано на финансах и материальных вопросах, особенно связанных с прошлым. Могут прийти запоздавшие известия. Возможно, придется поднять архив платежей или заказать повторно банковскую выписку.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам приступать к текущим делам ближе к полудню, так как раннее утро может оказаться для них не слишком комфортным физически или психологически. На первое место в этот день выходят личные потребности и их постепенная коррекция. Планируя текущие дела, желательно оставить в них место для сюрприза или заминки: возможны изменения в программе, внезапные прихоти и колебания.

Близнецы

Сегодня внимание Близнецов невольно концентрируется на материальных вопросах, а также на тех текущих делах, которые в данный момент требуют от них основательного пересмотра. Многих Близнецов события этого дня вынудят мысленно углубиться в свое прошлое - например, в подробности своих прежних платежей, питания или хозяйственных расходов, в тонкости финансовых отношений с друзьями.

Рак

Сегодня обстоятельства складываются для Раков более благоприятно, чем накануне. Они пока не имеют ясных ответов на все свои вопросы, но получают доступ к надежной информации, в том числе связанной с будущим. У них появляется шанс расконсервировать старую тему в неформальном сообществе или посоветоваться с друзьями. Интересующие их финансовые и другие подробности могут найтись в старом архиве.

Лев

Львов события этого дня вынудят целенаправленно заняться материальной частью своих дел. В фокус внимания могут попасть связанные с ней документы, служебные контакты или дружеские связи, резервы или дополнительные мощности. Если речь зайдет о профессии, карьере или должности, важным критерием будет получаемая от них выгода. В переходной ситуации лучше не принимать окончательных финансовых решений.

Дева

Девам этот день добавит уверенности, что в сложившейся ситуации не будет для них лишним. Может расшириться угол обзора, появиться доступ к старым надежным данным, маршрутам и линиям связи. Объективные ограничения будут чем-то смягчены. Появится надежда на прибыль или компенсацию расходов. Найдутся знакомые ориентиры и точки опоры у Дев-путешественников, исследователей, студентов и преподавателей.

Весы

Весам этот день поможет переориентировать свое внимание на проблемные стороны ситуации. Для многих Весов станет предметом забот их доля в общем имуществе или совместном бюджете. Возможно, предстоит неожиданный экскурс в финансовое прошлое. Может представить особый интерес свободный или необычный источник дохода, оформленный ранее вклад, дружеский займ или долг, платежная или кредитная история.

Скорпион

Сегодня на первое место для Скорпионов выходят взаимоотношения с друзьями, партнерами или симпатичными им людьми. Общая тенденция момента - смягчение противоречий. Нужные люди пока не готовы сократить дистанцию или отказаться от своих оригинальных капризов, но и не хотят ссориться без веской причины. Не стоит отказываться от предложения вернуть дружбу или возобновить разговор на актуальную тему.

Стрелец

Сегодня звезды обращают внимание Стрельцов на практические стороны их бытия - о которых, возможно, им сейчас думать совсем не хочется. Если ваш ум в данный момент целиком захвачен грандиозным творческим замыслом, романтикой любви или увлекательной игрой, не помешает найти лояльных дружелюбных помощников, которые сделают за вас рутинную часть работы и избавят вас от погружения в «мелочи жизни».

Козерог

Сегодня у Козерогов появляется повод отвлечься от бытовых или деловых забот, переключившись на свободный креатив, личную жизнь или любимый оригинальный вид отдыха. Если напряженные обстоятельства не позволяют вам покинуть свой дом или офис, можно заняться приятной и мирной частью дел, подразумевающей долю творчества: это хороший способ сохранить ясность мысли и восстановить душевное равновесие.

Водолей

Сегодня внимание Водолеев может привлечь домашняя обстановка, жилищная ситуация, возможность поговорить с семьей или друзьями. Звезды напоминают, что личные планы все еще могут находиться в конфликте с нуждами домочадцев и близких, а в дискуссиях с ними еще сохраняются старые фундаментальные разногласия. Стоит заранее прикинуть оптимальные рамки общения, избавляющие от хронического недопонимания.

Рыбы

Сегодня ситуация меняется для Рыб к лучшему, атмосфера вокруг них становится более дружелюбной и гармоничной. Если были допущены финансовые, любовные, правовые или иные промахи, появляется надежда на их частичное исправление или на оригинальное превращение недостатков в достоинства. В планы на ближайшие дни звезды рекомендуют включить контакты со старыми друзьями и поездки по забытым местам.