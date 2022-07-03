Достигаем результатов — финансовый гороскоп на 4-10 июля

Неделя в целом предсказуемая и наполненная энергетикой практических и полезных действий.

В это время преуспеют те, кто не тратит время на пустые разговоры и бесплодные мечты, но предпочитает сразу действовать и достигать результатов.

В понедельник, 4 июля, Меркурий образует секстиль к Марсу, и это хорошее время для важного разговора с руководством, ключевыми клиентами или потенциальными работодателями. Озвучивайте свои предложения и готовьте заранее убедительные аргументы.

Вторник, 5 июля — важный день для кардинального решения финансовых вопросов. Меркурий входит в знак Рака, а Марс совершает переход в знак Тельца. Все, что связано с покупкой или продажей недвижимости, с вложениями в ремонт, получит энергию для реализации. Также день подходит и для открытия кредита, получения крупного займа для бизнеса.

В среду, 6 июля, Венера в секстиле к Хирону, и самое время задуматься о дополнительных заработках или решить, насколько вам вообще подходит выбранная профессия или место работы.

Четверг, 7 июля, лучше всего потратить на рутинные дела и наведение порядка в деловой документации. Сейчас откровенно не лучшее время, чтобы оформить кредит или совершить крупную покупку.

В пятницу, 8 июля, Солнце в точном квадрате к Хирону, и в этот день может остро проявиться недовольство текущим местом работы. Самое время для того, чтобы потихоньку приступить к поискам более комфортного места.

9 июля, суббота, пройдет под сильным влиянием Меркурия в квадрате к Юпитеру и соединении с Лилит. Держитесь подальше от кредиток и копилок. Покупки в этот день должны быть только необходимыми, но не спонтанными и не импульсивными.

10 июля Солнце образует секстиль к Урану, и в этот день можно покупать бытовую технику и электронику, гаджеты и оргтехнику для бизнеса. Также удачу принесет мозговой штурм на тему поиска нового источника доходов.

Овен

Овны на этой неделе могут почувствовать в себе усиление предпринимательских способностей и практической сметки. За дела можете браться основательно, тщательно просчитывая наиболее выгодные варианты. Основный доходные статьи бюджета могут быть напрямую связаны с тем ресурсом недвижимого имущества, который вы используете для своего бизнеса. Наличие склада или магазина будет способствовать росту доходов. Будет выгодной та работа, которая в той или иной степени имеет отношение к недвижимой собственности: строительство, ремонт помещений, купля-продажа и обмен жилья, сдача офисов и торговых площадей в аренду. Вы можете получить выгодные заказы, которые обеспечат вас работой на длительный срок. В конце недели будет прекрасное время для подписания договора на аренду и субаренду. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Офисные служащие смогут улучшить условия труда на рабочем месте, что будет способствовать повышению производительности труда. Особенно положительно это отразится при подготовке отчетной документации.

Телец

На этой неделе звезды ждут от Тельцов инициативы в установлении новых деловых связей и укреплении уже существующих контактов. Успех ожидает работников средств массовой информации, транспорта, торговли, социальной сферы, консультирования и образования. За счет расширения связей вы укрепите свои позиции, поскольку будете хорошо информированы о реальной ситуации. Ваши интеллектуальные способности находятся в прекрасной форме, что облегчает вам работу с информацией и общение с людьми. Это хорошее время для учебы, совершенствования в профессиональных навыках. Очень важно, чтобы с вашей стороны была проявлена инициатива. Все дела, за которые вы беретесь, держите под личным контролем. Ваши волевые решения в этот период могут воплощаться гораздо быстрее, чем вы предполагали. Немаловажную помощь сыграют деловые связи. Успех сопутствует тем, кто не ждет, когда к нему придут и предложат выгодное сотрудничество, а сам активно ищет для этого варианты. Это также хорошее время для повышения уровня образования, приобретения навыков работы в области информационных технологий.

Близнецы

Близнецам на этой неделе удастся не только успешно поработать на основной работе, но и часть времени затратить на дополнительную подработку. Вам могут предложить работу на полставки или по совместительству. Особенно это касается работников ночных заведений, ресторанов, гостиниц и больниц, а также фрилансеров и тех, кто специализируется на выполнении частных заказов. Интересно при этом, что значительная часть сегодняшних доходов может поступать именно как дополнение к основному заработку. Работники крупных фирм могут рассчитывать на получение преференций в виде доплаты на проезд и питание. Коллеги могут попросить вас подменить их на рабочем месте. Можете рассчитывать на материальную и моральную помощь от покровителя, который ранее оказывал вам поддержку. Хорошо расходовать свободные финансовые ресурсы на погашение долгов и оплату коммунальных счетов.

