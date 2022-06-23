Какими психическими расстройствами страдают разные знаки

Зная о предрасположенности, можно уберечь себя от проблем с ментальным здоровьем.

Астрологи считают, что гороскопы не только помогают предугадать будущее, но и больше узнать о себе. Специалисты уверены: знаю об опасностях и рисках, которому подвержены разные знаки зодиака, можно уберечь себя.

Согласно астрологии, в зависимости от даты рождения, у каждого человека есть особая предрасположенность к психическим заболеваниям. Чтобы сохранить ментальное здоровье, стоит тщательно следить за симптоматикой и не бояться обратиться за помощью к специалисту.

По мнению астрологов, Овны склонны к синдрому прерывистой вспыльчивости: именно так называются короткие вспышки агрессии, которые стихают столь же внезапно, как и возникли. Рожденным под этим знаком надо следить за эмоциональным фоном.

Этот знак зодиака так сильно нуждается в признании и восхищении, что, заигрываясь, иногда теряет собственную личность. Астрологи предупреждают: не стоит пытаться постоянно быть другим человеком, ведь маска может прирасти.

Самый двойственный знак подвержен пограничному расстройству личности: они страдают от перепадов настроения, неконтролируемой радости, которая сменяется эпизодами отчаяния, нежностью к миру, а за ней — агрессией и недовольством.

Подозрительные Раки легко впадают в параноидальное состояние: именно рожденные под этим знаком легко верят в теории заговора, не доверяют даже близким и считают, что за ними следят.

Львы подвержены тревожному расстройству личности, из-за повышенной нервозности они боятся не понравиться, поэтому начинают избегать любой ответственности, а иногда полностью отказываются от общения с людьми.

Умницы и педантки Девы, как несложно догадаться, страдают от ОКР — обсессивно-компульсивного расстройства. Их любовь к чистоте и порядку может перерасти в манию, а жизнь начать зависеть от бессмысленных ритуалов. Голос в голове страдающего ОКР нашептывает: «Если дойдешь до остановки за пять минут, не заболеешь раком! Сделаешь еще 20 приседаний — проживешь до семидесяти!» Сопротивляться этому не получится без помощи специалиста.

Весы бескорыстны и доброжелательны, от этого могут оказаться в зависимости или созависимости. Они мечтают спасти всех, поэтому связывают свою жизнь со страдающими алкоголизмом, игроманией и другими расстройствами.

Этот знак зодика считается одним из самых эгоистичных, а самым частым расстройством психики у Скорпионов оказывается нарциссизм. Им нет дела до чувств и эмоций окружающих, единственным желанием становится постоянное восхищение и признание уникальности.

Быстрые, деятельные. Темпераментные Стрельцы могут страдать от синдрома рассеянного внимания: им сложно сосредоточиться на одной задаче, усидеть на месте, концентрация хромает, а мысли перескакивают с одной на другую, нарушая логические цепочки.

Ментальная болезнь Козерогов — СПД. Это расстройство личности, характеризующееся отсутствием интереса к социальным отношениям, склонностью к одинокому образу жизни, скрытностью, эмоциональной прохладой, отрешенностью и апатией.

Этот знак зодиака сталкивается с эмоциональной отстраненностью, Водолей может горячо поддерживать вас, помогать, но внутри не чувствовать ровным счетом ничего по отношению и к вам, и к происходящему.

Стремление к перфекционизму Рыб приводит к тому, что они перестают доверять окружающим. Главный принцип этого знака зодиака: хочешь сделать хорошо, сделай сам. Беря на себя слишком много, Рыбы становятся тревожными, агрессивными и подавленными. Такое отношение к миру заканчивается для них длительной депрессией.