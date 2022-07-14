Играем по правилам — гороскоп на 15 июля

16-17 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны с Сатурном и Ураном заставляет искать компромисс между свободой и контролем.

Даже в нештатной ситуации придется соблюдать какие-то правила и искать конструктивные решения. Преодоление возникших технических неполадок будет затруднено при попытке отвергнуть систему принятых стандартов и заменить ее чистым экспериментом. Равно важны профессионализм и изобретательность. В межчеловеческих отношениях день дает надежду на гармонизацию и возврат к стабильности. Если вчера наметилась ссора, не помешает на время установить в общении разумную дистанцию или выдержать «санчас».

Овен

Сегодня звезды рекомендуют Овнам поддерживать контакт со своим профессиональным сообществом — особенно если они заняты свободным предпринимательством, являются фрилансерами, внештатными сотрудниками или работают удаленно. Коллективные ценности в этот день могут оказаться важнее индивидуальных, но возможен компромисс. Помимо деловых интересов связующим звеном могут оказаться личные симпатии.

Телец

Сегодня Тельцам придется найти баланс между дисциплиной и независимостью, рамками профессионального долга и свободной деятельностью. Именно отсутствие такого баланса может лечь в основу сегодняшних неприятностей — например, цейтнота во фрилансерской работе или барьера во взаимоотношениях с официальным руководством. Веский аргумент в пользу соблюдения правил — финансовый или карьерный интерес.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам строже соблюдать закон и основы профессиональной этики. Общий фон дня гармоничен, достаточно стабилен и помогает держаться в рамках, но нештатная новая ситуация или дружеское окружение могут подтолкнуть к нарушению базовых правил в какой-то сфере. Стоит помнить, что это сделает уязвимее ваши «тылы», включая финансовые, и создаст невидимые, но ощутимые проблемы.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам придерживаться общепринятой линии поведения — в том числе в выборе своего имиджа и стиля контактов с людьми. Образец для подражания могут задать профессиональные, модные или другие стандарты. Попытки подчеркнуть свою индивидуальность и выделиться из толпы в этот день могут создать вам определенные проблемы, выгоднее являться частью группы и получать от этого бонусы.

Лев

Сегодня Львам стоит заранее уточнить для себя приемлемые рамки поведения и строго их придерживаться. Следование формальностям часто будет для них настоящей спасительной ширмой, за которой они смогут спрятать свои мысли или чувства либо скрыть свою временную слабость. Стандартный ритуал поможет сохранить на будущее связи, избежать нагнетания претензий или несвоевременного обострения конкуренции.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам придерживаться правил работы и общения: расписания, субординации, инструкций. Это поможет им правильно оценивать обстановку, точнее выбирать инструменты и методы действий в нештатных ситуациях или при решении нетривиальных задач. Непредсказуемые моменты этого дня могут стать проверкой на профессионализм, дисциплину и ответственность, а иногда и на верность дружбе.

Весы

Сегодня залог успеха для Весов — система знаний, убеждений или поведенческих шаблонов. Также у большинства представителей знака есть неплохая юридическая и бюрократическая поддержка: даже в неожиданных, нетипичных и потенциально опасных обстоятельствах за ними закреплены определенные права, важно лишь их знать. Еще один способ удержать равновесие — личное обаяние, дружба и взаимная симпатия.

Скорпион

В этот день Скорпионам важно выдержать правильную дистанцию в любом общении. От этого зависит комфорт в доме, взаимопонимание в дружеских и любовных отношениях, плодотворность делового сотрудничества. Если вчера накалились страсти, сегодня полезно «разойтись по разные стороны ринга» и дать себе время эмоционально остыть. Придется заранее смириться с известной системой ограничений или контроля.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут столкнуться со знакомым системным препятствием — например, в работе или в дороге. К счастью, для многих представителей знака борьба с ними окажется всего лишь игрой, в которой они найдут повод продемонстрировать свою ловкость, подключить к делу свой авторитет или применить свои разнообразные таланты. Некоторых Стрельцов будет вдохновлять наличие симпатизирующих им зрителей.

Козерог

Сегодня Козерогам желательно руководствоваться принципом экономии или разумного расходования средств. Возможно, придется в очередной раз пересмотреть принципы построения своего бюджета и оптимизировать их. Многим Козерогам это позволит вовремя купить заранее запланированные полезные и красивые мелочи, которые делают комфортнее их повседневную работу, упрощают им быт или задачу поддержки здоровья.

Водолей

Водолеям не стоит забывать, что на них лежит часть ответственности за происходящее, а в некоторых случаях они несут ее целиком. Многим Водолеям в этот день предстоит контролировать домашние и рабочие процессы, держа их под пристальным наблюдением и сверяясь со своим планом. Решать инженерно-технические конструктивные задачи будет проще, если вы сохраняете гармоничные отношения с нужными людьми.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит выдвигать на первый план свои собственные потребности или взгляды. День располагает к сознательному одиночеству или к включению в коллектив на общих основаниях. Сказанное верно и для частной жизни: семейная гармония, основанная на легком ровном общении, важнее личных привычек. Подходящий момент для уединения, помогающего выполнить свой долг или необычную срочную работу.