Рак

На этой неделе Раки могут добиться успеха в делах, ориентируясь не только на свои таланты и способности, но и за счет включения в коллективную работу. Вы будете прекрасно чувствовать настроение окружающей вас группы людей и сможете предложить наиболее оптимальные решения для продвижения совместных проектов. Можно активно проявить себя в проведении собрания акционеров, профсоюзного комитета, а также на конференциях, планерках и иных совещаний. Ускоренным темпом пойдет проектно-конструкторская работа. Ваша сила в этот период в умении увидеть и поддержать наиболее перспективные направления. К вашему мнению могут прислушиваться при решении вопросов, касающихся коллективных проектов. Успешно проходят обсуждения планов на будущее и работа по прогнозированию в маркетинговых исследованиях. Неформальное общение будет способствовать успеху. Также вас могут пригласить поработать в общественную организацию на общественных началах. Не отказывайте в этих просьбах. Пусть вы не заработаете в этот период больших денег, зато сможете познакомиться с интересными людьми, с которыми в перспективе получится выгодно сотрудничать.

Лев

На этой неделе у типичных Львов прекрасный период для тех, которые занимают руководящие должности или работают в непосредственном контакте с начальством. Вам могут поручить ответственное задание, и в целом обстановка будет располагать к более доверительным отношениям с начальством. Многим из вас предложат дополнительную работу (на полставки или по совместительству). Благоприятен период для творческих и морских профессий, медицины, научных исследований, криминалистики, налоговой инспекции, гостиничного бизнеса и фармакологии. Для большей эффективности в работе вам лучше стараться сосредоточиться на работе, отстраняясь от внешних влияний как от помех. Так вы сможете сосредоточиться и углубиться в детали работы. Успешно пойдут дела у тех, кто занимает руководящие должности в фирмах и государственных учреждениях. В начале и в конце недели вам может поступить ценная информация, благодаря которой вы сможете прояснить для себя ряд важных моментов. Можно оформлять к получению причитающиеся вам по закону выплаты – льготы, налоговые вычеты, компенсации, субсидии.

Дева

У Дев, имеющих свой бизнес, на этой неделе хороший период для экономического роста и расширения рынков сбыта продукции. Поиск поставщиков товаров из других регионов может дать положительные результаты. Обмен опытом с коллегами-смежниками будет полезен. Звезды советуют подумать о применении в своем бизнесе новинок научно-технического прогресса, особенно в области информационных технологий. Дальние поездки, равно как и посещение международной выставки, обогатят вас новыми деловыми связями. Во второй половине недели хорошее время для научных исследований и коллективной работы. Многим из вас улыбнется удача, и одно из ваших заветных желаний может исполниться без особых усилий с вашей стороны. В это время рекомендуется уделять больше внимания вопросам профессионального образования. Усилится ваша тяга к знаниям и готовность работать вместе с коллективом над разработкой перспективных проектов в бизнесе. Работники общественных организаций могут найти инвесторов и спонсоров. Можно успешно сдавать экзамены по повышению квалификации, защищать диссертацию.

Весы

Весы, имеющие свой бизнес, на этой неделе смогут увеличить доходы за счет выгодного сотрудничества с государственными учреждениями и кредитно-денежными организациями. Например, вы можете рассчитывать на получение кредита под развитие бизнеса на выгодных для вас условиях. Также вам удастся найти дополнительные источники финансирования за счет привлечения новых инвесторов в ваши проекты. Не исключено, что вы выиграете тендер на получение государственного заказа. Могут вырасти доходы у банковских служащих и работников страховых агентств. Охранные предприятия заключат новые договора. В целом вторая половина недели располагает к энергичным мерам по перестройке стиля работы и обновления. Наступает время для решительных и смелых действий. Кадровые перестановки пройдут для ваших подчиненных безболезненно. Успешно проходят мероприятия по оптимизации расходов бюджета. Главным и наиболее позитивным направлением может стать тренд отказа от всего устаревшего и утратившего былую эффективность. Курс на обновление имеет прекрасные перспективы.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе сложится удачная ситуация для развития и укрепления делового партнерства. Вы сможете выступить в роли переговорщика или посредника, находя единственно возможные формулы компромисса. Лицам, занятым выполнением бытовых услуг, придется много поработать, поскольку не будет отбоя от наплыва заказчиков. Спрос на ваши товары и услуги вырастет к концу недели. Звезды советуют вести себя предельно открыто, максимум внимания уделяя пожеланиям клиентов и деловых партнеров. Именно за счет увеличения клиентской базы и привлечения новых людей к взаимовыгодному сотрудничеству вам удастся добиться успеха в делах. Период весьма хорош для публичной деятельности и рекламной раскрутки бизнеса. Рекомендуется публиковать рекламные объявления в средствах массовой информации – положительный результат не заставит себя долго ждать. Легко и быстро решаются юридические вопросы. Также старайтесь использовать любые возможности для приобретения профессиональных знаний. Чем выше будет ваша квалификация, тем сильнее укрепится ваша деловая репутация.

