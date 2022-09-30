Отдых или работа — финансовый гороскоп на 1 октября

Сегодня нам придется сделать сложный выбор.

Овнам не рекомендуется в первой половине дня подписывать важные документы. Особенно это относится к соглашениям о деловом партнерском сотрудничестве. Тщательно вычитывайте уже подготовленные к подписанию договора на предмет поиска ошибок. Возможно, вам придется столкнуться с нарушениями в договорных отношениях. В конце дня могут улучшиться отношения с начальством, и в делах ситуация нормализуется.

У Тельцов в первой половине дня могут возникнуть мелкие осложнения технического характера. Прежде всего, могут оказаться затронуты офисные служащие и работники ремонтных мастерских и сервисных центров. Вам будет труднее использовать имеющиеся в распоряжении технические средства и инструменты — возможна их поломка. Вторая половина дня может быть связана с какими-то приятными неожиданностями, которые помогут ускорить темп работ.

Близнецам в первой половине дня не рекомендуется увлекаться экспериментами и в особенности делать ставку на рискованные финансовые спекуляции. Не пытайтесь усовершенствовать то, что пока нормально работает. Иначе вы рискуете нарушить слаженный ритм работы. Вторая половина дня благоприятствует изменениям в карьере и смене режима работы.

Раки в первой половине дня могут столкнуться с трудностями в отношениях с арендаторами и арендодателями. Поиски помещения, предназначенного для аренды, могут пойти по бесперспективному пути. Также это не лучшее время для сдачи строителями готового объекта заказчику — могут быть выявлены недочеты в проделанной работе. Вторая половина дня благоприятствует учебе и урегулированию юридических споров.

Чем меньше времени Львы будут расходовать на разговоры и согласования в первой половине дня, тем успешнее и результативнее пройдет это время. Не дайте отвлечь себя от выполнения текущих дел, не теряйте впустую драгоценное рабочее время. Берегите нервную систему от стрессовых ситуаций и не контактируйте с людьми, которые вас раздражают, без крайней производственной необходимости. В конце дня изобретатели смогут проявить свои технические таланты.

Финансовые вопросы, касающиеся нехватки денег для обеспечения своих повседневных потребностей, могут стать ощутимыми для Дев в течение первой половины дня. Старайтесь вести строгий учет своим расходам и придерживайтесь экономии во всем. Вторая половина дня связана с улучшением делового партнерского сотрудничества. Вырастут доходы у консультантов сетевого маркетинга.

Личные инициативы не всегда бывают благом. Иногда за излишние и неуместные инициативы в делах могут последовать неприятности. Сказанное в полной мере относится к деятельности Весов в первой половине дня. Предоставьте событиям протекать без вашего вмешательства. Сосредоточитесь на решении текущих вопросов. В конце дня могут улучшиться отношения с коллегами.

Скорпионам в первой половине дня не рекомендуется браться за выполнение частных заказов и иной неофициальной подработки. Ваши дела могут пострадать от интриг со стороны конкурентов. В конце дня усиливается фактор везения в вашей деятельности. При необходимости есть шанс выгодно обменять валюту.

Возможно, сейчас не лучшее время для построения планов на будущее ввиду неопределенности текущего момента. Воздержитесь от составления бизнес плана. Вторая половина дня может пройти успешно у строителей и риелторов. Сосредоточьтесь на тех вопросах, которые близки к завершению.

Козерогам в первой половине дня, возможно, будет нелегко справляться со своими эмоциональными реакциями на те или иные события. Особенно это касается отношений с начальством. Руководящим работникам рекомендуется воздерживаться от принятия важных решений под влиянием эмоционального импульса. Вторая половина дня позволит вам провести успешные деловые контакты и заключить выгодные торговые сделки.

Водолеям в первой половине дня, вероятно, следует быть готовым к всевозможным проверкам, ревизиям и прочим вторжениям в вашу деятельность. Не исключены сложности во взаимоотношениях с представителями закона. Если у вас есть большая задолженность по кредитам, то могут последовать штрафные санкции. Вторая половина дня связана с ростом доходов и получением выгодных заказов.

Рыбам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от технических испытаний и иных видов работы, связанной с возрастанием риска технических поломок. Не нарушайте правил техники безопасности, не давайте запредельных нагрузок на технику. В конце дня старайтесь лично контролировать ход событий. Благодаря своим инициативам вы сможете урегулировать наиболее острые и сложные вопросы.