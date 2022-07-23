Следим за чужими эмоциями — гороскоп на 24 июля

24-25 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах поддерживает тягу к общению и советует его структурировать.

Например, за счет четкого регламента дискуссий или автоматизации служебных контактов. Этот день позволяет отслеживать старые скрытые ошибки в текстах, расчетах и кодах. Он подходит для редактирования и форматирования текстов и изображений, для работы над переводами и озвучиванием фильмов, для составления поздравительных обращений, юмористических и стихотворных текстов, для системного обучения с игровым элементом и создания приложений к популярным программам, для конференций, выставок, экскурсий, презентаций.

Овен

Сегодня обстановка вокруг Овнов остается благоприятной. Для них сохраняются хорошие тенденции в сфере общения, обучения и рекламы личных талантов. В этих сферах можно продолжать начатое или наверстывать упущенное. Самое время расширять круг знакомств, искать учеников, поклонников, попутчиков и последователей. Не помешает внимательность в работе с документами. Возможны недоразумения в поездках.

Телец

Тельцам звезды напоминают, что в эти сутки основой их успеха остается конструктивная общительность, а не напористость. Все проблемы решаемы, если вы готовы поговорить — не умаляя серьезности вопроса, но и не драматизируя положение. Рациональный подход к задаче в любой ситуации будет эффективнее и выгоднее эмоционального или силового. Стоит аккуратнее управлять бюджетом: возможны иллюзии и ошибки.

Близнецы

Сегодня ничто не мешает Близнецам следовать своим привычкам и принципам, а также поддерживать общение с нужным людьми. День хорош и для неформальных контактов, и для целевых встреч, протекающих по строгому регламенту. Пригодится внимательность в расчетах, в ходе планирования или оценки, в работе с текстом, документом, изображением или кодом: возможны мелкие искажения и отклонения от стандартов.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам настроиться на психологическую волну своего окружения, сделать акцент на контактах с внешним миром и отложить на время собственный взгляд на вещи. В поведении и общении желательно придерживаться общепринятых стандартов, а не своих представлений о «правильных» мыслях и манерах. Подходящий день для общения с коллегами по цеху, в том числе в формате онлайн-конференций.

Лев

Львам стоит активнее использовать этот день для наработки связей разного рода: он хорош для расширения кругозора и для поддержки дружеских контактов. Звезды советуют сделать акцент на международной, образовательной, литературной или профессиональной тематике. Уместен полуофициальный тон разговора. Отличный момент для участия в мероприятии (конференции, выставке) и общения на иностранных языках.

Дева

В этот день важной частью успеха для Дев остается общение. В зависимости от ситуации и группы, от которой им нужен отклик, оно может быть официальным или неформальным. Есть шанс поладить с детской или иностранной аудиторией. Руководителям пригодится умение заинтересовать подчиненных. При этом звезды не советуют вести прямые личные диалоги: в них намного вероятнее моменты подвоха и недопонимания.

Весы

Сегодня Весам стоит активнее задействовать свой интеллект, связи и знания. В спорной ситуации важно знать свои официальные права. Это отличный день для подключения влиятельных знакомств или расширения списка авторитетных партнеров, для развития профессиональных контактов в других городах и странах. Он хорош для путешественников, переводчиков, ученых, преподавателей, для студентов и абитуриентов.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно оставаться коммуникабельными и верно информированными. В сложной ситуации — например, при проверке — их выручат не только связи или подсказки симпатизирующих им людей, но и знание кодексов, регламентов и правил, применимых к их обстоятельствам. Лучше полагаться в этот день не на чутье, а на шаблоны, алгоритмы и инструкции (при работе в системе — на приказы руководства).

Стрелец

Стрельцам сегодня не стоит уходить от общения любого рода: оно станет познавательным и часто будет разворачиваться в их интересах. Сказанное относится не только к контактам в близком окружении, но и к широкому кругу связей, включая зарубежные. Но звезды все же советуют держать на контроле «скользкие» неоднозначные темы: не проясненные вовремя, в будущем они могут портить отношения или репутацию.

Козерог

Сегодня звезды рекомендуют Козерогам придерживаться в своих повседневных рутинных делах стандартных шаблонов и проверенных алгоритмов: это упростит им любую задачу. Возможно, удастся оптимизировать процесс общения — например, поставить на поток звонки и мелкие консультации. Стоит держать в порядке файлы и папки. Правильная программа поможет отслеживать ошибки в расчетах и погрешности в текстах.

Водолей

В этот день Водолеям не стоит уклоняться от общения, оно окажется очень продуктивным и познавательным. К его автоматическим положительным процессам звезды советуют добавить собственный контроль: желательно структурировать разговор и держать под контролем его повестку в своих интересах. Сегодня это может показаться лишней мерой, но вскоре станет отличной подстраховкой, особенно в спорах и в учебе.

Рыбы

Этот день приглашает Рыб оставаться общительными и любознательными. Его хорошие стороны могут быть подпорчены для них собственными иллюзиями или небрежностью — например, склонностью пропускать или замалчивать неясные детали. Их может подвести самообман в некоторых вопросах. Стоит вовремя проливать свет на туманные пункты, иначе однажды они дадут о себе знать, и это будет не в ваших интересах.