Стрелец

У Стрельцов на этой неделе удачное время для совершенствования практических навыков в работе с инструментами и техническими приспособлениями. Работники промышленных предприятий и ремонтных мастерских смогут разобраться с техническими неполадками и устранить их в короткий срок. Это особенно касается мастеров сервисных служб по ремонту автомобилей и бытовой техники. Вы почувствуете вкус к работе с техникой и инструментами. Применение новых подходов и методов в работе позволит вам существенно повысить производительность труда. Можно менять место работы и переходить на другой график, знакомиться с новым коллективом. Бизнесменам рекомендуется заниматься укреплением системы безопасности своей фирмы. Хорошо готовить документы для страхования имущества. Звезды советуют перед началом работы составить подробный план действий. Методичная, последовательная работа и аккуратность – залог успешной деятельности. Это хорошее время для восстановления гармоничных отношений с коллегами по трудовому коллективу.

Козерог

Козерогам на этой неделе звезды советуют проявить максимум внимания тем людям, с которыми вам придется в этот период иметь дело. Работники сферы услуг смогут значительно расширить свою клиентскую базу. В ваш офис или магазин может прийти много покупателей и заказчиков. Индустрия моды, отдыха и развлечений также является перспективным направлением вашей деятельности. Успешно пройдут выставки художников, дизайнеров. Рекламные мероприятия приведут к росту популярности ваших товаров и услуг. Успешно проявят себя те, кто имеет отношение к шоу-бизнесу, миру моды и индустрии развлечений. Консультантам сетевого маркетинга рекомендовано проводить встречи с потенциальными подписчиками и заказчиками. Бизнесмены найдут ценных сотрудников и подпишут с ними трудовой договор. Неплохую прибыль получат владельцы и сотрудники ювелирных салонов и пунктов обмена валюты. Применение новых подходов и методов в работе позволит вам существенно повысить производительность труда. Прекрасный период для тех, кто нацелен на воплощение своих творческих замыслов в жизнь.

Водолей

Водолеям звезды советуют начать эту неделю с наведения порядка на рабочем месте и составления подробного графика работ. Наиболее важные дела лучше запланировать на начало и конец недели. Успешно идут ремонтные и отделочные работы, покупка мебели, офисной техники, замена и обновление жилищно-коммунальных коммуникаций, благоустройство прилегающего ландшафта. Хорошо складываются дела у тех, кто работает на дому или занят в семейном бизнесе. Основное внимание рекомендовано уделить решению текущих вопросов. У бизнесменов прекрасный период для приумножения своего недвижимого имущества. Сделки с недвижимостью, равно как и приобретение пакетов акций компаний, потенциально способны принести выгоду в дальнейшем. Рекомендуется проконсультироваться с дизайнером по интерьеру относительно перестановок в помещениях, магазине, офисе. Также могут улучшиться условия труда у офисных служащих, что может положительно отразиться на производительности труда. В трудовом коллективе также царит конструктивный настрой.

Рыбы

Типичные Рыбы на этой неделе могут почувствовать активизацию интеллектуальной деятельности. Вы будете способны усвоить достаточно непростую и обширную информацию, что положительно отразится на результатах работы тех, кто работает с компьютерами и Интернетом. В поле вашего зрения могут появиться люди с выгодными предложениями. Старайтесь принимать решения быстро, не откладывая их в долгий ящик – за счет этого вы не упустите предоставляемые вам шансы. Благоприятное время для заключения торговых сделок и проведения деловых встреч. Успешно проходят деловые поездки, встречи, телефонные звонки и переписка. Деловые связи растут и крепнут. Вы не ошибетесь, если запланируете на это время покупку автомобиля. Вам удастся заключить очень выгодные торговые сделки, благодаря которым резко ускорится товарно-денежный оборот и увеличится уровень ваших доходов. Ваши способности к обучению и аналитической обработки информации будут выше среднего уровня. Бизнесменам рекомендуется делать оптовые закупки товара на складе с целью перепродажи в розничной торговой сети – спрос будет большой.