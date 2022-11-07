Говорим о главном — любовный гороскоп на 8 ноября

Сегодня стоит завести важные и сложные разговоры, чтобы отношения стали еще крепче.

Овнам стоит помнить, что сегодня общение с любимым человеком способно дать им непредсказуемый результат. Возможно, оно пойдет по одному из наихудших сценариев или свернет в неожиданное русло. Затеяв в эти сутки доверительный разговор, можно о нем пожалеть. Вероятно недопонимание в интимной жизни.

Сегодня Тельцам нелегко разобраться и в чужих, и в своих собственных чувствах. У многих Тельцов возможна неожиданная реакция на сообщения любимого человека, не исключена неправильная оценка обстановки и мотивов партнера. В этот день есть вероятность спутать романтические симпатии с дружескими.

В этот день романтические планы Близнецов могут подвергнуться серьезной неожиданной корректировке, а в некоторых случаях и отмене. Если свидание или разговор состоится, общение может протекать в неудовлетворительной форме и оставить у них совсем не те впечатления, на которые они рассчитывали.

Влюбленным Ракам сегодня стоит быть готовыми к сюрпризу. Программа свидания окажется немного сокращена или изменена. Разговор или известие этого дня поможет точнее «поставить диагноз» любовным отношениям, но не позволит принять радикальное решение — например, окончательно подвести под ними черту.

Влюбленным Львам стоит помнить, что сегодня личная жизнь может принести им больше разочарований, чем вдохновляющих минут. Затевая разговор с любимым человеком, стоит быть готовыми к его неожиданному повороту. Лучше отменить свидание, воздержаться от интенсивной переписки или новой инициативы.

В этот день звезды советуют Девам не упускать возможность лишний раз пообщаться с любимым человеком, особенно в разлуке или в сложных обстоятельствах. Не помешает заранее продумать тему разговора и начать с самого важного, так как ситуация непредсказуема и связь в любой момент может прерваться.

Сегодня Весы склонны смотреть на многие детали своей личной жизни критически. Под впечатлением сегодняшних событий они могут решить, что разлюбили или не способны на любовь. Звезды советуют отложить любое решение, связанное с отношениями, так как в данные сутки оно вряд ли окажется правильным.

Для влюбленных Скорпионов этот день может ознаменоваться крайне важным диалогом или ответственной встречей. Несмотря на взаимный интерес, им придется придерживаться определенных правил — например, скрывать свои настоящие чувства или держаться от объекта своих симпатий на почтительном расстоянии.

Сегодня влюбленные Стрельцы «зависают между мирами». Новости могут переплестись для них с воспоминаниями о прошлом. Они могут обнаружить нечто интригующее в своей прежней любовной переписке. Отправляя личное сообщение, им стоит учитывать, что в эти сутки оно может потеряться и не дойти до адресата.

Сегодня Козерогов может ждать известие от любимого человека или беседа с ним. Многие Козероги будут заинтригованы вестями от «бывших». Возможен соблазн распахнуть душу — но звезды намекают, что такое общение должно протекать в определенных рамках, и в данный момент разумнее оставаться друзьями.

Сегодня звезды не советуют Водолеям проявлять в любви инициативу: она может не дать им нужного эффекта. Этот день не располагает к взаимопониманию, полному доверию и искреннему выражению чувств с обеих сторон. Возможно, придется держать дистанцию, нервничать или затрагивать не самые приятные темы.

В этот день звезды советуют Рыбам ценить минуты общения с пассией (особенно при невозможности личной встречи) и помнить, что ему могут быть заданы определенные рамки. Лучше говорить о главном, не отвлекаясь на мелкие детали. Если пришло неожиданное сообщение, желательно ответить на него оперативно.