Станет больше денег — финансовый гороскоп на 6-12 июня

Всю неделю Венера и Меркурий идут по знаку Тельца, а сам Меркурий уточняет к пятнице трин к Плутону.

Для многих и появляется отличная возможность разобраться с финансовыми неурядицами, особенно если речь идет о долгах, ипотеке или кредитах. Растущая Луна, идущая от Девы до Скорпиона в течение всей недели, будет создавать ситуации, в которых начнут появляться новые возможности заработка или шанс уменьшить уже существующие долги. Тем, кто в поисках новой работы, стоит проявить побольше инициативы и самостоятельно выйти на связь с интересующим вас работодателем.

Солнце в секстиле к Хирону уже в понедельник позволит многим найти необычное, но вполне действенное решение застарелой финансовой проблемы. А умение слышать не только доводы разума, но и свой внутренний голос, сослужит добрую службу тем, кто отчаялся и перепробовал все доступные способы разобраться с денежными неурядицами. В выходные благоприятные тенденции продолжатся, но звезды в первую очередь покровительствуют тем, кто прежде всего озадачен вопросами поиска дополнительного заработка или рефинансирования долгов и кредитов.

Овен

У Овнов первая половина недели может быть связана с нестабильным финансовым положением. Расходные статьи бюджета неожиданно могут вырасти, а в части доходов, наоборот, вы можете недополучить прибыль. Некоторые могут столкнуться с техническими сбоями, и понесут материальный ущерб. Звезды не советуют в этот период вкладывать деньги в инвестиционные фонды и покупать долю акций в акционерных обществах. В целом работа в составе группы единомышленников может пойти с трудностями из-за возникающих разногласий. Вторая половина недели постепенно приводит к улучшению в делах. Рекомендуется действовать в строгом соответствии с заранее утвержденным планом. Добьются успеха те из вас, кто умеет быть последовательным и способен методично работать в главном направлении, не распыляя внимание на мелкие вопросы. Если вы сумеете сосредоточиться на чем-то одном, то добьетесь больших результатов. Ваш результативный труд может заметить и оценить начальство – может поступить предложение о повышении в должности, или вам могут поручить выполнять более ответственное задание.

Телец

У Тельцов в начале и середине недели может быть затруднено общение с людьми, стоящими выше вас по профессиональному статусу. Ваша инициатива в этот период может не найти у них понимания и поддержки. Бизнесменам будет трудно найти общий язык с представителями официальной власти. Например, попытка договориться о чем-то в приватной беседе может быть обречена на неудачу. Если вы сами занимаете руководящую должность, то рекомендуется воздерживаться от поспешного принятия важных решений. Выходом из столь затруднительного положения может стать перенесение наиболее важных дел на более благоприятное время в конце недели. Вот как раз в это время хорошо прилагать усилия для расширения бизнеса. Вы можете, как губка, впитывать в себя все новое и масштабное, что поможет продвинуться вперед при выходе на новые рынки. Чем смелее вы себя будете вести, тем больших результатов добьетесь. Также у вас может быть хороший настрой на практическую работу. Однако звезды предостерегают вас от излишнего распыления своих сил. При запуске новых проектов следует проявить осторожность и ни в коем случае не торопиться.

Близнецы

Близнецам в начале и середине недели звезды советуют держаться подальше от теневого бизнеса и строго соблюдать букву закона в своей работе. Любое нарушение может быть выявлено представителями администрации фирмы или фискальными властями, и это может повлечь за собой штрафные санкции. Нежелательно подавать исковые заявления и предпринимать попытки для урегулирования юридических споров. Возможны трудности с выполнением плановой работы во время служебной командировки. Чаще обычного будет ломаться электроника и компьютерная техника. В конце недели ситуация может улучшиться. Бизнесменам рекомендуется держать курс на расширение видов услуг и искать новые перспективные рынки. Прежде всего, это относится к тем, кто ведет импортно-экспортные торговые операции крупным оптом. Однако звезды советуют вам быть осмотрительнее в инициативах. Многое в этот период будет происходить скрытно от вас, но вы можете ощущать чье-то незримое влияние на ход событий. Постарайтесь прислушаться к интуиции – она даст вам верные подсказки.

