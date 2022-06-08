«Столкнемся со страхами»: экстрасенс предупредила о ретроградном Сатурне

С 4 июня 2022 года планета Сатурн перешла в ретроградную фазу.

Она пробудет в этой позиции до 23 октября. Весь этот период планета будет оказывать огромное влияние на людей. По словам эзотериков, именно Сатурн отвечает за судьбу человека и проверяет его на прочность во всех сферах жизни.

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила, что в эту фазу люди столкнутся лицом к лицу со своими страхами.

— Сатурн — это планета-учитель. Он научит вас терпению, умению быстро корректировать решения. Наготове всегда должен быть запасной план, на случай если все вдруг пойдет не так, как хотелось, — заявила Кузнецова.

По ее словам, ретроградный Сатурн идеально подходит для планомерного движения к цели и продолжению начатой работы. Финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказала, что это время для учебы, профессионального мастерства и путешествий.