Названы самые сильные стороны разных знаков зодиака

Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала о самых сильных сторонах каждого знака зодиака.

Они помогают его представителям справляться с жизненными трудностями, решать сложные задачи и раскрывать потенциал.

Отличительной чертой Овнов является превосходное чувство юмора. Они полны энергии и позитива и готовы поделиться такими качествами с окружающими. Самореализация для Овнов — не пустой звук. Они стараются всегда пребывать в хорошем расположении духа. Благодаря оптимистическому настрою, представителям данной стихии всегда удается быть на высоте.

Тельцы обладают аналитическим складом ума, серьезно относятся к жизни. Отличаются практичностью и надежностью, поэтому на представителей данной стихии можно положиться в трудный момент. Они тщательно просчитывают каждый шаг и не совершают необдуманных поступков. Способны рассмотреть ситуацию со всех сторон и лишь потом принять окончательное решение.

Отличительной чертой Близнецов является высокая самоотдача. Они не привыкли сидеть сложа руки, полны идей и готовы к немедленной реализации своих планов. Они доведут начатое дело до логического конца, чего бы им это ни стоило. Близнецы обладают неисчерпаемым запасом энергии и жизненных сил. Они готовы поделиться своими ресурсами с окружающими.

Раки умеют превосходно ориентироваться в любой, даже самой сложной экстремальной ситуации. При необходимости они не растеряются и протянут нуждающимся руку помощи. Для Раков не существует невыполнимых задач. Они способны обыграть ситуацию в свою пользу, тем самым выйти абсолютным победителем. Сомнений быть не может, Рак в любом случае выйдет сухим из воды.

Представители данной стихии — очень ответственные люди. Если они что-то обещают, значит выполнят обязательно. Независимо от плотного графика и чрезмерной занятости, Львы найдут дополнительные ресурсы. При необходимости задействуют свои связи, чтобы завершить дело. Они никогда не сворачивают на половине пути.

Пожалуй, более преданного партнера и друга не найти. Достаточно редкое качество в наши дни. Девы обладают умением прощать обиды. Они очень терпеливы и рассудительны. Однако не стоит даже пытаться переманить Деву на свою сторону и втянуть в авантюру. Девы решатся на ответственный шаг лишь по собственной инициативе.

Представители данной стихии могут промолчать, когда того требует ситуация. Их самообладанию можно только позавидовать, особенно в критический момент. Они занимают выжидательную позицию и внешне выглядят абсолютно спокойными. Вряд ли окружающие смогут догадаться, какой вулкан кипит у них внутри. Весы отличаются надежностью, что немаловажно в семейной жизни.

Скорпионы — довольно сильные личности. Не растеряются в нужный момент. Они обладают чувством стиля и имеют отменный вкус. В душе они очень ранимые и чувствительные натуры. Ценят красоту и изящество. Имеют личное непоколебимое мнение по любому вопросу, переубедить их вряд ли получится.

Стрельцы обладают задатками бизнесменов. Очень рациональные, полны самых смелых идей. Уверенности и активности Стрельцам не занимать. Они умело совмещают работу и отдых, ценят дружбу. У данных представителей знака всегда водятся деньги, поскольку они умеют распоряжаться финансами.

Козероги умеют ухватить удачу за хвост и берут от жизни все, что им полагается. Живут по принципу: чужого не возьму, свое не отдам. У них масса талантов, о которых окружающие даже не подозревают. Обладают острым чутьем. Нередко оказываются в нужное время в нужном месте, поверьте — это вовсе не случайность. У Козерогов богатый внутренний мир.

Если кому и можно доверить тайну, так это Водолеям. Умеют хранить секреты друзей. Однако их внутренний мир устроен так, что случайных связей и приятелей они не имеют. В их жизни присутствуют только проверенные люди. Если посчастливится попасть в число избранных, пожалеть об этом не придется никогда. У Водолеев хорошо развита интуиция, поэтому обмануть их не получится.

Лучшего собеседника не найти. У Рыб широкий кругозор, они начитанные и интеллектуальные люди. Скучать с таким партнером точно не придется. Любят витать в облаках. Рыбы — большие мечтатели, однако с таким недостатком можно смириться. В трудный момент к ним можно обратиться за помощью и поддержкой.