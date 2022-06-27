Жертвы магии: пять знаков зодиака, которые подвержены порче

Здоровье человека зависит не только от вполне объективных причин, но и от некоторых вещей, которые скрыты от глаз.

Иногда в дело вмешиваются магические силы. На определенных людей негативные потоки действуют сильнее, чем на других. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова выделила пять знаков зодиака, которым нужно особенно бояться порчи и сглаза.

Непробиваемые Овны не верят в силу порчи и сглаза. Они рассмеются в лицо любому, кто рискнет заявить о существовании таких вещей. Однако представители этого огненного знака являются главными жертвами недоброжелателей, которые могут привнести в жизнь Овнов немало неприятностей.

Дело в том, что внутренняя агрессия этого знака может обернуться против своего хозяина. Врагам Овна достаточно направить уже имеющуюся отрицательную энергетику в нужную сторону, и она попадет прямо в цель. В данном случае принцип «тот, кто не верит, защищен» не работает.

Несмотря на кажущуюся толстокожесть, Близнецы сильно подвержены влиянию темных сил. В отличие от Овнов они верят в порчу и сглаз и даже увлекаются изучением подобных вопросов. Общаясь с огромным количеством людей, Близнецы нередко пропитываются их энергетикой, как хорошей, так и плохой.

Обладая богатым запасом сил, представители этого знака становятся отличным источником питания для «вампиров». К сожалению, Близнецы реагируют на любые изменения в энергетическом фоне, поэтому могут чувствовать себя нехорошо от тяжелого взгляда недоброжелателя.

Представители этого знака свято верят в порчу и сглаз. Они готовы скупать любые амулеты и талисманы, которые защитят их от гнева врагов. К сожалению, в данном случае негативная энергетика так и «липнет» к бедным Ракам, которые являются отличными «жертвами» для людей, увлекающихся подобными вещами.

Мнительность и тревожность Раков играет против них самих. Если бы представители этого знака запаслись хоть капелькой уверенности, не исключено, что их дела стали бы чуточку лучше.

Весы не обладают большими запасами энергии. Они подвержены негативному влиянию посторонних людей. Зачастую Весам сложно сопротивляться отрицательному потоку, обращенному в их адрес, поскольку для этого у них маловато уверенности в себе. Представителям этого знака нельзя общаться с завистливыми и тяжелыми людьми, которые будут питаться их энергией.

Особенно легко Весы поддаются на любовные привороты и ритуалы на привлечение. Именно поэтому им стоит соблюдать осторожность в общении с противоположным полом, чтобы не искушать вторую половинку.

Рыбы являются непревзойденными мастерами в области магических наук. Они знают все о таких вещах, испытывая перед ними настоящий трепет. Справедливости ради иногда Рыбы сами не брезгуют любовными приворотами, чтобы привязать к себе человека. Однако они тоже не защищены от негативной энергетики, являясь для недоброжелателей жертвами номер один.

Звезды советуют Рыбам не играть чувствами других людей и обращать внимание на поступки, которые они совершают. Иногда представителям этого знака нужно банально изменить себя в лучшую сторону, и тогда негатив, обращенный в их адрес, иссякнет.