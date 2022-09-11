Коллеги будут раздражать — финансовый гороскоп на 12-18 сентября

На этой неделе атмосфера в коллективе будет желать лучшего.

Овен

Хлопотная и суетная неделя ожидает тех Овнов, чья работа связана с поездками, контактами и оформлением документов. Посторонние разговоры постарайтесь максимально ограничить, дабы не терять отведенное для работы время впустую. Излишне поспешное и эмоциональное реагирование на ту или иную информацию не способствует успеху в делах. Ведь таким образом вы можете принять ошибочное решение. Также вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками и бесплодным хождением по кабинетам в попытках получить нужную вам справку или оформить документ. Главная проблема в эти дни может быть связана с отношениями с коллегами по трудовому коллективу. Излишне критичное отношение к коллегам может спровоцировать ссору. Многие из вас могут почувствовать ограничивающие влияния, когда вам будет сложно действовать в свободном режиме. Отношения с коллегами по трудовому коллективу оставляют желать лучшего. Интриги окружающих могут препятствовать получению положительных результатов. Кроме того, в середине недели ваше самочувствие может ухудшиться, что приведет к снижению уровня работоспособности.

Телец

У Тельцов эта неделя может быть связана с общей финансовой нестабильностью. Прежде всего, вам будет сложно свести к балансу доходные и расходные статьи своего бюджета. Заказы могут поступать мелкие и малодоходные. У бизнесменов может ощущаться нехватка наличных оборотных средств. Звезды советуют вам воздерживаться от разного рода финансовых инвестиций, даже если они кажутся вам вполне привлекательными и надежными. Игроки на фондовом рынке могут ошибиться в расчетах и потерять деньги на неблагоприятной конъюнктуре цен. Воздержитесь от операций по обмену валюты – вы можете стать жертвой мошенничества или обменять деньги по невыгодному курсу. В целом на этих днях вы можете быть склонны к не совсем продуманным легкомысленным тратам денег. Усилится собственнический азарт и желание получать высокие доходы, не прикладывая к этому больших усилий. Вас могут втянуть в финансовые авантюры с вложением денег в якобы высокодоходные инвестиционные фонды, которые на самом деле могут оказаться завуалированными финансовыми пирамидами.

Близнецы

Основной проблемой многих Близнецов на этой неделе может стать повышенная эмоциональная возбудимость. Частая смена настроения, отсутствие твердости намерений и подверженность посторонним влияниям могут привести к неустойчивости в решении вопросов бизнеса. Возрастает неблагоприятная роль родственников и членов семьи на ваши дела. Если вы состоите с ними в длительной ссоре то на этой неделе может произойти очередное обострение отношений. Неблагоприятно пойдут дела в семейном и надомном бизнесе, строительстве и сельском хозяйстве. Отсутствие выдержки и готовность принимать серьезные решения под влиянием эмоционального импульса, могут сослужить вам дурную службу. Не рекомендуется заниматься оформлением ипотечного кредита и приобретением объектов недвижимости. В системе коммунального хозяйства может произойти техническая поломка, что может нанести ущерб вашему имуществу. Также эта неделя может быть связана с осложнениями в отношениях с вышестоящим начальством и с представителями власти.

Рак

Ракам на этой неделе могут мешать действовать в равной степени, как внешние обстоятельства, так и собственные страхи, неуверенность в собственных силах и опасения ошибиться, сделать что-то не так. Работа с информацией и контакты – это наиболее уязвимая тема. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет её достоверности. В противном случае вы рискуете стать жертвой обмана или принять решения исходя из ложной информации. Нелегко эта неделя может сложиться для торговцев и водителей транспорта, а также тех, кто занят учебой. Торговцы могут испытать проблемы с логистикой. Излишне эмоциональное отношение к окружающим может помешать деловым контактам. Отношения с самыми разными людьми могут не сложиться. Желание непременно, во что бы то ни стало добиться своего, может привести вас к несвойственному вам стилю поведения. Прямолинейность и критичность в суждениях не прибавит вам симпатий окружающих — старайтесь не проявлять излишней категоричности.

