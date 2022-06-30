День сулит много хорошего — любовный гороскоп на 1 июля

В этот день нужно настраиваться позитивно — звезды обещают удачу в любви.

Овен

В этот день влюбленные Овны предприимчивы, демонстрируют особую широту души и склонны во всем видеть позитив. Чувства большинства Овнов абсолютно искренни, их эмоциональная щедрость и великодушие привлекают внимание потенциальных партнеров. Удачный момент для знакомства, флирта и развития романа.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня успех в любви неотделим от понятия игры, требует легкости, активности, повышенной энергоотдачи и доли творческого азарта. Если свидание назначено в привычной скучной обстановке, придется найти способ сделать его веселым и вдохновляющим для себя и партнера.

Близнецы

Близнецам не стоит пропускать отличный день для романтических знакомств, флирта и развития личных симпатий. Сегодня общение с представителями противоположного пола не только приятно, но и перспективно: можно найти не только остроумного собеседника, но и спутника, единомышленника или наставника.

Рак

Сегодня звезды предлагают влюбленным Ракам стать более щедрыми и великодушными, а Ракам, ищущим знакомств, игривыми, общительными и остроумными. Приветствуется необычный и яркий креативный подарок, оригинальный широкий жест — но важно, чтобы он был сделан от всей души и без какой-либо задней мысли.

Лев

Сегодня ситуация повернется ко Львам своей хорошей стороной: возрастут их шансы на удачную встречу, они смогут рассчитывать на приятные отзывы о себе, на взаимность чувств или на бодрое развитие отношений. Но часто они действуют вполсилы и внутренне уязвимы. Нужна осмотрительность в начале романа.

Дева

Сегодня Девам важно не жить в любви прошлым (или относиться к нему проще). Это день игры и флирта. Можно завязать знакомство в критичной ситуации. Что именно придется сказать или сделать, подскажут обстановка и контекст. Возможно, пригодится легкий нрав, остроумие, предприимчивость или широта души.

Весы

Весам не стоит пропускать этот день, если они хотят наладить отношения: он располагает к великодушию, напоминает про общность интересов, вкусов или взглядов. Занятым Весам звезды советуют сменить служебный тон на менее формальный: легкий флирт доставит удовольствие и может стать почвой для романа.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам проявить легкость нрава, остроумие, креативность и находчивость: это произведет благоприятное впечатление на объект их симпатий в стадии знакомства и разрядит психологическую атмосферу в постоянном союзе. Секрет гармонии — не нагнетать эмоциональное напряжение.

Стрелец

Сегодня Стрельцы во всем, включая любовь, видят «солнечную сторону». Они легко флиртуют и развивают отношения. Их романтизм, великодушие и увлеченность моментом неподдельны, а симпатии почти всегда взаимны. На болезненных моментах близких отношений они в этот день предпочитают не зацикливаться.

Козерог

Козерогам звезды говорят, что сегодня в делах сердечных не приветствуются скука, холодность и гипер-скромность. В любовной игре важно не только ярко заявить о себе, но и активно поддерживать взятый темп взаимодействия и нужный градус эмоций. Азартный флирт или секс — лучшее средство забыть о ссоре.

Водолей

В этот день сами обстоятельства помогают Водолеям поддерживать личные отношения на должном уровне. Мелочи, которые казались важными вчера, сегодня теряют значение или не привлекают внимания. Звезды рекомендуют не отказываться от свиданий и флирта, а свободным Водолеям — от приглашений в компании.

Рыбы

Этот день может не принести Рыбам любовных успехов в их понимании, но все же сулит им много хорошего. Возможны подарки или приятные мелочи. У многих Рыб появится искушение пофлиртовать с коллегой или помощником. Свидание пройдет удачно, если в нем будет «изюминка», активное и зажигательное начало.