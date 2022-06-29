Старый уклад треснет: астролог назвал главные проблемы июля

Нас ждёт чрезвычайно насыщенный событиями месяц.

Существенное влияние на динамику жизненных процессов июля внесёт конфигурация новолуния от 29 июня, в которой заложены довольно бескомпромиссные взаимосвязи планет, направленные на перемены и трансформации в системе новых реалий и событий последних месяцев в мировом сообществе. Очень заметными и масштабными обещают быть новости из сектора экономики, геополитики, мировых лидеров и властных структур.

Три сюжета

Что это за конфигурации на небесах – точка сборки Новолуния от 29 июля в 8 градусе Рака попадает в точную негативную взаимосвязь (аспект квадратуры) с энергичным Юпитером, что является, с одной стороны, довольно мощной силой, способной вызвать неадекватные реакции и создать перемены на ровном месте. С другой стороны, силой авантюрной и необузданной, приводящей к потерям (в том числе авторитета) ущербу, перегибам в распределении сил и преувеличении возможностей. В этом плане событийно стоит тщательно проверять реальные перспективы ваших начинаний. Вражда светил с Юпитером – типичный сценарий проблем, связанных с учителями и тренерами, разногласий на религиозной почве.

Вторую напряжённую конфигурацию квадратуру Марса и Плутона (точный 1-2 июля) следует и вовсе назвать разрушительной и взрывоопасной, вызывающей огонь на себя. Такого рода аспект резкого Марса и опустошительного Плутона – сильнейший раздражитель для навязывания своей воли, неадекватных действий и способен нарушить спокойное течение времени. Именно этот аспект нередко сопутствует террористическим актам и провокациям конфликтов на всех уровнях.

Третий основной сюжет в карте новолуния трактует соединение Солнца и Луны с фиктивной точкой Лилит (в просторечии – Чёрная Луна). В этом клубке взаимодействий небесных сил вырисовывается картина под символическим названием «Кривое зеркало» – такова главная роль Лилит, объекта, связанного с искушениями, зависимостями и соблазнами, которую дополнительно можно связать с мистерией невидимой «обратной стороны Луны». Коварное и тонкое влияние Чёрной Луны, во многом связанное с наваждениями, непонятными двойственностями, неким зазеркальем и оборотничеством, – может быть заметным в течении как минимум первых двух декад. Но основной период для контроля ошибочных оценок и действий – с 28 июня по 3 июля, а затем 9-10 июля.

Время активности

На фоне упомянутых главных конфигураций в карте новолуния от 29 июня, переход Марса в знак практичного Тельца и Меркурия в водный семейный Рак в один день 5 июля на первый взгляд выглядит умиротворяюще – пусть бы так и было! И действительно, по разным оценкам период с 3 до 17 июля ожидается более спокойным и стабильным, чем остальная половина месяца.

Пожалуй, и поездки, какие-то важные мероприятия лучше планировать до 17 июля включительно, так как в дальнейшем поочерёдные конфликты Меркурия и Солнца с Плутоном (18-20 июля), а затем группы напряжённых связей между Меркурием, Марсом и Ураном (25-31 июля) ожидаемо внесут дисбаланс, нервную атмосферу и дополнительные риски на транспорте, в контактах и в коммуникационных сетях.

Отдельным напряжённым локальным периодом июля станут дни ауры полнолуния с транзитной Луной в Козероге 13-14 июля (точная фаза 21:37 13 июля). В эти дни основная линия противостояний может исходить от конфликтов «отцов и детей», а также семейных споров. Особенный контроль для избегания открытых конфликтов стоит уделить четвергу, 14 июля, когда взаимосвязи Луны в Водолее с Плутоном утром и Марсом вечером будут создавать почву для резких действий.

Наиболее напряжённые дни июля, когда энергия взаимодействий планет несёт проблемные ситуации, создаёт сложности в деловой и партнёрской сферах – 2, 13-14, с вечера 19 по 22 включительно, 28-29 июля.

Более позитивные дни, отличающиеся в большей степени дружественными связями планет – 1, 3 (вторая половина дня), 7, 10-11, 16 (с полудня), 17, 23-24, 27 июля.