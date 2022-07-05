Отличный день с массой возможностей — гороскоп на 6 июля

7-8 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах предлагает получать удовольствие от гармоничного общения и сбалансированных отношений.

А также от других приятных сторон жизни, связанных преимущественно с модой, привлекательностью и эстетикой. Любые споры будут смягчаться дипломатичностью. Есть надежда на великодушную уступку, на компромисс между разными привычками и вкусами. Порой не исключено многословие, окрашенное эмоционально. День подходит для свиданий и обмена симпатиями, для выбора подарков, одежды, парфюмерии и косметики, для посещения светских мероприятий, для визита в ателье или в салон красоты.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам стать дипломатами, тщательнее следить за своими манерами, заботиться о равновесии интересов, откликаться на предложения и не считать ниже своего достоинства идти на великодушные уступки окружающим. Желательно не забывать об этих правилах в бытовом общении с домочадцами, а также в процессе эмоционального обсуждения брачных, семейных, жилищных, территориальных проблем.

Телец

Сегодня Тельцам лучше ориентироваться не на свой новый энергичный настрой, а на требования обстановки, которая подразумевает уравновешенность, любезность в общении и дипломатичное обсуждение недоразумений. Именно готовность ладить с людьми обеспечит удачу, прогресс или прибыль. Если ваши личные импульсы не соответствуют требованиям момента, придется найти способ их нейтрализовать или подавить.

Близнецы

Сегодня звезды сулят Близнецам приятный день, но не обещают идеально ровного хода событий. Возможны небольшие материальные заминки, мелкие погрешности в покупках, моменты недопонимания в общении или другие нюансы. Рекомендуется внимательность при выборе одежды, косметики, подарков, лакомств и детских вещей. Неплохое время для свидания, для посещения салона красоты или светского мероприятия.

Рак

Сегодня Ракам желательно считаться со своим семейным и земляческим окружением, красиво вести себя дома и в гостях. Многим Ракам будет нелегко даваться добрососедство, если задето их самолюбие, убеждения или особые привычки. Стоит преодолеть гордость и найти компромисс: неуживчивость может стать началом разлада с влиятельными людьми, добавить карьерных и жилищных трудностей, подпортить репутацию.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам отвлечься от своих внутренних переживаний и выйти из своего тайного укрытия «в мир». Это подходящий момент для приятного общения, поддержки соседских и приятельских симпатий, забот о красоте, визитов в гости, коротких прогулок. Не стоит заводить в этот день разговоры на сложные для себя и окружающих темы, а также заниматься трудными, неприятными и опасными делами.

Дева

Девы проведут этот день приятно и не без выгоды для себя, если поставят на первое место не собственные настроения и привычки, а гармонию отношений. Умение поддерживать полезные связи и взаимные симпатии упростит любую задачу. Однако полного комфорта сегодня лучше не ждать. Не повредит внимательность при покупках и финансовых операциях, иначе есть риск допустить мелкий, но чувствительный промах.

Весы

Весам стоит помнить, что сегодня многое зависит от их поведения. Тенденции этого дня противоречивы, приятные удачные моменты могут чередоваться с некомфортными и потенциально проблемными. Выигрышными сторонами большинства Весов окажутся хороший вкус, дипломатичность и общительность. В сложных отношениях с начальством, родителями, домочадцами и земляками желательно сохранять душевное равновесие.

Скорпион

Сегодня звезды призывают Скорпионов во всем соблюдать меру и следовать этикету. В любой ситуации, дома и на людях не будут лишними вежливость и сдержанность. Имеет смысл оставить при себе свое тайное недовольство, не спешить с критикой, не отвечать на провокации. Стоит позаботиться о приятном внешнем виде. Нежелательно начинать в этот день серьезный разговор, отправлять важное письмо или заявку.

Стрелец

У Стрельцов есть шанс провести этот день гармонично и интересно. Это подходящий момент для участия в мероприятии с эстетическим или информационным уклоном, для романтических свиданий, посещения компаний. Можно отвлечься от тревожных дум и сложных переживаний. Но не стоит удивляться, если на этом светлом фоне все же будут иногда возникать мрачные мысли, тайные опасения или неприятные воспоминания.

Козерог

Козерогам могут доставить некоторое беспокойство целевые контакты этого дня. Им стоит быть деликатнее в любом персональном общении, будь то диалог с клиентом, совещание с начальником или разговор с близким человеком. В любом диалоге лучше дать собеседнику выговориться и не задевать его «больные места», особенно связанные с убеждениями. Нежелательно назначать сегодня встречу по своей инициативе.

Водолей

Сегодня Водолеи могут планировать свои дела заранее или положиться на судьбу: и в том, и в другом случае ход событий окажется для них удачным. Мелкие помехи не отменят общего гармоничного фона и приятных тенденций. Многое будет под контролем, включая романтические чувства. Можно получить интеллектуальное или эстетическое удовольствие, расширить кругозор, сравнить несколько подходящих вариантов.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше не заниматься рутинными вопросами, а исследовать сложные для себя области. Возможно, в ходе такого исследования будут открыты новые горизонты или найдены дополнительные варианты, обогатится картина мира, набор деловых приемов или словарный запас. А вот в общении с людьми лучше придерживаться противоположного направления, поддерживая разговоры лишь на легкие и приятные темы.