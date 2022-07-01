Риск ссор очень высок — финансовый гороскоп на 2 июля

Сегодня мы можем рассориться как с коллегами, так и с начальством.

Овен

Для достижения позитивного результата Овнам в этот день крайне важно сохранять эмоциональное равновесие. Возможно, в ходе текущей работы что-то пойдет не так, как вам хотелось. Не исключены разногласия и недоразумения в отношениях с коллегами и подчиненными. Из-за участившихся ошибок кое-какие дела, возможно, придется заново переделывать.

Телец

У Тельцов творческих профессий сегодняшний день может быть связан с неудачными инициативами. Вы будете склонны заблуждаться относительно своих способностей и того, какой поддержкой пользуетесь в коллективе. Не торопитесь сразу реализовывать свои новые идеи, подождите какое-то время и хорошенько еще раз все обдумайте. При работе по свободному графику не откладывайте дела на последний момент, делайте все заранее.

Близнецы

Возможно, Близнецы в этот день могут испытывать определенные заблуждения относительно своих перспектив в карьере и отношения к ним вышестоящего начальства. Не следует доверять обещаниям начальства. Ваши планы относительно карьерного продвижения могут войти в противоречие с интересами семьи. Старайтесь успевать выполнить работу в запланированные сроки, иначе вы можете столкнуться с недовольством начальства.

Рак

У Раков в этот день может быть много неразберихи и хаоса в деловых контактах. Вы можете оказаться жертвой собственных заблуждений и иллюзий. Старайтесь объективно подходить к оценке поступающей информации. Затруднена будет работа торговцев и консультантов – вы можете допустить ошибку из-за невнимательности или забывчивости.

Лев

Львам в этот день рекомендуется воздержаться от принятия серьезных и ответственных решений, касающихся финансовых расходов. Возрастает риск потери денег или утраты при расчете за покупки. Не рекомендуется брать и давать деньги взаймы – это особенно касается финансовых отношений с деловым партнером. Бизнесменам не рекомендуется делать инвестиции в рискованные проекты.

Дева

Излишне эмоциональный настрой может помешать Девам правильно оценить текущую ситуацию и свои возможности. Больше всего могут пострадать деловые партнерские отношения. Могут быть нарушения договорных обязательств и случаи нечестного ведения партнерских отношений. Работа в сфере услуг требует от вас особых дипломатических талантов, поскольку можете столкнуться с излишне привередливыми клиентами.

Весы

Весы в этот день по каким-то причинам не смогут действовать в свободном режиме. Ситуация может сложиться таким образом, что вы окажитесь в подчиненном положении и вынуждены будете выполнять чужую волю. Воздержитесь от любой тайной деятельности, интриг и выяснений отношений. Размер материального вознаграждения за выполнение частных заказов может оказаться меньше ожидаемого.

Скорпион

Звезды не советуют Скорпионам в течение этого дня заниматься долгосрочным планированием. Дело в том, что вы, возможно, будете склонны к мечтаниям, витанию в облаках, и поэтому ваши планы могут оказаться нереалистичными. И вместо реалистичных проектов у вас могут получиться прожекты. Неблагоприятно проходят коллективные мероприятий: собрания, совещания, планерки, конференции.

Стрелец

У Стрельцов в этот день могут часто меняться цели и задачи. Возможно, это будет связано с непоследовательным поведением вашего начальства. Не торопитесь выполнять новые приказы и распоряжения начальства, подождите немного и, возможно, вскоре вам поступит новое распоряжение, противоположное по смыслу предыдущему. Не исключено, что вы не сможете выполнить плановые задачи по итогам дня.

Козерог

У Козерогов в этот день может быть много суеты и неэффективной деятельности. Основная причина этого может быть из-за большого количества недостоверной информации, которая может поступать вам в течение дня. Сложный день для учебы, поскольку вам будет трудно сосредоточиться на предмете изучения. Деловые связи проходят испытание на прочность.

Водолей

Водолеям в этот день может не хватать практичности и трезвого расчета при принятии финансовых решений. Для этого времени характерна забывчивость и иллюзии относительно доходов и расходов. Вы можете повести себя нетипично и допустить ряд опрометчивых ошибок при проведении финансовых операций. Старайтесь следить за поддержанием баланса между расходными и доходными статьями бюджета.

Рыбы

Деловые партнерские отношения у Рыб могут претерпевать проверку на прочность. Для этого дня характерны случаи непоследовательного и необязательного поведения партнера. Также могут возникнуть недоразумения при индивидуальном обслуживании клиентов. Не пытайтесь ничего навязывать и советовать клиентам – это может привести к напряженным отношениям и чревато ссорами.