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Знаки зодиака, которые в июне обречены на страдания

9 июня 2022ГороскопыВечерняя Москва

Астрологи составили топ-3 знаков зодиака, представителям которых в первый месяц лета 2022 года придется настрадаться.

Знаки зодиака, которые в июне обречены на страдания

Лев

Так, в июне рожденные быть победителями Львы рискуют оказаться в числе проигравших. Звезды сулят им череду неудач в работе и отношениях. Представители этого знака неожиданно станут нерешительными и тихими. Главное для них — не потерять надежду даже во время самой темной полосы. Этим людям не нужно торопиться с принятием важных решений и уж тем более идти на риск: удача отвернется от них в самый ответственный момент.

Рыбы

Еще хуже в первый летний месяц будут обстоять дела у Рыб. Согласно прогнозу, эти представители водной стихии будут постоянно сталкиваться с препятствиями. Вдобавок у них раскроется страшная тайна, что непременно подорвет их спокойный уклад жизни. Астрологи не советуют этим людям заводить сомнительные знакомства, так как появившиеся в их жизни новые люди только ухудшат реализацию планов, которые и так катятся под откос.

Козерог

Однако больше других в июне достанется Козерогам. Звезды готовят этим представителям земной стихии серьезную проверку, которую они не осилят в одиночку. Главная проблема этих людей как раз в нежелании работать в команде. Им стоит перебороть свое упрямство в этом вопросе, иначе они будут обречены на невероятные страдания, пишет Life.ru.

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