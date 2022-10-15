Не рискуем деньгами — финансовый гороскоп на 16 октября

Сегодня стоит быть осторожнее с деньгами - можно серьезно потратиться или и вовсе потерять их.

У Овнов в этот день может измениться мнение о ком-то из прежних деловых партнеров. Возможно, вы столкнетесь с фактом обмана или невыполненных обещаний. И это может побудить вас к поискам другого человека на замену. Во второй половине дня вы можете найти другого партнера, который будет лучше справляться со своими обязанностями. Бизнесмены смогут провести эффективные кадровые перестановки.

У Тельцов в первой половине дня могут произойти спонтанные спорные ситуации в трудовом коллективе. Также вы не застрахованы от технических сбоев, поломок в компьютерной технике. Не забывайте делать резервные копии важных файлов и документов. Вторая половина дня благоприятна для изобретателей и инженеров, которые смогут предложить новые технические решения.

Близнецам в этот день рекомендуется воздерживаться от участия в корпоративных вечеринках, конкурсах и кастингах. Возможно, сейчас вам что-то помешает произвести должное впечатление на окружающих. Есть некоторый риск потери репутации при публичных выступлениях. В конце дня увеличится приток клиентов, желающих воспользоваться вашими услугами.

Ракам в этот день, возможно, придется проводить анализ своих расходов и доходов с тем, чтобы выявить наиболее приоритетные статьи бюджета. Не исключено, что вам придется что-то переделывать в уже завершенной работе. Основная причина ошибок может быть связана с недостаточной квалификацией. Не лучший день для тех, кто работает вахтовым методом вдали от родного дома.

Львам в этот день, возможно, придется вспомнить о некоторых людях, с которыми раньше приходилось иметь дело. Чем больше деловых связей у вас было ранее наработано, тем скорее и эффективнее вы сможете решить текущие задачи. Не стесняйтесь обратиться за помощью к знающим специалистам, если вашей компетенции оказывается недостаточно. В утренние часы лучше воздержаться от деловых поездок.

Девам в этот день, возможно, придется вспомнить о некоторых своих методах работы, от которых ранее отказались. Наработанные вами навыки могут пригодиться. Особенно это относится к работникам строительной и коммунальной индустрии. Вместе с тем это не лучший день для делового партнерского сотрудничества. Не торопитесь ставить свою подпись под согласованными договорами о сотрудничестве.

Весам в первой половине дня вряд ли удастся добиться взаимопонимания с коллегами по трудовому коллективу. Если вы занимаете руководящую должность, то старайтесь строже контролировать своих подчиненных – вместо реальной работы они могут заниматься её имитацией. Вам будет нелегко добиться выполнения плановых задач. Возможны технические сбои.

Скорпионам в утренние часы рекомендуется быть осмотрительнее при выполнении частных заказов. Желательно брать предоплату и четко фиксировать пожелания клиентов, дабы потом не возникало дополнительных претензий. Также лучше не давать обещаний о фиксированном сроке выполнения заказов — выполнить такие обещания будет нелегко. Тем не менее, вы сможете повысить уровень доходов.

Стрельцы, работающие в офисе, в первой половине дня могут испытывать некоторые неудобства. Возможна поломка офисной техники, или вас могут перевести работать в другой кабинет, где будет непривычная для вас обстановка. Вторая половина дня благоприятна для личных инициатив и планирования. Успешно поработают ученые, программисты и все те, кто имеет дело с компьютерами.

Козерогам в первой половине дня не рекомендуется выходить на контакт с начальством с предложениями и докладными записками. Возможно, сейчас вам будет нелегко донести до начальства свои идеи и пожелания. Высока вероятность того, что вас не поймут и не примут во внимание ваши мысли. Вторая половина дня благоприятна для пересмотра ранее принятых решений.

В первой половине дня Водолеи могут понести убытки в результате делового сотрудничества с иностранцами или людьми, приехавшими из других регионов. Также это не лучшее время для прохождения переаттестации. Вторая половина дня благоприятна для учебы и научно-исследовательской работы в составе коллектива единомышленников. Хорошо работать на перспективу.

У Рыб в первой половине дня возрастает вероятность финансовых потерь и производственного травматизма. Старайтесь быть осмотрительнее в работе и не рискуйте деньгами. Не делайте того, что может привести к необратимым последствиям. Вторая половина дня благоприятствует руководящим работникам в кадровых перестановках и оптимизации расходов.