Рак

У Раков первая половина недели может запомниться внезапным изменением внешних обстоятельств, из-за чего ваша работа может пойти не по плану. Возрастает вероятность технической сбоев в электросетях, а также ущерба имуществу фирмы. Тем, кто работает на производстве и занимается обслуживанием техники и механизмов, звезды советуют обратить внимание на соблюдение техники безопасности. Если ваша фирма специализируется на предоставлении страховых услуг или причастна к вневедомственной охране, то вероятны крупные убытки и в целом беспокойные дни. Во второй половине недели вам будет полезно выслушать советы друзей и единомышленников. Можно вести переговоры с деловыми потенциальными партнерами, в том числе на многосторонней основе. Ваши успехи в бизнесе будут прирастать вместе с расширением деловых контактов. Рекомендуется проводить интенсивные консультации с теми, кто работает в смежных с вами областях деятельности. Может усилиться ваш интерес к новинкам науки и техники, информационным технологиям. Успешно проходит поиск новых прорывных решений.

Лев

Львы, занимающие руководящие должности в бизнесе, могут столкнуться в начале и середине недели с усилением конкурентной борьбы. Попытка договориться об общих правилах игры на рынке услуг не даст желаемого результата. Одновременно могут осложниться отношения с кем-то из деловых партнеров. Могут обнаружиться принципиальные расхождения во взглядах на приоритеты в бизнесе. Кроме того, вас могут обмануть или подвести в самый ответственный момент. Старайтесь строже контролировать исполнение договорных обязательств. В конце недели вы можете почувствовать усиление энергетики, что может положительно отразиться на росте уровня работоспособности. Это особенно касается руководителей фирм и ведущих менеджеров. Ваши решения могут оказаться очень эффективными. Вы сможете контролировать рабочее время и не потеряете его понапрасну. Можете положиться на надежность и исполнительность своих подчиненных. Также могут усилиться ваши пробивные способности, направленные на завоевание достойного места под солнцем. То, на что раньше вам не хватало смелости решиться, сейчас будет исполнено как само собой разумеющееся.

Дева

Девам в начале и середине недели, возможно, придется столкнуться с рядом трудностей при выполнении своих повседневных обязанностей по работе. Дело в том, что внешние обстоятельства в этот период складываются преимущественно неблагоприятно, из-за чего вам станет труднее добиваться нужного результата. Прежде всего, могут осложниться отношения с коллегами по трудовому коллективу. Звезды не советуют вам относиться излишне эмоционально к своим и чужим ошибкам, которых в этот период может быть допущено немало. Очень важно строго соблюдать дисциплину труда. Следите за тем, чтобы не опаздывать и в срок выполнять порученную вам работу. В конце недели дела пойдут успешнее. При работе в сфере услуг ваша личная популярность, равно как и популярность ваших товаров и услуг может заметно повыситься. Это хорошее время для урегулирования юридических вопросов. Бизнесмены могут получить выгодный государственный заказ. Старайтесь смелее добиваться поставленных целей. Особенно это относится к тем, кто связан с внешней торговлей, дальними поездками, дизайном, издательской деятельностью и туризмом.

Весы

Весы в начале и середине недели могут почувствовать усиление в себе азарта и авантюризма. Под действием эмоционального импульса вы неожиданно для себя можете решиться вложить деньги в некий рискованный инвестиционный проект. Однако звезды не советуют вам этого делать. Особенность этого периода в том, что любые финансовые вложения вряд ли окупятся и вернутся вам обратно. Не рекомендовано обменивать валюту и открывать счета в банке. Страховые фирмы могут понести ущерб, за счет необходимости делать большие выплаты по страховым случаям. Не пытайтесь усовершенствовать то, что пока и так неплохо работает. В конце недели благоприятное время для оформления наследства в виде недвижимой собственности. Бизнесмены могут делать приобретать техническое оборудование и заниматься обновлением производственных мощностей. Риелторы, строители, коммунальщики и работники сельского хозяйства сумеют повысить уровень доходов. Направьте свои усилия на улучшение условий труда на рабочем месте.

