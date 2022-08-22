Мечтаем о будущем вместе — любовный гороскоп на 23 августа

Сегодня можно подумать о совместном будущем.

Овен

Сегодня обстоятельства могут помешать Овнам окунуться в романтику. Овнам, желающим устроить себе и любимому человеку незабываемый праздник, лучше выбрать для этой цели другой день. В постоянных отношениях возможны неоднозначные моменты, которые порой будут создавать сами Овны из лучших побуждений.

Телец

Сегодня обстоятельства складываются для влюбленных Тельцов обнадеживающе. В романе наступает новая фаза, в которой они чувствуют себя комфортнее. На волнующие темы пора взглянуть с другого ракурса: возможно, выяснится, что копья ломались напрасно, и есть разумный выход из сложившегося положения.

Близнецы

Сегодня в личных планах Близнецов что-то изменится. В своих романтических отношениях им лучше взять паузу на пару дней, так как возможен кризис идей. В тесных и сплоченных союзах грядет потенциально опасный период из-за повышенной эмоциональности Близнецов, их непоседливости или предприимчивости.

Рак

Сегодня влюбленных Раков может подвести ранимость, а также зацикленность на той или иной теме, которая им представляется крайне важной. Положительными сторонами дня будут общительность и хорошая интуиция: большинство Раков подберет для своих чувств нужные слова и произнесет их в нужную минуту.

Лев

Сегодня звезды рекомендуют Львам «отступить в тень», отдохнуть от интенсивного режима своих романтических встреч или активного режима поисков. Пауза такого рода необходима для восстановления личных психологических ресурсов, а также для коррекции своего имиджа и тактики в новых обстоятельствах.

Дева

Сегодня поведение влюбленных Дев изменится, особенно если они рождены в августе. Не исключено, что перемены окажутся не в лучшую сторону — например, их манеры станут более вызывающими — но сами Девы могут этого не замечать. Им стоит точнее продумывать свою новую тактику и действовать аккуратнее.

Весы

Весам звезды подсказывают, что сегодня они не в самой удачной для свидания фазе. Если не вызывает вопросов физическая форма, может подвести настроение или отвлечь срочное дело. Эмоциональные бури этого дня не лучшим образом влияют на любовные отношения, зачастую добавляя к старым проблемам новые.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы получат дополнительный ориентир на будущее или новую психологическую точку опоры в непростых обстоятельствах. Скорпионы, потерявшие от любви голову и увлекшиеся небезопасным экспериментом, сделают шаг в сторону здравого смысла и начнут оценивать ситуацию более критично.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам этот день добавит скрытого беспокойства. Их могут нервировать ходящие вокруг слухи, намеки партнера или собственные тайные страхи. Им не помешает психологическая поддержка. Возможно, их по-настоящему поймет и утешит совсем не тот (та), кому они отдали свои симпатии и сердце.

Козерог

Сегодня задача Козерога — выслушать партнера, приняв его со всеми слабостями, тайнами и ошибками прошлого. Возможно, именно ради этого он затеет разговор или позовет на свидание. Идя навстречу чужим слабостям, не будьте слишком откровенны сами: как это ни обидно, вас могут не услышать и не понять.

Водолей

Сегодня Водолеям не обойтись в делах сердечных без понимания некоторых психологических тонкостей. Не разбираясь в них, они могут не понять своей ошибки или не заметить перемен в поведении своего партнера. Действуя так, словно ничего не произошло, они рискуют выглядеть в его глазах бесчувственными.

Рыбы

Сегодня ничто не мешает Рыбам щедро одаривать любимого человека богатством своих эмоций или вести с ним задушевные разговоры. Не возбраняется и вместе помечтать о счастливом светлом будущем. Единственное, чего звезды делать сейчас не советуют — включаться в совместную работу и налаживать общий быт.