Доходы будут расти — финансовый гороскоп на 8 августа

Мы поймем где и как зарабатывать еще больше денег.

Овен

Овны в этот день могут почувствовать в себе прилив оптимизма и творческой активности. Успех этого дня целиком и полностью зависит от вашей личной инициативы, поскольку вы будете в состоянии формировать события и оказывать влияние на окружающих. Информационные вопросы решаются легко и естественно. Полезная информация сама идет вам в руки. Успешно проявят себя игроки на бирже.

Телец

Тельцы смогут увеличить доходы от частной практики. Если вы что-то умеете делать на профессиональном уровне помимо основной работы, то можете подать объявление с предложением услуг. Рекомендован индивидуальный творческий труд, исследовательская работа. Не исключено, что вы найдете вариант с удаленной работой и сможете иметь дополнительный доход. Многие из вас смогут добиться увеличения доходов за счет использования ресурса недвижимости.

Близнецы

Перед многими Близнецами сегодня могут открыться новые перспективы в профессиональной деятельности. Возможны финансовая помощь, спонсорская поддержка, доходы от акционерных обществ, товариществ, кооперативов. Вы можете получить неожиданные доходы в виде премии или выигрыша в лотерею. Ориентируйте себя на конструктивную работу в составе группы единомышленников.

Рак

У Раков этот день может быть связан с переменами в карьере. Вы имеете все шансы заслужить особое расположение у вышестоящего начальства, которое может доверить вам некоторые ответственные задания. Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельных покровителей. Хороший день для тех, кто занят в сфере лечебно-оздоровительных учреждений, гостиничного бизнеса.

Лев

У типичных Львов сегодня могут ярко проявиться творческие способности и умение видеть перспективные направления развития бизнеса. Прекрасное время для расширения вашего личного авторитета и влияния. Удачно проходят рекламные акции. Посещение выставки даст вам много идей. Активнее контактируйте с иностранцами и людьми из других регионов — это будет полезно для вашего бизнеса.

Дева

У Дев сегодня могут успешно пойти дела, связанные с привлечением внешних инвестиций. Особенно это могут почувствовать те, кто связан с промышленным производством и финансово-кредитным сектором экономики. Относительно легко решаются вопросы страхования и кредитования бизнеса. Также вы можете получить возможность досрочно закрыть долги по кредитной карте.

Весы

Весы сегодня смогут проявить себя как прекрасные переговорщики. Вам удастся найти оптимальные варианты сотрудничества с деловыми партнерами и подписать соответствующие договора. Звезды советуют вам сейчас действовать открыто. Могут быть неожиданные знакомства, благодаря которым сами собой, без вашего участия, снимутся проблемы.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут проявить свои способности к техническому творчеству. Это особенно относится к изобретателям, рационализаторам, инженерам и программистам. Хорошо идет работа в мастерских по ремонту и отладке станков и оборудования, конвейерного производства. Мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники смогут повысить результативность труда.

Стрелец

У Стрельцов в этот день может успешно пойти профессиональное обучение. Вы с легкостью сможете усваивать учебный материал. Хороших результатов добьются работники туристических агентств, рекламных и дизайнерских студий, издательств и типографий. Вы можете познакомиться с человеком, который станет вашим деловым партнером и принесет вам немало выгоды.

Козерог

Козероги сегодня смогут улучшить условия труда на рабочем месте. Это особенно относится к офисным служащим и работникам сферы услуг. Хорошо проводить косметический ремонт, устанавливать новую, более удобную офисную мебель или переставлять старую, расположив её более удобно для работы. Результативно пойдет работа по подготовке отчетной документации.

Водолей

Водолеи сегодня смогут максимально реализовать себя в деловых контактах и в аналитической работе с информацией. Звезды советуют вам инициировать себя на новые знакомства, договоренности, телефонные звонки и поездки. Успех ожидает работников торговли, транспорта и связи, а также всех тех, кто по роду деятельности контактирует с большим количеством людей.

Рыбы

Рыбы в этот день смогут усовершенствовать навыки работы с техническими средствами. Это будет способствовать повышению уровня мастерства и росту доходов. Удачнее всего этот день пройдет для строителей, работников жилищно-коммунальных и ремонтных служб, сельского хозяйства. Обязательно доводите начатые дела до полного завершения, даже если для этого придется задержаться подольше на рабочем месте.