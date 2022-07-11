Работаем в комфортном режиме — финансовый гороскоп на 12 июля

Сегодня очень важно никуда не торопиться, не бежать к целям со всех ног.

Овен

Овнам сегодня рекомендуется сосредоточиться на решении финансовых вопросов – это наиболее успешное направление для приложения усилий. Вы сможете получить в свое распоряжение крупную сумму денег на длительный срок. Бизнесменам, возможно, удастся получить согласие банка на открытие кредитной линии на выгодных условиях. Это не лучшее время для ремонтно-строительных и коммунальных работ.

Телец

Тельцам в этот день, возможно, удастся заручиться поддержкой деловых партнеров. При установлении новых контактов отдавайте предпочтение тем, кто старше и опытнее вас – такие люди более надежны в деле. Также это хорошее время для аналитической обработки информации и работы с документами. Не лучший день для пребывания в служебных командировках и решения вопросов в ходе деловых поездок.

Близнецы

Близнецам в этот день лучше браться за те дела, в которых у вас имеются большой опыт. Традиционные виды деятельности пойдут намного успешнее. Отношения с коллегами и подчиненными складываются конструктивно. Уделяйте больше внимания совершенствованию навыков работы с техникой, инструментами и механизмами. Это не лучшее время для принятия решения о финансовых инвестициях.

Рак

У Раков сегодня может сложиться мнение о ненадежности деловых партнеров. Возможны нарушения достигнутых ранее договоренностей. Кроме того, это не лучшее время для сотрудничества с вышестоящим начальством. Бизнесменам рекомендуется строже контролировать исполнение договорных обязательств деловыми партнерами. Постарайтесь найти новые методы решения вопросов.

Лев

У Львов, проходящих курсы профессионального обучения, сегодня могут неожиданно испортиться отношения с кем-то из преподавателей. Возможно, вы окажетесь недостаточно дисциплинированными или будете испытывать интеллектуальные трудности с усвоением материала. Тем не менее, старайтесь обязательно доводить до конца начатые дела, даже если для этого придется задержаться на работе.

Дева

У Дев хороший день для избавления от ненужных и ставших обременительными деловых связей. Проанализируйте свою телефонную книгу и удалите те контакты, которые давно утратили для вас свою актуальность. Это поможет вам не терять время впустую и более эффективно сотрудничать с людьми. Если ваша работа связана с посредническими и торговыми услугами, то день может сложиться более удачно.

Весы

Сильной стороной Весов в этот день может стать умение экономно и рационально распоряжаться своими деньгами. Возможно, у вас не будет больших доходов, однако вы не почувствуете нехватки денег. Используйте этот день для анализа состояния своего бюджета. Не лучшее время для урегулирования отношений с клиентами и деловыми партнерами.

Скорпион

Скорпионы преуспеют в тех делах, которые находятся под их непосредственным контролем. Вы сможете проявить свои лучшие качества на руководящих должностях, особенно если речь идет об организации производственного процесса. Не следует сразу доверять полученной информации, проверяйте её на предмет достоверности. Старайтесь получить максимально полное и целостное представление о текущей ситуации в делах.

Стрелец

Стрельцам в этот день хорошо заниматься вопросами получения льгот, компенсаций и иных косвенных выплат. Имеет смысл поинтересоваться новыми законами о выплатах. Можно обращаться к работодателю с просьбами об оплате расходов на лечение. Успешно пойдут дела по выполнению частных заказов.

Козерог

Козероги сегодня могут проявить себя грамотными стратегами. Это хороший день для долгосрочного планирования и принятия ключевых решений, касающихся перспективных направлений. Можно опираться на поддержку со стороны единомышленников, особенно из числа старых и верных друзей — они не подведут. Некоторые сложные вопросы могут быть сняты с повестки вашего дня.

Водолей

Удачно складывается день для Водолеев, занимающих административные руководящие должности. Ваши управленческие решения могут производить позитивный эффект. Также хорошо использовать этот день для оптимизации расходов бюджета и кадровых перестановок. Вместе с тем это не лучшее время для проведения деловых встреч и коротких поездок.

Рыбы

У Рыб сегодня может возникнуть большой соблазн потратить деньги на спекулятивные проекты. Возможно, вас будет уговаривать сделать это кто-то из друзей. Тем не менее, не торопитесь расставаться со своими деньгами. Самые удачные вложения на сегодняшний день для вас: в профессиональное обучение и в недвижимость. Бизнесменам рекомендуется сосредоточиться на технической модернизации.