Ударим по самому больному — любовный гороскоп на 15 июня

Сегодня стоит быть осторожным, общаясь, иначе заденем близкого человека.

Овен

Сегодня Овны напористы, порой становятся в отношениях настоящими тиранами. Они склонны многое себе позволять и действовать в стиле «цель оправдывает средства». Многие Овны убеждены, что так они демонстрируют свою страсть, силу или авторитет, тогда как на деле они лишь проявляют несдержанность.

Телец

В этот день поведение Тельцов в отношениях нельзя назвать последовательным. Они не ищут в любви простых путей, могут быть склонны к перемене тактики или к двойственности настроений. Даже если они взаимно влюблены и счастливы, у них может появиться соблазн добавить в отношения огня.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам контролировать проявления своих чувств и сексуального темперамента, а также тщательнее выбирать те слова, при помощи которых они пытаются донести до партнера свои мысли и аргументы. Стоит на время свернуть доверительное общение или не касаться в нем интимных тем.

Рак

В этот день Ракам придется учитывать настроение любимого человека, который наделен сложным характером от природы или именно сегодня, как назло, оказался не в духе. Подорвать гармонию в паре может ревность, злопамятность, коварная манипуляция или обидная шутка, прицельно бьющая по «больным местам».

Лев

В этот день судьба чинит любовному счастью Львов препятствия, которые часто уже знакомы им по прошлому. Но если раньше многие представители знака были готовы (или вынуждены) с ними мириться, то теперь они реагируют на них гораздо острее и стремятся любой ценой преодолеть возникший на пути барьер.

Дева

Этот день может быть отмечен для Дев любовным кризисом или ярким событием в личной жизни. Им важно сохранять выдержку и не сомневаться в себе, иначе сгоряча будет принято не самое верное решение. Несмотря на остроту ситуации, по своей сути она может стать для них всего лишь «бурей в стакане воды».

Весы

Влюбленных Весов звезды предупреждают о непростом характере этого дня, советуют загодя «подстелить соломки» в сложный момент и быть осмотрительнее в рядовых ситуациях. Это не лучший день для свидания, сближения, примирения, попытки прояснить болезненный вопрос. На отношения может плохо влиять быт.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы несколько раздражительны и способны «раздуть из мухи слона», если чем-то задеты. В своем гневе они могут быть несправедливы. Им стоит быть терпимее, бороться с искушением упрекнуть партнера в промахе или сорвать на нем зло, если что-то не ладится в собственных делах.

Стрелец

Сегодня жизнь в очередной раз напомнит романтично настроенным Стрельцам, что успех в любви складывается не только из страстности и предприимчивости. Помимо темперамента и энтузиазма для стабильного счастья или стремительного развития романа требуются и другие вещи — например, свободные средства.

Козерог

Сегодня Козероги страстны, ранимы и вспыльчивы. В любой момент они рискуют утратить свое хрупкое душевное равновесие и пойти на отчаянный шаг. Многие Козероги склонны забыть о приятных сторонах своего романа ради борьбы с его мнимыми или реальными недостатками. Свидание вряд ли пройдет гармонично.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня не лучший день для романтики и активных любовных приключений. В то же время это не повод считать свою личную жизнь скучной и неудачной: полоса погружения в быт или в неприятные события однажды непременно пройдет и снова появится повод для вдохновения.

Рыбы

События этого дня могут пробудить в Рыбах не самые приятные чувства, но будут им очень полезны. Вместо очернения своих идеалов, стоит видеть в них лекарство, исцеляющее от прежних заблуждений. Не исключено, что для процесса очищения и возрождения придется пройти через короткую, но бурную ссору.