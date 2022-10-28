Экспериментируем больше — финансовый гороскоп на 29 октября

Сегодня стоит браться за новые и интересные дела.

У Овнов сегодня могут сложиться напряженные отношения с начальством. Постарайтесь не выходить на контакт с начальством по своей инициативе и без крайней производственной необходимости. В противном случае вам могут сделать замечание, которое вы можете посчитать несправедливым. Чем меньше вы будете предпринимать радикальных и непредсказуемых действий, тем спокойнее пройдет этот день.

Тельцам рекомендуется проявить максимальное терпение и, несмотря на возможные помехи, выполнять свои профессиональные обязанности. Возможно, вам покажется, что проще обойти какие-то формальности и сложности. Однако нарушения правил могут обернуться неприятностями из-за проверок, ревизий. Не ищите обходные пути там, где не удается решить вопрос открытыми методами.

Близнецам рекомендуется спокойно выполнять свои текущие дела и стараться не делать того, что повысило бы риск возникновения нештатных ситуаций. При работе с техническими средствами старайтесь не превышать допустимых нагрузок – вероятность технических сбоев особенно высока в первой половине дня. Также не забывайте о соблюдении правил техники безопасности.

Раки в этот день будут заинтересованы в конструктивном партнерском сотрудничестве. Однако вам, возможно, придется иметь дело с ненадежными людьми, которые часто нарушают договоренности и ведут себя непоследовательно. Старайтесь сохранять выдержку и не ввязываться в спорные ситуации. Воздержитесь от подписания трудового договора.

Львам в этот день может потребоваться проявить терпимость к тем или иным ошибочным действиям коллег. Любые критические замечания в трудовом коллективе, даже если они полностью справедливы, могут вызвать ответную реакцию, в результате которой может получиться недоразумение, которое отодвинет на второй план текущие дела. В итоге интересы дела могут пострадать.

Девы в этот день будут склонны к участию во всевозможных финансовых авантюрах типа вложений средств в высокодоходные фонды или финансовые пирамиды. Звезды советуют вам относиться с изрядной долей здорового скептицизма ко всем обещаниям получить быстрые деньги без приложения труда. Задачей этого дня является сохранение имеющихся у вас в наличии финансовых ресурсов от растраты.

Весам, возможно, придется столкнуться с неожиданными осложнениями в делах, которые сегодня планировалось завершить. Наиболее проблемная тема связана со строительными, ремонтными и коммунально-бытовыми работами. При сдаче готового объекта заказчику могут выявиться недоделки, которые придется заново переделывать. Договор об аренде помещения может сорваться.

Скорпионам в этот день может понадобиться совет знающих специалистов с тем, чтобы разобраться в работе сложных технических устройств. Однако те советы, которые вам будут давать окружающие, могут отдалить вас от верного пути. В первой половине дня воздержитесь от деловых встреч и поездок. Водители транспортных средств могут столкнуться с осложнениями в дороге.

Звезды не советуют Стрельцам проявлять излишнюю финансовую активность. Речь идет прежде всего о расходовании денег. Сейчас вы можете быть склонны чрезмерно эмоционально подходить к необходимости тех или иных покупок, что может привести к неудачным вложениям. Воздержитесь от обмена валюты. Представители творческих профессий также могут столкнуться с осложнениями в работе.

Козерогам сегодня может потребоваться немалая выдержка и самоконтроль, чтобы продолжать реализацию своего личного плана действий. Возможно, вас подвергнут критике близкие родственники и члены семьи, пытаясь повлиять на ваши действия. Сложный день для ведения ремонтно-строительных работ. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности.

Водолеям рекомендуется действовать открыто и смело. Ориентируйте себя на развитие сотрудничества с начальством и влиятельными людьми. Возможно, вам окажет поддержку влиятельный покровитель. Не следует доверять случайной информации, полученной якобы из конфиденциальных источников. Установленные сегодня деловые контакты могут оказаться недолгими и ненадежными.

Поиски Рыбами альтернативных источников доходов сегодня могут не оправдать ожиданий. Возможно, вас будет тянуть попробовать какие-то экзотические и нетрадиционные виды деятельности, которыми вы ранее не занимались. Однако гораздо надежнее заниматься тем делом, в котором у вас имеется большой опыт. Также важно иметь комфортные условия труда.