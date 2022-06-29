Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Бережем нервные клетки — гороскоп на 30 июня

29 июня 2022ГороскопыМарианна Басс

1-2 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке усиливает чувствительность к психологическим и физическим воздействиям, к погодным и другим неблагоприятным факторам.

Бережем нервные клетки — гороскоп на 30 июня
Фото: rambler

Могут сильнее переживаться обиды и неудачи, обостряться боли. Возрастает травматизм, нужна аккуратность в работе с инструментами, химикатами и горючими материалами. На протяжении всего дня будет высоким градус споров. Возможны эмоциональные порывы и необдуманные решения, ведущие в тупик. Не лучший момент для начала ремонтных и технических работ. Есть шанс найти утешение в фантазиях или выйти из игры, выбрав вместо активной позиции тишину и уединение.

Овен

Овнам этот день готовит срочные бытовые хлопоты, домашние авралы, критичные ситуации с жильем или деловые кризисы. Картину могут дополнить напряженные отношения с близкими, руководством, конкурентами. Также это день потенциально травмоопасный. Независимо от того, стали ли острые ситуации причиной или следствием, звезды советуют обратить внимание на свою линию поведения: возможно, корень проблем скрыт в ней.

Телец

Сегодня звезды рекомендуют Тельцам быть осторожнее в дороге. Поездки в этот день не приветствуются, но обстоятельства могут потребовать срочной короткой командировки. Также осмотрительность не будет лишней в общении и в деловых ситуациях: не исключено, что кто-то развернет деструктивную деятельность за вашей спиной. Не стоит задевать «больные места» своего близкого окружения, включая семейное.

Близнецы

Сегодня Близнецам может нести беспокойство деловая или семейная обстановка, а также финансовая сторона ситуации — например, связанная с налогообложением или возмещением убытков. Не исключены ссоры даже с друзьями, если вы ведете с ними дела. В этот день не рекомендуется шоппинг, нежелателен старт бизнеса. Не помешает аккуратность в бытовых процедурах, включая готовку, уборку и мелкий ремонт.

Рак

Сегодня Раков легко «задеть за живое». Им лучше не поддаваться своим порывам, не реагировать на провокации, воздержаться от нового старта, подъема запросов или попытки развернуть ситуацию в другое русло. Своим энтузиазмом в этот день легко накликать на себя неприятности или усилить их. Важно уметь внутренне отключаться и мысленно уходить в свой идеальный мир, получая в нем моральную подпитку.

Лев

Сегодня звезды рекомендуют Львам уединение или осторожность в текущих делах, а также советуют им принять меры поддержки своего здоровья, физического и психологического. Желательно иметь свое личное убежище и «канал отвода негатива»: тайную отдушину для сброса внутренних тревог, место, где хранится секрет или утилизируется хлам. Не стоит ссориться с близкими: у этой размолвки возможно продолжение.

Дева

Сегодня Девам нежелательно рисковать и ввязываться в спонтанные приключения: они не только создадут им дополнительные трудности сейчас, но и могут плохо повлиять на далекое будущее. Девам, которые не боятся за себя, стоит подумать о близких или о судьбе коллективного проекта, в котором они участвуют. Нужды в суете и риске меньше, если есть дружеское душевное взаимопонимание с нужными людьми.

Весы

Сегодня Весам требуется и жесткость управленческих решений, и дипломатическое искусство. Без должного баланса есть риск разрыва нужных отношений. Опасны оторванные от жизни идеалы, иногда стоит простить промахи себе или недостатки близким: не заключенный вовремя компромисс способен осложнить развитие любого совместного проекта. Важно оперировать имеющимися рычагами, а новые начинания отложить.

Скорпион

Сегодня Скорпионами могут руководить идеалистичные устремления, но ситуация не позволяет им оставаться мечтателями — они вынуждены активно завершать свои текущие дела. День напоминает про неотложные заботы и сопутствующие им риски и ссоры. В суете полезно найти время для спокойного тихого перерыва или «музыкальной паузы».

Стрелец

Стрельцам не стоит использовать этот день для развития своих проектов, а также для активного исправления ошибок или новых начинаний — например, включения в игру или конкуренцию, в семью или группу. Положительный эффект от усилий сегодня под большим вопросом. Даже если у вас благие намерения, вы рискуете проиграть. В неотложных и критичных делах звезды советуют ограничиться необходимыми мерами.

Козерог

Сегодня и сами Козероги, и их оппоненты окажутся в выигрыше, если станут чуть более пассивными. Риски выше, если кипит работа, искрят страсти, набирает силу конкуренция или выдвигаются встречные претензии. Избежать столкновения интересов в этот день сложно, но идти на обострение стоит лишь в крайнем случае: если на кону репутация или фундаментальный вопрос, страдает дом, семья или общий проект.

Водолей

Водолеям придется смириться с тем, что не все усилия сегодня дают желаемый эффект: часто они сопровождаются высоким градусом негативных эмоций и дают неудовлетворительный результат. Возможны неудачи в быту, бизнесе, ремонтных работах, сфере услуг. Может обостриться недомогание или снизиться болевой порог. Будьте аккуратны при работе с острыми горячими инструментами или в контакте с животным, соблюдайте технику безопасности.

Рыбы

Рыбам стоит учитывать напряженный характер этих суток, чтобы не винить себя в ошибках, а других людей в дурных намерениях. Сегодня возможен обидный провал даже в знакомой области, что может демотивировать впечатлительных Рыб и подтолкнуть к рискованной попытке реванша самых отчаянных из них. Пассивность предпочтительнее суеты. Важно утешить детей и приласкать питомцев, если у тех неприятности.

ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Понимание и прощение — любовный гороскоп на 30 июня
Понимание и прощение — любовный гороскоп на 30 июня
Гороскопы
Повезет в деньгах — финансовый гороскоп на 30 июня
Повезет в деньгах — финансовый гороскоп на 30 июня
Гадания
Пять признаков, что вы проживете очень долго
Пять признаков, что вы проживете очень долго
Гадания
Как понять, как чувствует себя умерший на том свете
Как понять, как чувствует себя умерший на том свете
Гороскопы
Вокруг все виноваты: знаки зодиака, которым нравится играть роль жертвы
Вокруг все виноваты: знаки зодиака, которым нравится играть роль жертвы
Гороскопы
Старый уклад треснет: астролог назвал главные проблемы июля
Старый уклад треснет: астролог назвал главные проблемы июля
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Народные приметы
Приметы на 30 июня 2022 года: что нельзя делать в этот день
Приметы на 30 июня 2022 года: что нельзя делать в этот день
Лунный календарь
Астролог рассказала, чего нельзя делать в кармическое новолуние 29 июня
Астролог рассказала, чего нельзя делать в кармическое новолуние 29 июня
Зодиак
Знаки зодиака, которые чаще становятся многодетными
Знаки зодиака, которые чаще становятся многодетными
[object Object][object Object]