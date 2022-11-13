Лучшая неделя в этом году — гороскоп на 14-20 ноября

На этой неделе на небе будет сформировано 6 значимых планетных аспектов.

Это количество примерно в 2 раза выше среднего, поэтому, как и в предыдущую неделю, влияние планет может быть достаточно разнообразным и пёстрым. В отличие от предыдущей недели, на этой неделе будут преобладать гармоничные аспекты, что значительно смягчает небесные влияния.

15 ноября трин Венера-Юпитер - это, пожалуй, один из лучших планетных аспектов, когда энергии двух добрых планет соединяются гармоничным аспектом. Прежде всего, аспект способствует любви и материальному благополучию. Успешно развиваются партнерские отношения. А бизнесмены могут давать старт перспективным проектам.

15 ноября трин Солнце-Нептун - аспект способствует проявлениям бескорыстия и милосердия. Внутренний порыв сейчас может быть настолько сильным, что вы отважитесь на какие-то масштабные начинания, к которым прежде не решались подступиться. Усиливается интерес к искусствам и гуманитарным наукам.

15 ноября секстиль Меркурий-Плутон - этот аспект усиливает интеллектуальную активность. Те, кого этот аспект затронет, могут преуспеть в изучении психологии и будут чувствовать скрытые мотивы в поведении других людей.

16 ноября трин Меркурий-Юпитер - аспект способствует интеллектуальной активности и, особенно благоприятствует учебе, изучению естественных и гуманитарных наук. Аспект приводит к расширению кругозора и энциклопедическим знаниям. Особенно успешно может пойти изучение иностранных языков.

18-19 ноября секстиль Солнце-Плутон - аспект связан с усилением энергетики в организме. Может привести к успехам на спортивном поприще у тех, кого этот аспект затронет. Хорошее время для начала посещения фитеса.

19 ноября квадратура Марс-Нептун - данный аспект может привести к ложным поступкам под влиянием неверной информации, ревности или подозрительности. Часто поступки могут быть основанными на искажениях и обманах в информации. Рекомендуется притормаживать активность, чтобы не допустить ошибочного поведения.

Овны на этой неделе могут почувствовать в себе усиление амбиций и желания занимать уважаемое и достойное место в обществе. Возможно, вы попытаетесь проявить себя в карьере. Внешние обстоятельства в целом благоприятствуют вашим достижениям. Вы сможете продемонстрировать окружающим свое умение добиваться поставленных целей, используя методы «мягкой» силы. Причем, чем мягче и дипломатичнее вы будете убеждать окружающих, тем большего эффекта сможете добиться. Помните, что сейчас вы можете оказаться на виду, ваши слова и поведение обязательно будут замечены и оценены окружающими. Поэтому старайтесь произвести благоприятное впечатление – это повысит вашу репутацию и сыграет в вашу пользу. Однако следует иметь в виду, что если вы действительно хотите добиться результата, то необходимо быть готовыми к серьезным переменам. В конце недели могут возникать осложнения в учебе и в контактах. Не всегда контакты бывают полезными. Это хорошее время для избавления от ненужных контактов. Можно проводить чистку списка контактов в мобильном телефоне, удаляя тех, кто давно утратил свое значение для вас или стал излишне обременительным. В результате подобной инвентаризации вы сможете эффективнее взаимодействовать с окружающими людьми. Держитесь подальше от агрессивно настроенных людей.

