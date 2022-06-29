Бережем нервные клетки — гороскоп на 30 июня

1-2 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке усиливает чувствительность к психологическим и физическим воздействиям, к погодным и другим неблагоприятным факторам.

Могут сильнее переживаться обиды и неудачи, обостряться боли. Возрастает травматизм, нужна аккуратность в работе с инструментами, химикатами и горючими материалами. На протяжении всего дня будет высоким градус споров. Возможны эмоциональные порывы и необдуманные решения, ведущие в тупик. Не лучший момент для начала ремонтных и технических работ. Есть шанс найти утешение в фантазиях или выйти из игры, выбрав вместо активной позиции тишину и уединение.

Овен

Овнам этот день готовит срочные бытовые хлопоты, домашние авралы, критичные ситуации с жильем или деловые кризисы. Картину могут дополнить напряженные отношения с близкими, руководством, конкурентами. Также это день потенциально травмоопасный. Независимо от того, стали ли острые ситуации причиной или следствием, звезды советуют обратить внимание на свою линию поведения: возможно, корень проблем скрыт в ней.

Телец

Сегодня звезды рекомендуют Тельцам быть осторожнее в дороге. Поездки в этот день не приветствуются, но обстоятельства могут потребовать срочной короткой командировки. Также осмотрительность не будет лишней в общении и в деловых ситуациях: не исключено, что кто-то развернет деструктивную деятельность за вашей спиной. Не стоит задевать «больные места» своего близкого окружения, включая семейное.

Близнецы

Сегодня Близнецам может нести беспокойство деловая или семейная обстановка, а также финансовая сторона ситуации — например, связанная с налогообложением или возмещением убытков. Не исключены ссоры даже с друзьями, если вы ведете с ними дела. В этот день не рекомендуется шоппинг, нежелателен старт бизнеса. Не помешает аккуратность в бытовых процедурах, включая готовку, уборку и мелкий ремонт.

Рак

Сегодня Раков легко «задеть за живое». Им лучше не поддаваться своим порывам, не реагировать на провокации, воздержаться от нового старта, подъема запросов или попытки развернуть ситуацию в другое русло. Своим энтузиазмом в этот день легко накликать на себя неприятности или усилить их. Важно уметь внутренне отключаться и мысленно уходить в свой идеальный мир, получая в нем моральную подпитку.

Лев

Сегодня звезды рекомендуют Львам уединение или осторожность в текущих делах, а также советуют им принять меры поддержки своего здоровья, физического и психологического. Желательно иметь свое личное убежище и «канал отвода негатива»: тайную отдушину для сброса внутренних тревог, место, где хранится секрет или утилизируется хлам. Не стоит ссориться с близкими: у этой размолвки возможно продолжение.

Дева

Сегодня Девам нежелательно рисковать и ввязываться в спонтанные приключения: они не только создадут им дополнительные трудности сейчас, но и могут плохо повлиять на далекое будущее. Девам, которые не боятся за себя, стоит подумать о близких или о судьбе коллективного проекта, в котором они участвуют. Нужды в суете и риске меньше, если есть дружеское душевное взаимопонимание с нужными людьми.

Весы

Сегодня Весам требуется и жесткость управленческих решений, и дипломатическое искусство. Без должного баланса есть риск разрыва нужных отношений. Опасны оторванные от жизни идеалы, иногда стоит простить промахи себе или недостатки близким: не заключенный вовремя компромисс способен осложнить развитие любого совместного проекта. Важно оперировать имеющимися рычагами, а новые начинания отложить.

Скорпион

Сегодня Скорпионами могут руководить идеалистичные устремления, но ситуация не позволяет им оставаться мечтателями — они вынуждены активно завершать свои текущие дела. День напоминает про неотложные заботы и сопутствующие им риски и ссоры. В суете полезно найти время для спокойного тихого перерыва или «музыкальной паузы».

Стрелец

Стрельцам не стоит использовать этот день для развития своих проектов, а также для активного исправления ошибок или новых начинаний — например, включения в игру или конкуренцию, в семью или группу. Положительный эффект от усилий сегодня под большим вопросом. Даже если у вас благие намерения, вы рискуете проиграть. В неотложных и критичных делах звезды советуют ограничиться необходимыми мерами.

Козерог

Сегодня и сами Козероги, и их оппоненты окажутся в выигрыше, если станут чуть более пассивными. Риски выше, если кипит работа, искрят страсти, набирает силу конкуренция или выдвигаются встречные претензии. Избежать столкновения интересов в этот день сложно, но идти на обострение стоит лишь в крайнем случае: если на кону репутация или фундаментальный вопрос, страдает дом, семья или общий проект.

Водолей

Водолеям придется смириться с тем, что не все усилия сегодня дают желаемый эффект: часто они сопровождаются высоким градусом негативных эмоций и дают неудовлетворительный результат. Возможны неудачи в быту, бизнесе, ремонтных работах, сфере услуг. Может обостриться недомогание или снизиться болевой порог. Будьте аккуратны при работе с острыми горячими инструментами или в контакте с животным, соблюдайте технику безопасности.

Рыбы

Рыбам стоит учитывать напряженный характер этих суток, чтобы не винить себя в ошибках, а других людей в дурных намерениях. Сегодня возможен обидный провал даже в знакомой области, что может демотивировать впечатлительных Рыб и подтолкнуть к рискованной попытке реванша самых отчаянных из них. Пассивность предпочтительнее суеты. Важно утешить детей и приласкать питомцев, если у тех неприятности.