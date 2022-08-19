Плывем по течению — любовный гороскоп на 20 августа

Сегодня не стоит активничать или быть инициативным — лучше просто наслаждаться тем, что есть.

Овен

Сегодня Овнам не придется долго ломать голову над своей любовной тактикой: чаще всего ее им будут подсказывать сами обстоятельства. Многие Овны оценят новые возможности, подсказанные ситуацией, и начнут ловко использовать их в качестве отправного пункта при развитии своих романтических отношений.

Телец

Этот день порадует Тельцов новыми красками и возможностями в личной жизни, если они уловят дух момента и подстроятся под него, сломав инерцию своих прежних действий. Недостаточная гибкость может привести к потере отличных шансов - которыми, как подсказывают звезды, стоит пользоваться не откладывая.

Близнецы

Сегодня шансы Близнецов в личной жизни возрастают — и благодаря их собственной новой активности, и благодаря удачному стечению обстоятельств. Звезды советуют не пропускать этот день, так как он позволяет не просто поймать приятный момент, но и создать в делах сердечных задел на перспективу.

Рак

Ракам стоит быть внимательнее, чтобы не пропустить новые возможности в своей личной жизни: они не очевидны с первого взгляда. Их может подарить сложившаяся обстановка, карьерный статус, поездка или другое обстоятельство. Минусом такого подарка судьбы может стать невозможность встречаться открыто.

Лев

Сегодня Львы в списке фаворитов Амура и непременно получат от него добрый знак. Приятным бонусом станет точность исполнения желаний: большинство Львов получат именно то, что «заказывали», не считая отдельных нюансов. Возможно примирение после ссоры. У свободных Львов возрастут шансы найти счастье.

Дева

Сегодня жизнь готова подсказать Девам реальный путь к сердцу объекта симпатий, но он может быть не рассчитан на их природный темперамент или манеру общения. Он подойдет гибким и ловким Девам, умеющим не зацикливаться на собственных привычках и готовых пользоваться самыми разными приемами поведения.

Весы

Сегодня звезды обещают Весам удачу в делах сердечных и новый положительный импульс в них. Многие Весы в эти сутки отличаются любовной «дальнозоркостью» и ищут счастье вдалеке, а не рядом. Их может манить курортный или дорожный роман, увлечение зарубежным партнером или коллегой по творческому цеху.

Скорпион

Сегодня Скорпионы способны решиться ради любви на легкомысленный и потенциально опасный шаг. Прежде чем делать его, звезды советуют убедиться, что целью действительно является настоящее чувство. Не исключено, что под влиянием обстоятельств вы погнались за формальным успехом или внешним эффектом.

Стрелец

Этот день позволит Стрельцам открыть новую страницу в любви или придать новую точку опоры уже завязанному роману. Звезды советуют быть отзывчивее на шаги партнера и не бояться делать встречный ход. Но нужна бдительность: не исключено, что вы оба в чем-то заблуждаетесь или порой друг друга дурачите.

Козерог

Сегодня Козероги получат новые подсказки в своих любовных делах. Верные себе, многие представители знака попытаются тут же свести разрозненные детали в единую стройную инструкцию. Звезды намекают, что составлять ее рановато: некоторые важные мелочи пока не ясны, даже если вы уверены в обратном.

Водолей

Водолеям сегодня лучше не отказываться от свидания: оно может не только принести им ожидаемые приятные впечатления, но и в чем-то превзойти их надежды. Незначительные заминки или неясности не сыграют большой роли. Появятся условия для инициативы. При ссоре не стоит терять возможность помириться.

Рыбы

Рыбам не помешает стать бдительнее во всем, что связано с их любовными отношениями. Внешняя блестящая мишура событий может успешно маскировать проблемные тенденции, которые не искупят отдельные положительные моменты романа. Стоит отказаться на время от быстрого сближения и рискованных инициатив.