Тельцы на этой неделе смогут укрепить свои партнерские отношения и повысить свою репутацию. Вы можете почувствовать, что перед вами открываются новые перспективы в жизни. Вы будете пользоваться авторитетом у окружающих, и они проявят готовность оказывать вам содействие в любых вопросах. По сути, вам ничего особенно не придется делать, поскольку обстоятельства сами собой складываются в вашу пользу. Старайтесь чаще появляться на людях вместе с партнером по браку. Во многих важных вопросах вы сможете спокойно довериться партнеру, делегируя ему часть своих дел. Результат дел от этого нисколько не пострадает. Если прежде вы были в размолвке с партнером, то теперь сможете найти полное взаимопонимание и примириться. Немаловажную роль в примирении может сыграть друг семьи. Это хорошее время для совместного планирования, мечтаний о том, как вы вместе проведете отпуск, что купите для семьи и к чему хотите вместе стремиться. Общие мечты и планы способны сблизить вас и укрепить ваш союз с партнером. Поэтому можете положиться на удачливость и энергичность партнера – он не подведет вас. С друзьями также отношения складываются великолепно. Единственная тема, которая в некоторой степени может расстраивать вас – это финансы. Вам может не хватить денег для удовлетворения своих потребностей.

Близнецы на этой неделе смогут проявить свои лучшие деловые качества, что сулит успех в решении материальных практических вопросов. Звезды советуют заняться наведением порядка в окружающем вас пространстве. Если у вас был беспорядок в квартире и на работе, то сейчас вы можете почувствовать сильное желание навести идеальный порядок. Эта потребность может заставить вас провести генеральную уборку. Интересно отметить, что ваше общее самочувствие будет тем лучше, чем больше порядка будет царить в окружающем вас пространстве. Поэтому косвенно уборка в квартире может положительно отразиться на вашем здоровье. Удачно складывается карьера, начальство может отметить ваши успехи в профессии. Методичный последовательный труд может принести позитивные сдвиги в решении материальных вопросов. Это особенно вероятно в том случае, если в вашем трудовом коллективе происходят структурные изменения и кадровые перестановки. В результате перемен у вас может открыться удачный шанс для продвижения в должности. Если у вас имеются проблемы с лишним весом, то самое время сесть на диету – положительный эффект от этого не заставит себя долго ждать. В конце недели старайтесь дистанцироваться от контактов с влиятельными людьми - это убережет вас от неприятностей.

У Раков на этой неделе все складывается замечательно с личной жизнью. Вы сможете улучшить или восстановить партнерские отношения. Если ваши отношения в браке переживали кризис в последнее время, то сейчас удачный период внести мир и гармонию. Попробуйте по-новому оценить своего партнера и вспомнить все то, что связывало вас. Сейчас вы способны в спокойной и доброжелательной атмосфере обсудить все спорные вопросы и прийти к компромиссным решениям. Кроме того, ваши чувства к партнеру могут пережить второе рождение и вы, как бы заново сможете полюбить партнера (или партнершу). Если в вашем союзе есть общие дети, то неделя пройдет замечательно. Дети будут радовать вас своими успехами, разряжая напряженность в супружеских отношениях. Такой же гармонии вы сможете достигнуть в романтических отношениях. Это исключительно удачное время для влюбленных пар. Возможно, вы осознаете, что настала пора переходить на более серьезный уровень отношений. Не исключены любовные признания с предложением руки и сердца, помолвки и свадебные торжества. Используйте свободное время для посещения концертов, клубов и всевозможных увеселительных мероприятий. В конце недели будьте осмотрительнее при вождении автомобиля - возрастает вероятность получить штрафные санкции.

Львам на этой неделе рекомендуется больше внимания уделять своему здоровью и семейному благополучию. Это прекрасное время для начала посещения фитнеса, бассейна, перехода на здоровый образ жизни с правильным питанием, диетой. Важно придерживаться принципов здорового образа жизни, из которых главный принцип связан с жизнью по оптимальному режиму дня. Чем больше прядка будет в окружающем вас пространстве, тем лучше будет самочувствие. В вашей семье будет царить доброжелательный и теплый психологический климат. Можете рассчитывать на действенную помощь членов семьи, родственников. Хорошо заниматься ремонтно-строительными работами, начинать строительство дома или пристроек на земельном участке, находящемся в вашей собственности. Близкие родственники из числа старшего поколения могут изъявить желание оформить на вас наследство. Хорошо заниматься оформлением ипотечного кредита. В конце недели усиливается фактор нестабильности. Это не лучшее время для посещения импровизированных дружеских вечеринок. Нежелательно брать и давать деньги взаймы.

