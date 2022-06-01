Держим удачу в руках — гороскоп на 2 июня

3-4 лунные сутки. Сегодня важно поставить преграду чрезмерным эмоциям и необдуманным действиям.

Сбавить градус семейных и других разногласий, на эмоциональном уровне — найти баланс между противоречивыми чувствами. В случае ссоры пора погасить остроту спора или взять паузу. Сбавить темп и сбросить лишнее напряжение поможет музыка, любовь, общение в дружелюбной среде. Луна в Раке советует отвлечься через заботы о доме и близких, но за них лучше не браться в неспокойном расположении духа — иначе пища получится невкусной, во время хлопот по дому возможны недоразумения и осечки, общение может быть омрачено обидой.

Овен

Этот день Овны могут провести в колебаниях, бытовом или душевном дискомфорте. Положительный или отрицательный тренд событий будет во многом определен для них ситуацией в близком кругу и остротой реакции на нее. Главная задача дня — перенаправить энергию на пользу близким, не навязывая им свои привычки, темпы и убеждения. Стоит обуздать свои эмоции, поступиться частью желаний ради дома и семьи.

Телец

Сегодня Тельцы преуспеют не только благодаря своей привлекательности или удаче, но и благодаря нестандартному ходу своей мысли. Также многие Тельцы смогут получить ценную приватную информацию от своих старинных друзей, земляков или родственников. В сложных обстоятельствах это поможет им не стать жертвой чужих рискованных игр и не забыть в хитросплетении внешних событий о своих насущных нуждах.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит аккуратнее вести дела с друзьями, родней и партнерами. Не во всех ситуациях поможет чутье, иногда стоит подстраховаться старым добрым правилом «доверяй, но проверяй». Не отслеженный вовремя недочет может обернуться половинчатым успехом, возвратом товара, отзывом сделки или налоговой ловушкой. Не исключаются и бытовые промахи - например, в ходе приготовления пищи.

Рак

Этот день может принести Ракам непростой выбор или необходимость балансировать между двумя рискованными стратегиями. Несдержанные Раки столкнутся с последствиями своей импульсивности. Если не проявить осторожность, может пострадать карьера или поставленная цель. Поддержку лучше поискать у друзей. Не самые плохие способы сбросить лишнее напряжение — романтика и спонтанное кулинарное творчество.

Лев

Львам придется смириться с тем, что сегодня у них не самый продуктивный день. Он может пройти неплохо, если сравниваются варианты или ищутся нестандартные пути решения проблемы. Если вы хотите недвусмысленного, прочного и устойчивого эффекта от своих начинаний или заинтересованы в публичности, лучше повременить: велика вероятность недоразумений, в том числе при сотрудничестве с иностранцами.

Дева

Девам стоит помнить о двойственной перспективе сегодняшних начинаний и об их нежелательных побочных эффектах. Прежде чем включиться в семейный или иной групповой проект, полезно свериться с публичным источником данных или призвать на помощь свои знания. Не помешает заручиться дружеской и информационной поддержкой, включая удаленную, чтобы правильно оценивать имеющиеся варианты и вероятные риски.

Весы

Сегодня Весам трудно избежать мучительных колебаний. Даже если ситуация кажется забавной, не стоит относиться к ней легкомысленно: выбор является стратегическим, ошибка в нем может иметь последствия в виде острых разногласий в семье или бизнесе, разрыва партнерства, обострения отношений с влиятельными конкурентами или других проблем. Желательно учитывать моральную и духовную сторону вопроса.

Скорпион

Сегодня Скорпионы интуитивно находят выход из любой противоречивой ситуации. Звезды советуют им не довольствоваться собственными догадками, а поделиться ими с друзьями или заинтересованными людьми: коллегами, помощниками, персоналом, друзьями. Это подходящий момент для того, чтобы обсудить новые задачи и первый опыт в их выполнении, а затем уточнить список дел и заново согласовать усилия.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что это не самый подходящий момент для их творческой и деловой активности. Индивидуальные начинания могут временно быть невозможны. В делах коллективных многое будет зависеть от эмоционального фона и общего настроя, который может быть противоречивым. Не исключена зависимость от дома, семьи или от дел на родине. Также это не лучшее время для романтических инициатив.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит быть начеку: ситуации этого дня способны вызвать у них неоднозначные эмоции и спровоцировать наплыв неприятных воспоминаний из личного прошлого. Это может плохо повлиять на общение с деловыми партнерами, родней, земляками и домочадцами, осложнить психологическую атмосферу в доме. Наиболее гармоничными окажутся минуты общения с друзьями, творческие и романтические контакты.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям отложить важные масштабные дела и заниматься исключительно мелочами. Это подходящий момент для помощи близким друзьям и домочадцам, а также для небольших обновлений в доме или собственном офисе. Не стоит планировать на этот день интенсивные контакты с внешним миром, деловые контакты и поездки: ситуацию может омрачить скрытое недомогание или досадное недоразумение.

Рыбы

Сегодня Рыбы интуитивно находят в событиях свою нишу, помогающую сохранять душевное равновесие. Для многих Рыб это будет укромное знакомое место, где они могут без помех предаваться мечтам, творчеству, любви или приятному общению с друзьями - или виртуальное пространство, где они могут свободно продвигать свои идеи. Рыбы, потерпевшие неудачу в недавнем смелом проекте, именно так смогут отвлечься.