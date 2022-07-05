Самые скандальные знаки зодиака

С некоторыми подопечными созвездий конфликтовать не стоит, они лишь ждут повода для ссоры.

О токсичности Скорпионов ходят легенды, но астрологи считают, что представители не только этого знака зодиака отличаются скандальным нравом. Они готовы отстаивать свое мнение, даже если обижают близких. Так с кем же из знаков зодиака стоит быть осторожнее, чтобы сберечь свои нервы.

Принципиальный, горячий, готовый на все, чтобы отстоять мнение. Кроме того, представители этого знака обожают эмоциональные качели. Им скучно в спокойствии, поэтому всех окружающих они подталкивают к спорам и конфликтам. Достаточно неверного взгляда или слова, чтобы разразился скандал. В ссорах с Овном нужно помнить, что конфликт для него — лишь способ выплеснуть эмоции. Если не хотите, чтобы из искры вспыхнуло пламя, не поддавайтесь на его провокации. Сам Овен, чтобы справиться с эмоциями, должен находить выход для энергии: например, заняться спортом или отправиться в экстремальное путешествие.

Конечно, в списке самых скандальных знаков без Скорпионов точно обойтись нельзя. Они не ссорятся без повода, каждый конфликт, в который оппонент вступает с горяча, уже продуман и подготовлен этим знаком. Он точно знает, что ответить так, чтобы парой фраз заставить дергаться глаз собседника. Не поддавайтесь на продуманные провокации Скорпиона, лучше займите его разговорами о том, что действительно нравится подопечным этого созвездия: заведите беседу о сексе, деньгах или тайнах.

Представители водного знака зодиака стараются сдерживаться и не проявлять эмоций, но получается у них не всегда. Если Рак начинает скандалить, значит, он потерял точку опоры и чувствует себя некомфортно. Конфликт для этого знака зодиака — не способ докопаться до истины или отомстить обидчику, они просто пытаются справиться с внутренней тревожностью. Лучший способ погасить скандал с Раком — это вернуть его в зону комфорта: поможет прогулка, чашка чая, предложение покинуть место, где ему не нравится. Несмотря на то что подопечные созвездия вспыхивают очень часто, они столь же легко успокаиваются.

Царственная особа, на самом деле, обладает весьма уязвимой самооценкой. Скандал для них — настоящее театрализованное представление с единственным зрителем, Львы взвешивают каждую фразу, украдкой смотрят в зеркало, чтобы убедиться: они отлично выглядят даже в слезах. Здесь будет все: от риторического вопроса «За что мне это?» до полного катарсиса в конце сцены. Как только Лев поймет, что зацепил зрителя за живое, вызвал в нем интерес, он заканчивает представление, и, естественно, ждет в конце аплодисментов и букет цветов. Успокоить Льва можно, направив его энергию в мирное русло, но позволив проявить склонность с театральности: просите его рассказывать истории, восхищайтесь артистичностью. А еще этот знак обожает подарки — даже небольшой сувенир может вернуть ему отличное расположение духа.