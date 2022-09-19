Близким нужно больше внимания — гороскоп на 20 сентября

24-25 лунные сутки. День склоняет к пассивности. Лучше отложить важные дела и лишнюю суету.

24-25 лунные сутки. День склоняет к пассивности. Лучше отложить важные дела и лишнюю суету. Главные события ожидаются не во внешней, а во внутренней жизни, а также в частных делах, в семье. Хорошо отдохнуть, выспаться, предаться воспоминаниям, пофантазировать. Стоит помнить о том, что сегодня сильны факторы психологической зависимости. Луна в Раке советует беречь «чистый родник» прошлого или семейных традиций, оберегая его от негативных эмоций и нездоровых привычек – иначе он может стать источником неприятностей и скрытых недомоганий. Желательно бороться с искушениями, грязью в доме, токсичными старыми обидами.

Овен

Сегодня Овнам лучше сделать перерыв в своих делах, так как их продуктивность невелика. Также это не лучший день для активных развлечений. Обстоятельства могут вынуждать оставаться дома или отправиться туда, где можно встретить «своих». В близком кругу вплоть до вечера может царить сложная психологическая атмосфера, к влиянию которой будут особенно чувствительны Овны, рожденные в середине апреля.

Телец

Этот день Тельцам стоит использовать для приятного отдыха. В зависимости от обстоятельств и личных предпочтений можно провести его в одиночестве за личным хобби или в хорошей компании. Звезды советуют ценить возможность такого времяпрепровождения, так как завтра обстоятельства с большой вероятностью изменятся – например, появятся срочные дела, потребует внимания дом или станут капризнее дети.

Близнецы

Сегодня внимание Близнецов остается направленным на дом, быт или финансовые дела. Не исключено также, что в поле их зрения окажутся детали прошлого, связанные с налогами, сделанными ранее покупками или полученным в наследство имуществом, включая недвижимое. Близнецам, мечтающим о более динамичных и веселых занятиях, придется набраться терпения, в данные сутки их желания вряд ли осуществятся.

Рак

В этот день звезды советуют Ракам выпасть из внешнего потока событий и прислушаться к собственным ощущениям. Не исключена вредная зацикленность на каком-то желании или капризе. Не лишне заняться профилактикой недомоганий, вызванных текущим образом жизни. В психологическом отношении сегодня желательно дистанцироваться от неприятных людей и допускать в свой круг лишь тех, кто любим и приятен.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам побыть в тишине и уединении либо ограничиться обществом самых близких себе людей. Это подходящий день для пребывания на природе. Хорошо оказаться у воды и предаться воспоминаниям о прошлом. В случае усталости самое время отключить связь и выспаться. При недомоганиях не стоит забывать о разумной диете: если случай не запущенный, она способна заменить ряд лекарств.

Дева

Сегодня Девам лучше избегать суеты и отложить несрочные дела. День активизирует игру воображения, поддерживает на высоком уровне эмоциональность и позволяет поработать со своими тайными переживаниями, включая собственные психологические проекции либо коллективные внушения и предрассудки. Девам, не склонным к одиночеству, в эти сутки желательно побыть с семьей, старым другом или любимым человеком.

Весы

Весам сегодня может повезти в мелочах, но в важном деле они наверняка допустят ошибку. Причиной промаха может стать неудачное стечение внешних условий или собственное положение в моменте: недомогание, общий низкий тонус, недостаточная уверенность в себе, зависимость от людей или обстоятельств. Есть риск сделать преждевременный шаг под влиянием эмоций – например, переживаний за дом и близких.

Скорпион

Сегодня ориентироваться в ситуации Скорпионам помогает их природное чутье. Благодаря ему они уловят то, что не сказано прямым текстом или пока не оформлено в виде конкретных решений. Многие представители знака будут владеть телепатическими способностями и могут «шестым чувством» угадать, что происходит вдали от них. Также они будут вовремя оказываться там, где могут получить мелкую выгоду.

Стрелец

События этого дня могут подсказать Стрельцам временное решение какой-то насущной задачи, но взамен часто будут требовать мелких уступок. Не исключено, что им придется пойти навстречу близким или чем-то поделиться с теми, кто им помог. Желательно отказаться в эти сутки от новых дел, включая совместные, так как для них вряд ли будет достаточно энергии.

Козерог

Козерогам стоит следить за своими безотчетными реакциями (критичностью, настороженностью), если они хотят обратной связи и намерены сохранять гармоничные отношения впредь. В этот день собеседники и партнеры могут вести себя с вами не совсем честно, но в ваших интересах этого «не замечать». Если окружающие поймут, что вы видите их насквозь или осуждаете, это может не пойти на пользу диалогу.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям заниматься лишь рутинными мелочами. Среди могут найтись и приятные – но стоит приготовиться к тому, что где-то будет сохраняться источник негативных эмоций. Вероятны переживания из-за здоровья. Не исключены проблемы с порядком и гигиеной. В коллективе может найтись человек, не вызывающий полного доверия. Возможны помощь и сочувствие со скрытым дурным намерением.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут повиноваться интуиции, отпустить на волю свою любовную или творческую фантазию. Рыбы, которых не устраивает окружающая действительность, могут уйти в близкий им виртуальный мир. Рыбам, которые нашли подходящего партнера, желательно закрепить сложившиеся отношения, даже если в них не все гладко: это поможет им в грядущих спорах и повторных обсуждениях, которые могут затянуться.