У типичных Дев эта неделя может быть целиком соткана из множества контактов с окружающими. Дело в том, что для уверенного самосознания вам требуется быть в курсе самых последних новостей о событиях в жизни людей из ближайшего вашего окружения. Вы будете склонны активно контактировать с друзьями и знакомыми, помогая им решать их вопросы и включая их в решение своих актуальных вопросов. Это может стать полезным и взаимовыгодным сотрудничеством. В результате вы сможете легко и быстро справиться с важными делами, и, кроме того, приобретете много полезных деловых связей. Это хорошее время для новых знакомств, поездок, учебы. Начав изучать иностранный язык в эти дни, вы удивительно быстро усвоите большой массив информации. В ходе поездок может произойти приятное романтическое знакомство. У влюбленных наступает момент для принятия главных решений, касающихся судьбы ваших отношений с любимым человеком. По сути, будет решаться вопрос, имеет ли ваша любовь будущее, с тем, чтобы романтические отношения начали переходить в брак. Если вы собирались делать предложение о вступлении в брак или предпринимать какие-то шаги для того, чтобы подтолкнуть к такому решению, то именно на этой неделе следует расставлять точки над «и». Шансы на успех в этом достаточно высоки.

Весам на этой неделе звезды советуют сосредоточиться урегулировании материальных и финансовых вопросов. Эти темы для вас на данном этапе могут получить быстрое и наиболее полное решение. Обстоятельства благоприятствуют вам в преумножении финансовых возможностей. У вас будет все необходимое для того, чтобы сделать свою жизнь в доме более уютной и комфортной. Основой вашего благополучия может стать ваша семья, родители и близкие родственники. В семье устанавливается теплый психологический микроклимат, основанный на взаимопонимании и заботе друг о друге. Поэтому любые домашние дела не составляют никакой проблемы – все члены семьи дружно берутся за дело и помогают друг другу. Хорошо заниматься решением вопросов по ремонту и благоустройству в доме или на даче. Можно делать крупные покупки типа приобретения мебели или строительных материалов под предстоящее строительство или ремонт – у вас будет для этого достаточно денег. Если возникнет дилемма между семейными делами или карьерой, то звезды советуют отдавать приоритет семье – здесь у вас дела пойдут успешнее. Возможно, на этой неделе к вам в гости приедут родственники, и вы прекрасно проведете с ними время. От туристических поездок пока лучше воздержаться.

Скорпионы на этой неделе могут открыть для себя новые перспективы в тех делах, которые раньше не удавалось сдвинуть с «мертвой точки». Возможно, вам поступят обнадеживающие известия или в поле зрения появится человек, который подскажет вам правильный выход. Рекомендуется использовать эти дни для личностного развития. Прежде всего, речь может идти об учебе. Можно поступать на курсы обучения или же самостоятельно браться за учебу по интересующим вас темам. В любых информационных и учебных вопросах можете рассчитывать на помощь окружающих. Это прекрасное время для увлечений и творческой реализации. Ваши романтические отношения могут развиваться успешно. Хорошо проводить время на концертах, в театрах, в игровых клубах и иных увеселительных мероприятиях. Если вы занимаетесь спортом, то сейчас вы можете находиться в своей лучшей физической форме и смогли бы установить личные рекорды. Кроме того, вы можете почувствовать, что готовы брать на себя круг ответственности и начинать новые дела по своему личному усмотрению. Это особенно важно для молодых Скорпионов, которым требуется самоутвердиться в чем-то. Воздержитесь от финансовых операций, предполагающих использование заемных или чужих денег.

