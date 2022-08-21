Поддерживаем и помогаем любимым — гороскоп на 22 августа

25-26 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке привлекает внимание к дому, семье, родине, прошлому, национальным традициям и духовным ценностям.

Возможен интерес к теме расширения жилья и к вопросу опеки. Влияние Юпитера может побудить к преувеличениям: расточительности, перееданию, избыточной эмоциональной экзальтации, неумеренному или показному гостеприимству. Разность мировоззрения может вести к нагнетанию семейных, внутрикорпоративных и иных разногласий. Скрытые психологические ловушки дня — ложь и обольщение. Желательно отличать мнимые блага от реальных и притворные чувства от настоящих.

Овен

Сегодня на первом месте у Овнов могут оказаться домашние дела или семья. Возрастет потребность заботиться о близких (или получать внимание от них). День склоняет к гостеприимству и душевной щедрости, но также может склонить к повышенной пафосности и обидчивости. Если в планах новые приобретения или улучшение жилищных условий, стоит помнить, что эти процессы пойдут не быстро.

Телец

Сегодня Тельцов ждут необычные переживания в связи с домашними делами, новости в семейном, земляческом или соседском кругу. В центр внимания могут попасть дальние родственники. Специфический эмоциональный настрой этого дня не всегда комфортен. Неоднозначные впечатления может оставить поездка, визит в гости, актуальное местное или мировое событие.

Близнецы

Под влиянием сегодняшней обстановки Близнецы способны стать более привязчивыми и сентиментальными. В их душе могут вызвать отклик общественные вопросы. Всплеск сильных эмоций может сопровождаться неожиданной материальной расточительностью. Итогом мощного душевного порыва может стать подарок, вложение в будущее или в свой собственный дом, взнос в популярный проект.

Рак

Раки не смогут остаться равнодушными к событиям дня и будут бурно на них реагировать. Могут быть задеты их карьерные или духовные интересы. Не исключен некий спор с руководством. Возможна борьба за авторитет, должность или моральную правоту. Превысив меру в своих эмоциях или широких жестах, есть риск проявить навязчивость и вызвать у нужных людей раздражение вместо добрых чувств.

Лев

Сегодня причиной переживаний Львов могут стать события в семье или в духовно близкой им сфере. Могут быть задеты их тайные чувства и надежды. Возможно, станет важен вопрос о происхождении или местопребывании. Не исключен разлад между внешними убеждениями и внутренними привычками из далекого детства, культурный или иной диссонанс. На этом фоне вероятна заминка в делах и личных решениях.

Дева

Сегодня мимо внимания Дев не пройдут события в семье, рабочем коллективе или группе по интересам. Многие Девы будут искать в них моральную опору перед важным шагом. Их могут волновать перспективы будущего, корпоративные проблемы, вопросы авторитета и власти, духовные нюансы и темы, связанные с преодолением кризиса. Могут оказаться затронуты их родственные или дружеские чувства, земляческие связи.

Весы

Для Весов этот день может быть ознаменован важным событием в карьере, в семье или на родине. Не обойдется без сильных эмоциональных переживаний. Могут стать значимыми отношения с родителями, соотечественниками, зарубежными партнерами, с начальником, покровителем, врачом, учителем или опекуном. Есть риск оказаться в неоднозначной ситуации — например, встать перед сомнительным моральным выбором.

Скорпион

Для Скорпионов этот день потенциально удачен, но в нем есть тайных подвох. «Подводные камни» могут быть связаны с только вам известной стороной ситуации. Не исключено, что события, происходящие в этот день, изменят ваше мировоззрение. Может появиться соблазн воспользоваться чьей-то добротой. Некоторых Скорпионов обольстит чужая щедрость или мнимая перспектива успеха, очарует клиент или коллега.

Стрелец

Сильные и специфичные переживания этого дня не пройдут для Стрельцов бесследно. Даже если эмоции не выльются в конкретные действия, они сыграют большую роль — например, станут мотивом для определенных действий. Взгляд многих Стрельцов обратится на дом, семью, родину, недвижимость, домочадцев или земляков. Их может волновать неоконченное дело или психологический незавершенный гештальт прошлого.

Козерог

Сегодня на первом плане у Козерогов отношения с близкими. Это могут быть конкретные люди или целые группы: родственники, соотечественники, друзья. Особые эмоции этого дня могут вызвать у вас эмоциональную перегрузку. Добавить психологической напряженности способны фундаментальные разногласия, и звёзды напоминают: имея собственные ценности, стоит бережнее относиться к чужим чувствам и убеждениям.

Водолей

Водолеям этот день несет эмоции, связанные с домашними делами, работой или здоровьем. Возможны переживания за домочадцев, питомцев или за некоторых коллег. Повышенная эмоциональность сегодня способна привести к раздуванию изначально мелких разногласий (особенно если в деле уже замешан некий ущерб чьим-то интересам). «Буря в стакане воды» может отразиться на самочувствии или помешать работе.

Рыбы

Сегодня Рыбы интуитивно найдут для себя эмоциональную или духовную нишу. День может ознаменоваться приливом чувств, но дело будет не только в них. Многих Рыб может удачно мотивировать щедрый аванс, новая творческая или родительская перспектива, шанс на расширение жилья. Душевный подъем сделает их оптимистами. Не исключено завышение ожиданий от гонорара, от талантов детей или помощи родственников.