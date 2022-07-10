Держимся подальше от босса — финансовый гороскоп на 11 июля

Сегодня нам не стоит лишний раз попадаться на глаза руководству.

Овен

Утренние часы могут оказаться неблагоприятным временем для Овнов, занимающих руководящие должности и планирующих провести кадровые перестановки. Старайтесь не вносить кардинальных перемен в сложившуюся ситуацию. Это не лучшее время для контактов с потенциальными инвесторами. Во второй половине дня ждите хороших новостей. У вас может появиться влиятельный покровитель.

Телец

Если у Тельцов имеется подготовленный к подписанию важный документ, то рекомендуется отложить его подписание на вторую половину дня. А до того времени тщательно прочитайте документ — возможно, вы обнаружите в нем критически важную ошибку. В контактах с деловыми партнерами могут возникнуть мелкие шероховатости. Это хороший день для профессионального обучения.

Близнецы

Близнецам не рекомендуется сегодня заниматься ремонтно-техническими работами. Если вы работаете в сервисной службе по ремонту и обслуживанию автомобилей или бытовой техники, то могут быть сложные случаи. Например, при попытке ремонта вы можете сломать дорогостоящую деталь или не сможете понять, в чем состоит причина дефекта.

Рак

У Раков в начале дня могут возникнуть мелкие трения в деловом партнерстве и при работе с клиентами. При планировании своих действий старайтесь учитывать интересы других людей. Консультантам сетевого маркетинга рекомендуется запланировать проведение рекламных мероприятий на вторую половину дня – в этом случае вы сможете привлечь больше потенциальных подписчиков и заказчиков.

Лев

Львам в первой половине дня лучше не начинать работу над важными делами. В это время у вас могут часто возникать ошибки и технические сбои. И это может привести к неблагоприятным последствиям, убыткам. Вторая половина дня может быть связана с улучшением психологического климата в трудовом коллективе. Успешно проходит работа по освоению новой техники.

Дева

Девам, специализирующимся на торгово-закупочной деятельности, в начале дня звезды не советуют делать оптовые закупки товара на базах и складах. Любые торговые сделки в это время могут оказаться невыгодными. Старайтесь беречь деньги от растраты. Вторая половина дня благоприятствует публичной деятельности, учебе и рекламным акциям. Можно рассылать резюме.

Весы

Весам с утра не рекомендуется доделывать ту работу, которая осталась с предыдущего дня. Также в это время у вас могут возникнуть дополнительные расходы при завершении какого-то дела. Старайтесь вообще не браться за важные дела и сосредоточьтесь на текущих рутинных вопросах. Вторая половина дня благоприятствует офисным служащим в их работе по подготовке отчетов.

Скорпион

Скорпионам звезды не советуют проводить деловые встречи в утренние часы. В это время вы вряд ли сможете договориться с людьми о взаимовыгодном сотрудничестве. Вам могут попадаться люди, не настроенные на сотрудничество. Вторая половина дня, напротив, может открыть перед вами новые перспективные контакты. Удачно пойдет торговля, можно делать оптовые закупки товара на базе.

Стрелец

Эмоциональное отношение к деньгам может помешать Стрельцам в принятии правильного решения относительно тех или иных покупок. В утренние часы нежелательно браться за дополнительную подработку и выполнение частных заказов. Есть некоторый риск не справиться со стоящими перед вами задачами. Вторая половина дня благоприятствует росту доходов от ремонтно-строительных работ.

Козерог

Козерогам в этот день нельзя полагаться на коллективную поддержку. Возможно, вам следует самим принимать ключевые решения и поэтому лучше сразу брать ответственность на себя. Вторая половина дня благоприятствует развитию деловых связей. Вы проявите тонкое психологическое чутье и этим заслужите симпатии окружающих.

Водолей

Водолеям сегодня рекомендуется дистанцироваться от начальства и не смешивать личные отношения с деловыми отношениями. Ваши симпатии и антипатии могут только повредить решению практических вопросов. Не следует искать помощи и поддержки у тайного покровителя. Вторая половина дня благоприятствует росту доходов. Вам могут предложить поработать во внеурочное время.

Рыбы

Рыбам с утра не рекомендуется концентрироваться на профессиональном обучении. Особенно это относится к коллективным формам обучения в составе группы. А вот во второй половине дня, напротив, вы можете рассчитывать на поддержку со стороны единомышленников при учебе и работе в коллективе. Наиболее важные дела лучше перенести на вторую половину дня.