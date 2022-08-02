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Смотрят в будущее: топ-5 знаков зодиака, которым видят вещие сны

2 августа 2022ГороскопыPassion.ru

По словам астрологов, некоторые представители зодиакального круга обладают настолько сильной интуицией и так часто видят вещие сны, что могут предсказывать будущее не хуже экстрасенсов.

Смотрят в будущее: топ-5 знаков зодиака, которым видят вещие сны
Фото: blackpantera.ru

Овен

Представители данного знака зодиака могут во сне видеть не только свое будущее, но и глобальные события, которые скажутся на жизни многих людей. В большинстве случаев их пророчества действительно сбываются.

Близнецы

Представители данного знака зодиака обычно видят очень красочные сны, которые помогают им предвидеть некоторые события, так или иначе относящиеся к близким людям. Примечательно, что для некоторых избранных Близнецы могут стать настоящим талисманом, спасающим от бед.

Рак

Представители данного знака зодиака не только очень эмоциональные. Они обладают сильной интуицией и очень хорошо чувствуют других людей. Во сне Раки могут не только предвидеть будущее, но и проиграть несколько вариантов развития событий, из которых выберут наиболее подходящий.

Дева

Представителям данного знака зодиака можно и вовсе не обращаться к экстрасенсам или ясновидящим. Они и сами могут запросто предсказать события ближайшего будущего или дать действенный совет, как поступить в той или иной ситуации, чтобы не попасть в беду.

Водолей

Представители данного знака зодиака и наяву витают в облаках, что уж говорить о снах. Водолеям очень редко снятся кошмары, гораздо чаще они видят то, что обязательно случится в обозримом будущем.

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