Налаживаем связи — финансовый гороскоп на 3 июня

Сегодня нужно укреплять отношения как с коллегами, так и с руководителями.

Овен

В первой половине дня типичные Овны могут почувствовать усиление творческого потенциала. Вам могут прийти неожиданные оригинальные идеи о том, как справиться со сложными ситуациями. Могут подвернуться удачные варианты для закупки оптовых партий товара. На вторую половину дня лучше не планировать открытие банковских счетов и размещение депозитных вкладов.

Телец

Тельцам рекомендуется наиболее важные дела планировать на первую половину дня. В это время вы будете чувствовать поддержку со стороны людей, которые склонны покровительствовать вам. Также вам могут предложить дополнительную подработку. Во второй половине дня могут сорваться договоренности о деловой встрече. Будьте внимательнее к запросам клиентов при выполнении индивидуальных услуг.

Близнецы

Близнецы в первой половине дня могут проявить чудеса изобретательности и изворотливости при решении сложных и запутанных вопросов. Звезды советуют вам наращивать усилия в приобретении деловых связей. В конце дня могут осложниться отношения в трудовом коллективе. Некоторые плановые задания будет сложно завершить в положенные сроки.

Рак

Безработные Раки в первой половине дня неожиданно могут найти себе временную подработку на вполне выгодных условиях. Также это хорошее время для контактов с вышестоящим начальством. Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя. Вторая половина дня неблагоприятна для рекламных мероприятий и оптовой торговли.

Лев

Львы в первой половине дня могут испытывать эмоциональный подъем и бодрость, что будет способствовать успехам в делах. Это хорошее время для профессионального обучения и обмена мнениями с более опытными коллегами. Вы сможете повысить уровень своей квалификации. Вторая половина дня может быть связана с некоторыми сложностями и неудобствами при работе в офисе.

Дева

Звезды советуют Девам действовать быстро и не бояться идти на риск, если ситуация к этому располагает. Наиболее удачное время приходится на утренние часы. Бизнесмены смогут провернуть выгодные сделки. Во второй половине дня не следует доверять поступающей информации. Воздержитесь от заключения торговых сделок. От деловых встреч и знакомств пока лучше воздержаться.

Весы

Звезды советуют Весам сосредоточить свои усилия на поиске наиболее перспективных направлений развития бизнеса. Активнее идите на обмен мнениями и обсуждение актуальных вопросов с друзьями и единомышленниками. Хорошо совершать поездки в другие регионы с целью изучения рынков. Наиболее успешное время для этого – первая половина дня.

Скорпион

У Скорпионов хороший день для работы на подчиненных ролях. Вы сможете прекрасно справиться с заданиями и поручениями начальства, если максимум усилий приложите в первой половине дня. Вторая половина дня неблагоприятна для личных инициатив. Особенно это касается работы без согласования с начальством. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам действовать открыто, и использовать этот день для публичной деятельности и раскрутки бизнеса. В первой половине дня может усилиться ваш творческий потенциал. И это может положительно отразиться на результатах работы. В конце дня воздержитесь от выполнения частных заказов. Будьте внимательнее при финансовых расчетах за покупки.

Козерог

Козерогам в этот день, возможно, удастся урегулировать некоторые финансовые вопросы. В первой половине дня вам может поступить денежный перевод, или вам вернут долг. Хорошо заниматься освоением новой техники и благоустройством труда на рабочем месте. В конце дня не следует браться за важные дела. Сосредоточьтесь на выполнении текущей работы, которая у вас бывает повседневно.

Водолей

Водолеям рекомендуется активнее сотрудничать с деловыми партнерами в первой половине дня. Это может принести вам неожиданные выгодные договоренности. Обращайте внимание на поступающую информацию – она может принести вам новые возможности и успешное решение проблемных вопросов. В частности можно вести переговоры на многосторонней основе.

Рыбы

Ключ к успешному решению вопросов для многих Рыб лежит в налаживании гармоничных отношений с коллегами и подчиненными. Если вы запланируете наиболее важные дела на первую половину дня, то работа пойдет более быстрым темпом, чем вы могли бы планировать раньше. Также это хорошее время для совершенствования в использовании имеющихся в вашем распоряжении технических средств.