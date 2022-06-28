Отвечаем на вызовы Вселенной — гороскоп на 29 июня

1-30 лунные сутки. Эмоционально окрашенное Новолуние в Раке способно пробудить честолюбивые мысли и не самые светлые чувства.

Его лучшие моменты — привязанность к дому, близким и традициям — может осложнить гордыня, нетерпение, стремление бездумно попирать былые авторитеты и не слишком бережно обходиться с наследием прошлого. Возможны капризы и «темные» желания, роковые моменты в связи с семьей и наследством, элементы морального давления и провокаций. Важно иметь духовные ориентиры, не ссориться с родителями, хозяевами дома или членами клана. Если назрела ссора, еще не поздно поискать великодушный компромисс.

Овен

Этот день Овнам важно начать с конструктивной, а не агрессивной ноты. Не стоит навязывать близким свои привычки и взгляды. Сегодня трудно выдерживать «золотую середину», искренние попытки найти компромисс могут не дать эффекта и подлить масла в огонь. Если градус эмоций зашкаливает, часть энергии можно перенаправить на быт, но с осторожностью. Возможно важное событие в семье или в связи с жильем.

Телец

Тельцам стоит решить, насколько они готовы включиться в дела своего близкого окружения и в какой роли. День обостряет деловые, семейные, соседские и иные противоречия, поэтому старайтесь сохранять баланс между своими и чужими интересами, а главное — будьте готовы пойти на компромисс.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам быть внимательнее при совершении важных покупок и крупных инвестиций: возможен перерасход средств под влиянием сентиментальных порывов или больших надежд на будущее, в расчете на доступ к родственным, дружеским или иным ресурсам. Не помешают разборчивость и умеренность в питании: возрастает риск отравлений или других неприятностей в связи с едой и пищеварением.

Рак

Для Раков это значимый день. Он активизирует их личные таланты и потребность в признании, «светлые» и «темные» грани их натуры. Их манит перспектива быстрого духовного или карьерного роста через риск и сопротивление. При выборе имиджа, профессии, позиции важны и технические, и моральные нюансы. Пора определиться с запросами, поставить себе сверхзадачу и выбрать достойные средства достижения цели.

Лев

Львам день дает надежду на творческую удачу, на новый приятный поворот в дружеских отношениях, любовных делах или контактах с детьми. Общая тенденция к гармонии появится и в других сферах — например, семейном или деловом общении. Неожиданные полезные стороны могут найтись в забытых креативных идеях. Пора подумать о любимом хобби, отложенных покупках, об отдыхе, питании, красоте или комфорте.

Дева

Сегодня для Дев может оказаться важной конкретная личность, с которой они связывают свое будущее или духовное влияние которой испытывают в настоящем. Не исключено, что это будет игровой виртуальный персонаж, который является для них носителем каких-то важных идей. В любом случае, наличие такой фигуры добавит им энтузиазма и смелости и заставит активнее заниматься важными вопросами.

Весы

Сегодня карьерные, жилищные и другие планы Весов могут оказаться в прямой зависимости от воли (и иногда капризов) конкретного лица. Возможно, это начальник, один из родителей, друг, посредник, покровитель, земляк, зарубежный партнер. Условием игры может стать спор авторитетов или конкуренция. Стоит избегать сомнительных методов достижения цели. Рискованно обращаться за протекцией и оказывать ее.

Скорпион

Сегодня Скорпионам нужен моральный и духовный ориентир в лице конкретной персоны. Ее роль может сыграть идеальный образ, герой сказки или человек-легенда из прошлого, ставший олицетворением традиций. Если эта вдохновляющая фигура транслирует идеи, противоречащие духу момента или выполняемому техническому заданию, придется искать компромисс. Возможен спор с коллегой или помощником-иностранцем.

Стрелец

Стрельцам в эти сутки лучше воздерживаться от начинаний и довольствоваться извлечением духовных уроков из происходящих событий, иначе возможны те или иные проблемы. Центром притяжения может стать личность или судьба близкого человека (родственника, соотечественника), образ национального героя или персонаж игры. Возможен критичный момент в семье, в связи с наследством или правом на недвижимость.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит уважать мнение значимого для них человека. Если у него зреет решение, важно не оспаривать заранее его право на свой каприз. Позиция партнера, домочадца, покупателя или другого лица может быть не очень приятной и иногда роковой, содержать элемент вызова, провокации, морального давления. Даже она ошибочна и опасна, стоит для начала поискать компромисс: спор обойдется дороже.

Водолей

События дня затрагивают те сферы жизни Водолеев, что связаны с их здоровьем, работой, домом или срочным поиском услуг. Может непросто сложиться взаимодействие с представителем медицинского, ремонтного, технического или бытового сервиса. Вероятны проблемы и капризы у питомца. Может требовать ухода или помощи кто-то близкий. Смелое решение может принять наемный работник, коллега, помощник или врач.

Рыбы

День подпитывает творческие, любовные, родительские или деловые запросы Рыб. Он может усилить их стремление к быстрому успеху, признанию или обогащению. Звезды напоминают, что не все пути к этим целям одинаково достойны и советуют быть разборчивее в средствах: за рывок можно заплатить моральную или материальную высокую цену. Двойная разборчивость не повредит в воспитании детей и в жилищных делах.