Удачно складывается эта неделя для Стрельцов, сосредоточенных на духовных практиках. Вы сможете добиться успеха в умении регулировать свое внутреннее физическое состояние и обретении душевного равновесия. В первую очередь это относится к тем, кто занимается аутогенными тренировками, йогой, цигуном, проводит медитации, читает мантры. Очень важно обеспечить себе комфортные условия для того, чтобы заниматься духовными практиками, оставаясь в спокойствии и уединении. В семейной жизни все складывается благополучно. Мягкий психологический климат в семье позволяет в полной мере расслабиться и отдохнуть. Хорошо ходить всей семьей в баню или сауну. Для деловой активности тоже хорошее время. Возможно, вы преуспеете в профессиональной деятельности или получите деньги от близких родственников. Кроме того, вы можете устроиться на работу по совместительству или на полставки. В любом случае ваши возможности по покупке каких-то товаров и вещей расширятся. Допустимо вкладывать деньги в недвижимость, в строительство и благоустройство жилищных условий. В конце недели могут осложниться отношения в партнерстве.

У Козерогов на этой неделе ожидается много поездок, контактов и новых впечатлений. Старайтесь больше времени проводить в общении с друзьями и знакомыми. Необходимо отметить, что все дни недели, кроме выходных, вы можете быть окружены друзьями и знакомыми, готовыми в любой момент оказать необходимую помощь и содействие. Однако это не означает, что вы можете во всем полагаться на окружающих, а сами занимать пассивную позицию. Напротив, звезды советуют вам проявлять личную инициативу, выступая в качестве генераторов идей и вдохновителей окружающих на новые дела. Возможно, вы выступите в качестве инициатора какой-нибудь увеселительной поездки за город на пикник и весело проведете время. Усиливаются ваши интеллектуальные способности, что благоприятно отразится на деловой активности, предпринимательстве и учебе. Вам могут поступить важные сведения, благодаря которым вы сумеете построить планы на будущее. В конце недели может расшириться круг вашей ответственности, и вам потребуется проявлять заботу и уход к близким людям. Например, может заболеть кто-то из ваших родственников, и вы будете заниматься организацией лечения, ухаживать, покупать лекарства и прочее.

Водолеи на этой неделе смогут раскрыть свой потенциал в решении материальных и финансовых вопросов. Вы сможете проявить свои лучшие деловые качества, и обстоятельства могут вам благоприятствовать. Например, в профессиональной деятельности вы сможете заручиться поддержкой начальства и укрепить свое положение на основной работе. Возможно, вам предложат дополнительную подработку, и у вас может появиться еще один источник доходов. Старайтесь сосредоточить внимание на своей главной цели и методично работать над её достижением – результат придет к вам быстрее, чем вы могли предполагать. Чтобы поддерживать себя в бодром тонусе необходимо научиться совмещать время работы со временем для отдыха. Тот, кто умеет отдыхать, тот умеет и работать – это правило сейчас особенно актуально для вас. Интенсивный труд, к которому вы сейчас весьма склонны, требует соответствующего отдыха, чтобы вы могли в полной мере восстановить затраченные силы. В бытовой повседневной жизни старайтесь вести тихий уединенный образ жизни. Старайтесь находить время и место для духовных практик - это поможет вам сохранять себя в равновесии.

Рыбам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на личностном всестороннем развитии. Если вы находитесь в зрелом возрасте, то основой развития может стать самообразование. Ваш основной резерв развития – это вы сами. И чем больше вы будете знать и уметь, тем скорее сможете добиться поставленных целей. Хорошо начинать курс обучения в соответствии со своей профессией или индивидуальными предпочтениями. В этом случае учеба пойдет быстрым темпом и без помех. Кроме того, вы можете быть вовлечены в активное взаимодействие с друзьями и подругами. Возможно, вам предложат отправиться в увлекательное путешествие вместе с друзьями. Это хорошее время для участия в творческих фестивалях, конференциях, встреч и обмена мнениями с единомышленниками. Возможно, вам предложат какую-то интересную общественно значимую деятельность, где у вас будет много интересного общения. Успешно проявят себя волонтеры. Также это удачное время для личных достижений в спорте, и при участии в творческих конкурсах, соревнованиях. Завсегдатаи общения в социальных сетях и на форумах в интернете смогут познакомиться с интересными людьми, некоторые из которых станут вашими друзьями. В конце недели не исключены трения в общении с членами семьи.