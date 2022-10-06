Усмиряем свои порывы — любовный гороскоп на 7 октября

Сегодня стоит быть осторожнее со своими и чужими чувствами.

В этот день влюбленные Овны не всегда склонны вести себя честно и прямо. Они могут стать непоследовательными, сентиментальными, скрытными или несколько коварными. Чтобы не усложнять ситуацию и не создавать о себе ложное впечатление, им стоит отказаться на время от активного общения с другим полом.

В этот день Тельцы могут добавить к стандартному сценарию любовного свидания отдельные оригинальные краски и детали по собственному вкусу, но им не стоит увлекаться и полностью переходить на эксцентричный формат. Главным вплоть до ночи останется единство душ, а не внешнее экспериментаторство.

В этот день поведение влюбленных Близнецов не отличается последовательностью, а позиция твердостью. Имея все шансы наслаждаться стабильным положением дел в своей личной жизни, многие Близнецы будут испытывать соблазн закрутить интригу «на ровном месте» с плохими отсроченными последствиями для себя.

В этот день у влюбленных Раков хорошо работает чутье, но их поступки могут расходиться с ощущениями. Велика вероятность поступить вопреки правильным намерениям под влиянием обстоятельств или собственной мнительности. Звезды советуют не поддаваться минутным порывам, чтобы вскоре о них не пожалеть.

Сегодня Львы могут столкнуться с непостоянством чувств, непоследовательным и загадочным поведением любимого человека. Это день, когда эмоции и случайные желания могут завести в опасном и ненужном направлении. Возможны навязчивые сексуальные фантазии или приступы ревности по надуманному поводу.

В этот день Девам сложно рассчитывать на полную откровенность или идеальное понимание со стороны любимого человека. При внешнем согласии велика вероятность говорить на разных языках или руководствоваться разными мотивами. Искры конфликта сегодня могут не сверкать на поверхности, а тлеть подспудно.

Сегодня внешние условия не слишком благоприятствуют любовным планам Весов и им лучше не бороться с судьбой. Попытка устроить свидание вопреки обстоятельствам обернется теми или иными досадными разочаровывающими последствиями. Не в лучшем свете могут предстать не только сами Весы, но и их партнеры.

Скорпионам стоит помнить, что сегодня навязчивые любовные фантазии способны завести их дальше, чем им хочется — а главное, дальше, чем им необходимо. Этот день склоняет их к легкомысленным и романтичным, но небезопасным приключениям, которые могут продлиться дольше, чем они изначально рассчитывали.

Сегодня влюбленным Стрельцам очень сложно идти верным курсом. Они совершают ошибки по собственной вине или оказываются жертвой запутанных обстоятельств. Часто причиной неудачных шагов становятся их давние глубинные заблуждения, мечтательность, мнительность, небрежность или непоследовательность.

Козерогам сегодня придется учитывать массу досадных мелочей, способных испортить им свидание. Если вы не готовы постоянно быть начеку и отслеживать «боковым зрением» возможные помехи вместо погружения в лирические эмоции, лучшим решением будет перенести встречу с любимым человеком на другое время.

Сегодня Водолеи могут совершить ошибку в любви, если они внушаемы и мнительны. Звезды советуют им отложить запланированные романтические мероприятия, а если они свободны, то не увлекаться новыми знакомствами: слишком велика вероятность досадных нюансов, способны подпортить общую приятную картину.

Рыб звезды предупреждают о высокой вероятности ошибок, которые они способны натворить под влиянием сегодняшних эмоций. Несмотря на многочисленные знаки свыше или подсказки друзей, большинство Рыб будет упорно стремиться к рискованной или деструктивной манере поведения. Важно усмирять свои порывы.