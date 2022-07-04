Какие сюрпризы в любви в июле ждут Овнов, Тельцов и Близнецов

В первый месяц лета личная жизнь знаков серьезно изменится.

Овен

Июль заставит всех Овнов сфокусироваться на семье и доме, уделить максимум внимания вторым половинкам и детям. Не нужно контролировать каждый их шаг, но быть в курсе всех их дел и событий просто необходимо. Тем более, именно сейчас вы станете как никогда близки. В этом месяце придется принимать важные решения и идти на серьезные поступки. Например, сделать предложение своей второй половинке, начать жить вместе или завести ребенка. Июль — самый подходящий период, чтобы понять, насколько вам важна семья и вывести ваши отношения на новый уровень. Что касается одиноких Овнов, то звезды будут максимально способствовать тому, чтобы вы встретили свою половинку как можно скорее. Вам же необходимо разглядеть в новом (или старом?) знакомом подходящего человека и использовать все свое обаяние, чтобы завоевать его сердце.

Телец

Июль — месяц перемен в личной жизни. Придется изменить себя, свои привычки и убеждения. Сейчас нужно действовать быстро и решительно, подстраиваться под текущую ситуацию. Предстоит много общаться с людьми. И легкими смолл-токами вы не отделаетесь, разговоры будут долгие и глубокие. Звезды советуют не стесняться и делиться всем наболевшим с близкими — они поймут. Тельцам, у кого уже есть партнер, придется непросто: ссоры будут по кругу сменяться с примирениями. Зато вместе с этим обострятся ваши чувства, что не так уж и плохо. Особенно, если вы воспользуетесь этой встряской, чтобы внести изменения в ваш роман. Одиноким Тельцам стоит не так активно искать вторую половинку. Многие слишком увлекутся мимолетными связи и потратят много времени на ненужные интрижки и неудачных партнеров.

Близнецы

Июль впустит ветер перемен в вашу жизнь. Получится изменить свое мышление: перебороть комплексы, страхи, обиды. И, как следствие, свое отношение к партнеру и вашему роману. Вы осознаете, что вам нужно от взаимоотношений и какого человека хотите видеть рядом с собой. Возможно даже случится какое-то важное событие, которое сразу перевернет весь ваш мир с ног на голову. И вы переосмыслите события из прошлого и выстроите новые пути развития отношений с партнером. Большая часть семейных Близнецов почувствует, что отношения зашли в тупик, в них стало очень много проблем. И сейчас пора заняться их решением. Изменить привычный уклад действий, чтобы начать двигаться дальше. Одиноким Близнецам звезды настоятельно рекомендуют оглянуться вокруг. Кажется, в вашем окружении уже есть тот, кто вам нравится. Но вы боитесь сделать первый шаг.