Скорпион

Скорпионам в начале и середине недели придется побеспокоиться о сохранности своего недвижимого имущества. Это особенно относится к тем, кто ведет строительные, отделочные и ремонтные работы в помещениях. Также может произойти вынужденный простой в работе из-за того, что подрядчики или деловые партнеры задержат с поставкой необходимых материалов. Возможно повышение арендной платы и прочие материальные издержки по содержанию помещений. Также возможны трения с основным деловым партнером. Этот тем более вероятно, если вы вместе пользуетесь одним помещением или ведете семейный бизнес. В конце недели ситуация улучшается. Это может быть время интенсивного информационного обмена. В поле вашего зрения появится много людей, среди которых будут те, кто предложат вам сотрудничать. Рассмотрите эти предложения со всей серьезностью и вниманием – там будут весьма перспективные варианты. Однако при работе в сфере услуг вам могут попадаться непостоянные клиенты, которые сами не знают, чего хотят, меняют решения и предъявляют необоснованные претензии.

Стрелец

Если у Стрельцов работа связана с частыми поездками и деловыми бумагами, то начало и середина недели может пройти в напряженном ритме при низкой результативности. В поездках и контактах вы можете столкнуться с торможением и множеством мелких препятствий – например, застрянете в пробке по пути на деловое свидание или потеряете много времени в бюрократических проволочках. При выполнении повседневных обязанностей постарайтесь не отвлекаться на посторонние разговоры, не имеющие прямого отношения к выполняемым обязанностям. Поступающая информация может скорее мешать, чем помогать вашей работе. В конце недели ситуация улучшается. В вашем трудовом коллективе может установиться деловой и конструктивный настрой. В обстановке взаимопомощи вы сможете увеличить свою производительность труда. Эмоциональное отношение к делам усилит вашу мотивацию для качественного выполнения работы. Это положительно отразится на уровне доходов.

Козерог

У Козерогов основной задачей в начале и середине недели звезды считают сохранение тех финансовых и материальных ресурсов, которыми вы располагаете. Консервативный подход в бизнесе и осторожность в расходовании средств – вот что убережет вас в этот период от убытков. В зону риска, связанного с возможными убытками, попадает торговля модной одеждой и украшениями. Не торопитесь вкладывать деньги в оптовую закупку товаров. Индустрия отдыха, шоу-бизнеса и развлечений вряд ли оправдает ваши ожидания с точки зрения доходов. В конце недели вы сможете личными усилиями улучшить ситуацию в делах. Звезды советуют провести этот период предельно активно. Любые ваши инициативы могут получать поддержку. Можно закладывать фундамент под новые проекты, открывать филиалы, магазины, учебные центры и салоны. Можно предпринимать смелые шаги по продвижению вверх по карьерной лестнице. Вам могут предложить более ответственную работу или повысить в должности. Звезды советуют вам не предлагать коллегам ничего такого, что может увеличить их трудовую нагрузку.

Водолей

В начале и середине недели Водолеям рекомендуется заниматься обычными текущими делами, а вот с инициативностью стоит повременить: рассчитывать на поддержку и понимание тут, увы, пока не приходится, поэтому сосредоточьтесь пока на исполнении своих прямых обязанностей и обдумывании планов. Звезды советуют внимательно соблюдать технику безопасности при работе на стройке, в сельском хозяйстве и в жилищно-коммунальном комплексе – возможны мелкие травмы рук. Неблагоприятно могут сложиться дела в семейном бизнесе и у тех, кто работает удаленно на дому. В конце недели важно будет создать себе хорошие условия для работы. Постарайтесь отключить от себя все посторонние воздействия, мешающие вашей работе. Чтобы добиться результата, вам требуется сосредоточиться. Если вы имеете в своем распоряжении недвижимую собственность, то будьте готовы к тому, что кто-то или что-то может нанести ущерб вашему имуществу.

Рыбы

Звезды не советуют Рыбам в начале и середине недели принимать необдуманные решения, поскольку Вам могут поступать сведения, в достоверности которых нельзя быть до конца уверенными, а временами вероятна и прямая дезинформация. В поле зрения могут появляться люди с не вполне честными намерениями. От новых деловых знакомств пока лучше воздержаться. Опасайтесь обмана при заключении торговых сделок. Если вы сумеете отсечь ненужные контакты, то результат работы будет гораздо выше. Запланированные деловые встречи могут сорваться по странным и труднообъяснимым причинам. Наиболее важные вопросы лучше перенести на конец недели, когда ситуация улучшится. Если вы находились в затруднительной ситуации, то вам может неожиданно прийти оригинальное решение. Можете рассчитывать на содействие друзей.