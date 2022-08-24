Рассчитываем только на себя — гороскоп на 25 августа

27-28 лунные сутки. Сегодня наиболее позитивным окажется настрой раннего утра.

По мере развития событий обнаружится, что не все желания могут исполниться в полном объеме или не все шансы могут быть реализованы сразу. В течение дня можно столкнуться с любовным сюрпризом, детским капризом, творческим кризисом или материальными затруднениями. Не всегда можно будет положиться на друзей. Могут быть временно закрыты нужные пути и каналы связи. Поле действий может быть ограничено. Однако соединение Луны и Венеры не оставит без приятных впечатлений. Возможны неожиданные подарки, находки, волнующие романтичные моменты.

Овен

Сегодня Овнам лучше быть «жаворонками», так как раннее утро может стать для них самым удачным моментом. По мере развития событий положительные тенденции — любовь, романтика, деловой, игровой или творческий успех, радость от общения с детьми — будут сплетаться с негативными: ограниченностью горизонтов, нехваткой средств. Во избежание разочарований стоит заранее очертить вероятное поле действий.

Телец

Сегодня для Тельцов имеет значение комфорт в доме. В зависимости от ситуации под ним может пониматься бытовой уют, дух праздника или романтики, успешное обновление, мир и лад в отношениях с детьми или родителями. Не все желания осуществятся полностью и в исходном виде. Часто придется действовать в рамках заданных стандартов, примиряя с ними свои эксклюзивные желания и экстравагантные вкусы.

Близнецы

Сегодня обстановка вокруг Близнецов в целом благоприятна, а к отдельным сюрпризам и ограничениям они легко подстраиваются. По возможности, стоит провести эти сутки вне дома и офисной рутины. Они создают настроение для деловой акции, игры, творческого мероприятия или романтического свидания. Но не стоит требовать от себя многого, так как это день неопределенности. Важные начинания лучше отложить.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам занять активную жизненную позицию и помнить, что планы реализуются не так, как думалось. В дело могут вмешаться друзья или нештатные ситуации. Несмотря на заранее заданные рамки удачи, велика вероятность неожиданных денежных поступлений, подарков и оригинальных финансовых решений. Возможна смена прихотей или симпатий. Можно опробовать варианты стратегий заработка.

Лев

Сегодня одной из причин успеха Львов будет их привлекательность, к которой очень удачно добавится везение. При желании они смогут продвинуться сразу в нескольких областях, пожиная лавры прямо сейчас или создавая заделы на будущее. Однако им будет везти не во всех направлениях. Их могут ограничить внешние правила и системы контроля, а иногда их будет подводить излишнее стремление к оригинальности.

Дева

Для Дев этот день может стать переходным, ознаменоваться внутренней неуверенностью в себе или не до конца понятными внешними обстоятельствами. У них возможны вопросы к предстоящим маршрутам, средствам денежных взаиморасчетов, каналам связи. Ситуации этих суток предлагают им игру в авантюрном стиле, которая им не всегда подходит. Звезды советуют поберечь силы для собственной программы действий.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам найти оригинальный компромисс между своими текущими возможностями и потребностью в любви, творчестве, свободе, развлечении, эксперименте. Аскетизм и скука нежелательны, но и перегрузки не рекомендуются. Не стоит торопиться с озвучиванием своих мыслей и ответами на предложения, с новыми смелыми заявлениями, а также начинать долгий путь и приступать к важному делу.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется быть более энергичными и настойчивыми, иначе они могут не добиться своей цели. Но им также важно видеть объективные границы допустимого, чтобы вовремя остановиться перед препятствием или ловко его обойти. В достижении желаемого не последнюю роль сыграют материальные стимулы, творческие амбиции и личные симпатии. Лучше не быть одиночкой и оставаться командным игроком.

Стрелец

Сегодня позитивные событийные тенденции преобладают у Стрельцов над негативными. Даже отсрочки и временные запреты в итоге оказываются им во благо, хотя они не всегда с этим согласны. Им стоит помнить, что их желания в этот день могут исполняться не полностью или неожиданным образом. Возможны непредвиденные виражи в любви, особенно если роман разворачивается за рубежом или партнер — иностранец.

Козерог

Козерогам стоит помнить, что сегодня для них не являются чем-то невозможным неожиданные удачи, но они будут иметь свою цену. Также им стоит осознавать, что не все рискованные энергозатратные действия обязательно совершать прямо сейчас, часть планов можно и нужно отложить на будущее. В эти сутки возможны непредвиденные траты и любовные приключения. Не помешают стандартные меры безопасности.

Водолей

Сегодня Водолеям желательно откликаться на импульсы извне — например, на знаки чужой симпатии или на предложение включиться в игру. Если они будут чересчур сдержанными, благоприятные шансы могут пройти мимо них. Но им также стоит избегать в своих реакциях чрезмерной непредсказуемости и экстравагантности, иначе они создадут (или подтвердят) мнение о себе как о неуживчивых людях «со странностями».

Рыбы

Сегодня даже приятные ситуации создают Рыбам нагрузку. Не стоит рассчитывать на отдых или быстрые достижения, а также на отсутствие сюрпризов. Стоит попробовать реализовать креативную идею с моментальной или отсроченной выгодой для себя: такой эксперимент будет приятным и заодно покажет вам степень вашей работоспособности. Важно не создавать при этом поводов для конкуренции и беречь здоровье.