Опасный вечер — любовный гороскоп на 20 октября

Вечер изменит наши отношения и чувства. Стоит быть осторожнее.

Сегодня обстоятельства благосклонны к личным планам Овнов в первой половине дня. Им стоит поторопиться, так как с приближением вечера любовная удача может им изменить. Возможно, у них изменится настроение, или вместо романтических устремлений на первое место выйдут повседневные рутинные хлопоты.

Сегодня утром Тельцы могут оказаться увлечены ярким и эффектным, но не самым комфортным для них сценарием романтического общения. Не исключено, что они начнут от него уставать. Ближе к вечеру им будет полезно взять небольшой перерыв, сменить свой имидж или произвести психологическую перезагрузку.

Близнецам звезды подсказывают, что сегодня для их любовных инициатив благоприятна лишь первая половина дня. Это время, когда в их личной жизни по инерции продолжается вчерашний приятный ход событий, или сохраняется шанс наверстать упущенное. На вечер романтические встречи лучше не планировать.

Сегодня утром влюбленные Раки склонны мыслить творчески и всем прочим сценариям могут предпочесть яркое романтическое приключение с долей риска. Они могут активно флиртовать или искать к сердцу своей пассии креативные подходы. Но вечером что-то заставит их стать более приземленными и практичными.

Влюбленным Львам не стоит терять время понапрасну в первой половине дня. В это время им обеспечено продолжение вчерашних приятных событий, но звезды намекают, что оно не будет длиться бесконечно, и число бонусов медленно тает. Ситуация может измениться и через несколько дней, и уже этим вечером.

Сегодня звезды рекомендуют влюбленным Девам действовать в первой половине дня. В это время у них мало свободы действий, зато обстоятельства защищают их от грубых ошибок. Вечером они могут оказаться лишены этой защиты и предоставлены в своих решениях сами себе, что для них не всегда будет благом.

Влюбленным Весам сегодня благоприятствуют утренние часы. Если они хотят продлить свидание или подольше пофлиртовать, в их распоряжении вся первая половина суток. Вечером обстоятельства станут для них менее удачными, это не тот момент, когда им стоит знакомиться или энергично напоминать о себе.

В первой половине этого дня Скорпионы упорны и склонны добиваться внимания своей пассии любыми путями, задействуя все доступные средства из своего личного арсенала ухаживаний. Возможно, они получат желаемое — но звезды не обещают, что полученный результат понравится им в долгосрочной перспективе.

Стрельцам сегодня лучше перенести свои романтические инициативы на первую половину суток. Если подходящие обстоятельства уже сложились, звезды советуют пользоваться ими как можно быстрее и энергичнее, так как милость судьбы не безгранична. Назначать свидание на вечернее время не рекомендуется.

Первая половина этого дня манит Козерогов бурей страстей и любовным приключением «на грани». Цель в любви для них может оправдывать средства. Поддаваться ли этим чувствам, решать самим Козерогам — но им стоит помнить, что вечером они могут очнуться от наваждения и удивиться, что это на них нашло.

Водолеям стоит помнить, что судьба благосклонна к их романтическим планам лишь в первой половине суток. Чем ближе вечер, тем выше вероятность перемены обстановки, частичного остывания любовного пыла или появления мелких неприятных вопросов. Если вы уверены в себе и в партнере, не стоит медлить.

Сегодня звезды советуют Рыбам не слишком усердствовать в реализации свих любовных задумок или в исполнении желаний своей пассии. Не исключено, что игра не будет стоить свеч, или вечером поставленная цель перестанет привлекать с прежней силой. В конце дня важно прислушаться к настроению партнера.