Лев

У Львов эта неделя может быть связана с неустойчивым финансовым положением и нехваткой наличных денег для обеспечения бизнеса на приемлемом уровне. Будьте готовы к неожиданному изменению обстоятельств, в результате которого вам, возможно, придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. Во многом поэтому лучше воздержаться от планирования на краткосрочную перспективу и участия в коллективных мероприятиях: собраниях, совещаниях, конференциях. Малоэффективным может оказаться мелкий ручной труд и работа с информацией. Договориться с деловыми партнерами будет сложнее – сроки заключения важных договоренностей могут откладываться на неопределенный срок. Но прежде всего неделя может сложиться крайне напряженно с точки зрения финансов. Несмотря на то, что вы много усилий будете вкладывать в работу, удачи добиться сложно. Воздержитесь от покупок, не являющихся в данный момент необходимыми. В противном случае вам трудно будет остановить свой покупательский азарт, и вы рискуете выйти за рамки бюджета. Бизнесменам может недоставать оборотных средств для подержания проектов.

Дева

Девы на этой неделе могут столкнуться с ситуацией, когда внешние обстоятельства препятствуют вашим инициативам. Возможно, вы будете склоны проявлять инициативу там, где никто об этом не просит. Склонность вникать во все подряд вопросы и вмешиваться может привести к ссоре с начальством и выходу за пределы собственной компетенции. Возможно, вас будут сильно беспокоить вопросы профессионального статуса и авторитета, но ваши реакции будут излишне эмоциональными, чтобы как-то заявить свое мнение и свои права. Старайтесь без крайней необходимости не пересекаться с вышестоящим начальством и воспитывать в себе исполнительскую дисциплину. В экстраординарных ситуациях такой стиль поведения может помочь вам отстоять свое место под солнцем. Однако если бизнес отлажен и сбалансирован, подобный стиль поведения может только навредить. Особенно это справедливо для руководящих работников, склонных к авторитарным методам руководства. Некоторые из прежних договоренностей могут оказаться под угрозой срыва.

Весы

Наибольшую сложность для Весов на этой неделе могут представлять контакты с людьми, приехавшими из других регионов или из-за границы: возможны ссоры и споры. Если у вас не урегулированы отношения с представителями закона, то не исключены негласные проверки, контрольные закупки и штрафные санкции. Поэтому старайтесь действовать открыто и прозрачно с точки зрения соблюдения норм закона и служебных инструкций. Возможно, в отдельные моменты вы будете чувствовать внешние ограничения, не позволяющие действовать в свободном режиме. Причем, вы не всегда сможете определить, откуда исходят эти ограничения. Ваши поступки, возможно, не будут иметь зримого позитивного результата и останутся незаметными, будто вы ничего и не делали, и ничего не произошло в результате ваших усилий. Воздерживайтесь от критических замечаний в адрес коллег и подчиненных.

