Держим свои идеи при себе — финансовый гороскоп на 24 сентября

Сегодня не стоит рекламировать свои идеи — никто не оценит.

Овнам в этот день могут оппонировать влиятельные люди. Прежде чем вступать в полемику, подумайте, может ли это негативно отразиться на вашей карьере. Старайтесь не идти проторенными путями, привносите в свои дела нечто новое, доселе не применявшееся. Работники сферы услуг могут потерять много времени впустую на общение с неплатежеспособными клиентами.

В этот день Тельцам рекомендуется сосредоточиться на вопросах обустройства на своем рабочем месте. Вы можете приложить определенные усилия и сделать условия своего труда более комфортными и удобными – в этом для вас резерв для дальнейшего наращивания производительности труда. Отношения в трудовом коллективе складываются нелегкие. Старайтесь не обострять эти отношения своими критическими замечаниями.

Близнецы сегодня могут преуспеть в информационном обмене. Старайтесь активнее вступать в деловое сотрудничество, предлагать компромиссные решения при выстраивании отношения в составе группы единомышленников. Работа с прицелом на получение результата в будущем может быть вполне оправданной. Сложнее пойдут дела у тех, кто хочет реализовать свои творческие замыслы.

Чем выше занимаемая должность у Раков, тем больший рост доходов может быть в этот день. То есть уровень доходов может быть напрямую связан с вашим профессиональным статусом. Руководящие работники могут принять нестандартные решения, благодаря которым может резко вырасти финансовая отдача. Вместе с тем это не лучшее время у строителей и коммунальщиков.

Львам в этот день требуется иметь достаточную свободу, чтобы действовать самостоятельно. Вы будете наиболее эффективными, при условии самостоятельного поведения, потому что никто лучше вас самих сейчас не знает, что и как нужно делать. Используйте все имеющиеся у вас возможности для повышения уровня квалификации. У офисных служащих может возникнуть путаница с документами.

У Дев этот день благоприятствует оформлению всевозможных льгот, компенсаций, субсидий, которые полагаются вам по закону. Можно обращаться к работодателю с просьбами об оплате путевки в санаторий на лечение. Иными словами, у вас сейчас успешно пойдут хлопоты относительно любых выплат, призванных оказать вам финансовую поддержку.

Весы в этот день могут быть склонны к поспешным эмоциональным реакциям, что может привести к ошибкам. Ваши инициативы могут стать причиной финансовых убытков. Гораздо успешнее пойдет сотрудничество с партнерами и единомышленниками в составе группы. Удачное стечение обстоятельств поможет вам. Уделите внимание использованию технических новинок в своей работе.

Скорпионам в этот день может быть выгоднее ориентировать себя на запросы начальства. Чем исполнительнее и корректнее вы будете проявлять себя в отношениях с начальством, тем успешнее пойдут ваши дела. Воздержитесь от любых тайных дел, секретных переговоров, интриг – все это может пойти вам во вред. Возможно, ваш добросовестный труд будет оценен ростом уровня доходов.

Развитие деловых связей для Стрельцов может стать наиболее успешным направлением деятельности в этот день. Особенно это касается деловых связей с иностранцами и людьми из других регионов. Возрастает эффект от дистанционного сотрудничества, с использованием возможностей интернета. Успешно пойдут дела у тех, кто находится в служебной командировке или находится на вахте.

Козерогам в этот день не следует строить иллюзий относительно получения каких-либо материальных поощрений от начальства. Для денежной премии пока нет достаточных оснований. Вместе с тем это удачное время для бюрократических хлопот по поводу оформления ипотечного кредита. Бизнесменам рекомендуется сосредоточить внимание на оптимизации расходов и обновлении производственных мощностей.

Благодаря поддержке со стороны деловых партнеров типичные Водолеи смогут добиться успеха в делах. Однако вам сейчас выгоднее быть ведомыми, воздерживаясь от личных инициатив. При большой загрузке по работе можно делегировать часть своих полномочий напарникам и деловым партнерам. Это хорошее время для изменения формата сотрудничества, привлечения других людей ради расширения партнерства.

Сегодня звезды советуют Рыбам усилить внимание к техническим новинкам. Совершенствуя навыки работы с офисной и компьютерной техникой, офисные служащие в состоянии повысить свою производительность труда. Воздержитесь от оформления денежных переводов за границу – такие операции могут быть связаны с утерей контроля над деньгами. Держите пароли и пин-коды от платежных систем в надежном месте.