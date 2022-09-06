Сохраняем репутацию — финансовый гороскоп на 7 сентября

Сегодня стоит ютиться в рамках правил, чтобы не испортить мнение о себе.

Овен

Овнам, работающим на производстве, сегодня рекомендуется быть осмотрительнее при обращении с острыми инструментами и механизмами. Дело в том, что сейчас возрастает вероятность мелкого производственного травматизма. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности. Также не следует излишне превышать технический ресурс машин и механизмов. От рискованных финансовых инвестиций лучше пока воздержаться.

Телец

Тельцам в этот день, возможно, придется столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами. Поэтому многие дела будут идти с задержками, препятствиями. Особенно это относится к работе с клиентами и при взаимоотношениях с деловыми партнерами. Ваши инициативы и намерения могут войти в противоречие с интересами других людей, которые могут всячески этому противиться.

Близнецы

Непростой день ожидает Близнецов, проходящих стажировку в трудовом коллективе. Возможно, вас недостаточно проинструктируют относительно тонкостей в работе, и вам придется столкнуться с затруднениями. Недостаток опыта и практических навыков могут существенно замедлить темп вашей работы. Творческий подход поможет вам преодолеть трудности.

Рак

Ракам не следует отказываться от старых методов в работе, которые многократно проверены на практике. Традиционный стиль работы сейчас может оказаться более надежным и производительным. Отложите свои планы относительно тестирования новых технических средств. Также не пытайтесь усовершенствовать то, что и так пока неплохо работает.

Лев

Львам в этот день, возможно, придется иметь дело с ненадежными людьми. Это могут быть как деловые партнеры, так и клиенты. Не следует сразу и безоговорочно доверять обещаниям контрагентов накануне заключения сделки. Возможно, обстоятельства поменяются, и сделка может быть сорвана. У офисных служащих могут ухудшиться условия труда на рабочем месте.

Дева

Девам в этот день может быть сложнее справляться с текущими делами. Возможно, вам придется много времени потерять впустую из-за задержки с поступлением важной информации или отсутствия важных документов. В первую очередь это относится к офисным служащим. Отнеситесь критически к поступающей информации и не расходуйте свое рабочее время на посторонние разговоры.

Весы

Результаты работы Весов в этот день могут не оправдать ожиданий. Прежде всего, это относится к размеру оплаты за проделанную работу. Также вы можете столкнуться с нехваткой наличных средств для обеспечения своих потребностей. Звезды советуют вам экономнее обращаться с деньгами и воздерживаться от крупных покупок. Бизнесменам следует не торопиться делать оптовые закупки товара со спекулятивными целями.

Скорпион

Скорпионам сегодня нецелесообразно проявлять инициативу в делах. Особенно это относится к тем вопросам, которые требуют согласования с другими людьми. Сложнее всего придется строителям, у которых на этот день запланировано завершение работы и сдача объекта заказчику. Возможны неожиданные осложнения, обнаружение брака и необходимость многое заново переделывать.

Стрелец

У Стрельцов в этот день могут замедлиться дела, связанные с информационным и товарно-денежным оборотом. Торговцы могут почувствовать существенное падение спроса на предлагаемые к реализации товары. Владельцы торговых точек могут столкнуться с осложнениями в логистике, с доставкой товара из склада до места торговли. Воздержитесь от планирования и проведения деловых встреч.

Козерог

Козерогам в этот день может оказаться выгоднее работать в индивидуальном порядке. Если же вы работаете в составе группы, то можете столкнуться с несогласованностью в делах. В результате много времени может быть потеряно на урегулирование всевозможных нестыковок. Бизнесменам не следует торопиться вкладывать деньги в новые проекты - возьмите паузу и хорошенько изучите эти проекты.

Водолей

Типичные Водолеи сегодня могут почувствовать усиление начальственного прессинга. Возможно, от вас будут требовать более строгого соблюдения исполнения сроков работы или же предъявят претензии относительно нарушений дисциплины труда. Учитесь вырабатывать в себе беспрекословную исполнительность. Важно соблюдать сроки выполнения плановых работ - эта тема может привести к наибольшим нареканиям начальства.

Рыбы

Рыбам в этот день следует быть готовыми к всевозможным проверкам, ревизиям. Поэтому необходимо строго исполнять все служебные инструкции и придерживаться норм закона. Забота о сохранении своей деловой репутации может выйти на первый план. Нелегко пойдут дела у студентов с учебой. Также могут возникнуть осложнения во время служебной командировки или при работе на вахте.