Скорпион

Крайне нестабильная неделя ожидает Скорпионов. Если вы планировали внести какие-то изменения в существующий порядок на работе, то лучше отложить это на более благоприятное время. Любые перемены этого периода с большой долей вероятности могут быть связаны с негативными последствиями для вашей деловой активности. Основной задачей может стать не преумножение материальных ценностей, а их сохранение. Предпринимая важные действия, подумайте о вариантах отступления в случае неудачи. Возможна потеря мелкой, но важной вещи или документа, на поиски которой будет потрачено много времени. Особенно нестабильно может сложиться финансовая ситуация для бизнесменов. Поиски инвесторов могут потерпеть неудачу. Никому не давайте и сами не берите денег взаймы. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности на производстве. Из-за технических сбоев, возможно, придется пересматривать график плановых работ. Работа в составе коллектива может оказаться не согласованной и малоэффективной. Отдавайте предпочтение традиционной работе, где у вас имеется большой опыт и все более-менее предсказуемо.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе могут оказаться во власти неблагоприятных внешних обстоятельств. Сделать что-то по своему усмотрению и плану может оказаться весьма затруднительно. У вас может не оказаться в наличии того ресурса, который вы могли бы противопоставить, чтобы провести свою линию поведения. Поэтому часто вам придется подстраиваться под неблагоприятные внешние обстоятельства, чтобы минимизировать возможный ущерб для себя и своего дела. Звезды не советуют на этой неделе заключать договора о партнерском сотрудничестве и входить в контакт с представителями официальной власти. Те, кто выполняет клиентские заказы, могут столкнуться с неудовлетворенностью заказчиков. Будьте готовы к тому, что на вас поступит жалоба и предстоит неприятное разбирательство. Некоторые ранее заключенные договора могут оказаться под угрозой срыва. От вас могут требовать трудновыполнимые обязательства. Это не лучший период для регистрации фирмы и подачи документов в государственные инстанции.

Козерог

Козероги рискуют на этой неделе увязнуть в бюрократических согласованиях и так и не добиться внятного решения своего вопроса в государственных учреждениях. То же самое касается решения юридических вопросов. Если вы работаете в офисе, то нормальный распорядок работы может быть нарушен непрошенным посетителем или надоедливым сослуживцем. Контроль рабочего времени поможет вам минимизировать возможные сложности с коллегами по трудовому коллективу. Камнем преткновения может стать непонимание с деловым партнером из другого региона или из-за границы. У торговцев могут произойти сбои в логистических цепочках поставки товара от оптовой базы до точки розничной продажи. Возросшие нагрузки и нездоровый психологический климат в трудовом коллективе могут создать стрессовую ситуацию и привести к снижению работоспособности. Не исключено, что из-за плохого самочувствия вы вынуждены будете прервать работу. Это весьма напряженное время для тех, кто занимается повышением уровня квалификации и подтверждением своего профессионализма.

Водолей

Водолеям на этой неделе лучше воздерживаться от финансовых заимствований и держаться подальше от чужих денег. Дело в том, что общая финансовая ситуация может оказаться нестабильной и вы вряд ли сможете эффективно распорядиться деньгами, полученными в долг. И возвращать такие деньги в дальнейшем будет трудно. То же самое относится к тем, кто располагает свободными финансовыми ресурсами и ищет способы для выгодных инвестиций. Не давайте никому денег в долг. Творческие работники будут склонны разбрасываться идеями и планами без серьезного сосредоточения на главном направлении. Поэтому и результативность их труда в данный период может оказаться сомнительной. Обходите стороной игровые автоматы и клубы – фортуна на этой неделе явно не на вашей стороне. Не рекомендуется проводить платежи по безналичному расчету – в результате ошибки с цифрами деньги могут не дойти туда, куда вы их направляли. Также есть определенный риск потери денег из-за собственной нерасторопности или мошенничества. Рекомендуется минимизировать свои расходы.

Рыбы

Звезды не советуют Рыбам на этой неделе активизировать вопросы, связанные с оформлением недвижимости в собственность и подписывать договор на аренду помещений. Не исключены споры и разногласия с деловым партнером относительно условий содержания и оплаты совместно арендуемых помещений. Если вы работаете вместе с членом семьи или близким родственником, то вам будет нелегко добиться взаимопонимания. Продавцы магазинной торговли могут отметить спад покупательского спроса. Могут обостриться деловые партнерские отношения. Возможно, вы будете склонны действовать импульсивно и не считаться с мнением окружающих. Однако отсутствие ясного понимания происходящего и своих выгод может спровоцировать спорную ситуацию. Договариваться о сотрудничестве и подписывать соответствующие документы в это время нежелательно. Более того, под угрозой срыва могут оказаться и ранее заключенные договорные обязательства. Не торопитесь действовать в ситуациях, когда нет ясного и полного понимания происходящего.