Общаемся и флиртуем — любовный гороскоп на 30 июля

Сегодня стоит проводить больше времени со второй половинкой.

Овен

Сегодня Овнам желательно планировать программу любовной встречи заранее и считаться с выставленными ситуацией рамками. Свободным Овнам полезно осознать границы своих возможностей и не пытаться одним махом «взять неприступную крепость». Романтическое общение не стоит затягивать до позднего вечера.

Телец

Сегодня многим Тельцам присуще повышенное упрямство, помноженное на нервозность, но в любви оно вряд ли даст им успех. Лишь в самом конце дня они поймут, что избрали неудачную тактику. Наиболее мудрое решение — ждать позднего вечера: в это время обстоятельства сами начнут меняться в лучшую сторону.

Близнецы

Сегодня романтическая тема может быть для Близнецов закрыта в связи с теми или иными препятствиями. Возможны технические проблемы, моменты недопонимания или сбои в планах. Свободным Близнецам будут плохо удаваться непринужденное общение и флирт. В близких парах общение станет гармоничнее вечером.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня им не стоит ждать новых благоприятных знаков в личной жизни до наступления вечера. По возможности, назначайте свидание на поздний час. В течение дня имеет смысл воздержаться от форсирования переписки и флирта, не стоит обсуждать долгосрочные совместные планы.

Лев

Львам звезды намекают, что сегодня им лучше не писать любовных писем, не флиртовать и не пытаться наладить диалог, если это не вышло с первой попытки. День располагает к упрямству и вашей «половинке» оно присуще не меньше, чем вам. Даже если уязвлено ваше самолюбие, вам лучше на время смириться.

Дева

Влюбленным Девам сегодня не стоит рассчитывать на многое: пока не настанет вечер, они останутся заложниками обстоятельств или своих собственных слабостей. Звезды советуют повременить с любым намеком на романтический контакт и обещают, что с приближением ночи ситуация начнет меняться к лучшему.

Весы

Сегодня общение Весов с партнером может быть подпорчено внешними обстоятельствами — но не исключено, что беспокойства и огорчений им также добавит непосредственно их «вторая половинка». При недолгом знакомстве не стоит отправляться вместе на тусовку, на официальное или неформальное мероприятие.

Скорпион

Сегодня любовные отношения Скорпионов становятся гармоничнее с приближением ночи. Даже если они нетерпеливы и готовы свернуть горы, звезды настоятельно советуют им ждать вечера. Попытка проигнорировать этот совет может привести к досадным и обидным последствиям, которых вполне можно было избежать.

Стрелец

Сегодня препятствия лишь подстегивают влюбленных Стрельцов. Любую преграду со стороны обстоятельств они в этот день способны воспринять как вызов или приглашение к азартной игре. Им стоит помнить, что приключение, на которое они потратили массу ресурсов, в этот день может дать скромный результат.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что их любовные дела начнут налаживаться ближе к ночи. Козерогам, «заигравшимся» и попавшим в неприятное положение, стоит минимизировать свои усилия в попытке выбраться из ловушки: это лишь ухудшит дело. Лучше проявить немного терпения и уже вечером многое наладится.

Водолей

Сегодня Водолеям сложно поддерживать диалог и флирт: они склонны нервничать и вести себя непредсказуемо. Многие Водолеи будут сражены остроумием и харизмой партнера, чувствуя себя на его фоне «серой мышью». В ситуации любовного соперничества им будет нелегко тягаться с красноречивым конкурентом.

Рыбы

Рыбам сегодня лучше отложить романтические мероприятия: они пойдут не так, как было задумано, разочаруют или дадут неудачный побочный эффект. Не исключено, что желаемая встреча или беседа просто не состоится. Вечер окажется приятнее, не исключено, что инициативу в конце дня проявит любимый человек.