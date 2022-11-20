Чувства расцветают — гороскоп на неделю 21-27 ноября

На этой неделе на небе будет сформировано 2 значимых планетных аспектов.

21-22 ноября соединение Меркурий-Венера. Аспект призван соединить воедино эстетическое восприятие человека с интеллектуальным началом. Чувства и разум могут быть соединены этим аспектом. Сам по себе аспект соединения предполагает некий сплав качеств в нечто непротиворечивое. При возникновении чувства любви или первичной симпатии интеллект активно вмешивается в процесс оценки - насколько подходит объект симпатии для любви. В случае отрицательного ответа чувства блокируются разумом. А при положительном ответе интеллектуального фильтра чувство любви получает дополнительную мотивирующую поддержку. Интересно отметить, что на таком аспекте знакомства могут иметь перспективу. Также этот аспект способствует увлечению искусствами, поэзией и в целом значительно смягчает нравы при общении между людьми. Успешно идет изучение гуманитарных наук.

21 ноября трин Солнце-Юпитер - один из наиболее благоприятных аспектов, имеющий широкий спектр позитивного влияния. Успешно идут дела у бизнесменов и преподавателей. Можно заниматься просветительской деятельностью, изучать иностранные языки, отправляться в путешествия. Аспект благоприятствует расширению контактов и проявлению благотворительности. Бизнес-проект, начатый на этом аспекте, может привести к успешному развитию

Для Овнов на этой неделе наступает время, когда многое из того, что было тайным, станет для вас явным. Если вас давно волнуют вопросы, на которые вы не могли найти ответы или кто-то что-то скрывал от вас что-то важное, то вы сможете провести расследование и приоткрыть завесу над тайной. Это прекрасное время для углубления в духовные практики, в том числе в йогу, цигун, экстрасенсорику, аутогенные тренировки, мантры и прочие методы самопознания и саморегулирования. Возможно, в начале недели вам захочется экстремальных впечатлений. Наиболее позитивным выходом для реализации таких потребностей может стать участие в спортивных соревнованиях. Также хорошо отправляться в поход в горы или в лес, прокладывая себе прежде неизведанный маршрут. Усиливаются ваши экстрасенсорные способности. Некоторые из вас смогут проявить психологическую проницательность вплоть до считывания мыслей с других людей. Ваши финансовые возможности могут вырасти за счет участия партнера. Это прекрасное время для начала цикла физических занятий. Хорошо купить абонемент на посещение фитнеса, записаться в спортивную секцию, посещать групповые занятия по аэробике, шейпингу и тому подобному. Работая над своим телом, совершенствуя его пропорции, вы сможете существенно укрепить свое физическое состояние.

Тельцы на этой неделе почувствуют сильную потребность в обновлении дружеских и иных контактов. Вас может увлекать все новое, необычное, связанное с будущем, с перспективой. Потребность в праздном и беззаботном времяпрепровождении может привести к запустению в делах. Возможно, вам будет лень заниматься текущими рутинными делами. Поэтому вы, вероятно, много времени будете проводить в кругу друзей и подруг, в клубах. Исключительно удачное время для любви и брака. Партнерские отношения могут строиться на основе взаимопонимания и взаимной симпатии, любви. Можно обсуждать любые спорные вопросы, по которым раньше могли быть разногласия. Теперь вы легко придете к взаимному согласию. Характерной особенностью этой недели является интенсивный поиск единомышленников, людей, которых волнуют те же вопросы, что и вас. Поэтому вы можете многими часами просиживать в клубах по интересам или в интернете на форумах или в сообществах. Хорошее время для проведения торжественных мероприятий типа свадьбы или юбилея. Возможно, вам поступит приглашение принять участие в подобном мероприятии в качестве гостей. С точки зрения деловой активности преуспевают те, кто работают с клиентами в сфере услуг. Укрепляется ваше финансовое положение. Ваша работа будет пользоваться популярностью.

Близнецы на этой неделе могут станут более заметными персонами. Вам будет казаться, что каждый ваш шаг не остается незамеченным и вас постоянно обсуждают окружающие. Возможно, такие ощущения имеют под собой реальную основу. Даже если вы не любите общественного внимания к себе, вас должно успокаивать что ничего дурного и скандального о вас не говорят. Наоборот, это время роста вашей популярности и авторитета. Вы сможете наилучшим образом проявить свои деловые качества. Успешно складывается не только ваша профессиональная деятельность, но и те дела, которые идут помимо основной работы. Например, вы будете склонны наводить в окружающем вас пространстве идеальную чистоту и красоту. Причем будете пытаться добиться одновременно эстетического и функционального порядка, чего весьма непросто добиться. Не исключено, что на вас обратит внимание вышестоящее руководство. Более того, вас могут не просто заметить, но и предложить занять более высокую по статусу должность. Особой вашей любовью могут пользоваться домашние животные. Рекомендуется покупать новых домашних животных вместе с необходимыми для их содержания аксессуарами.

Типичные Раки на этой неделе могут почувствовать необыкновенный интеллектуальный подъем. Вы преуспеете в учебе, в том числе и в самостоятельном изучении чего либо. Студенты вузов и колледжей смогут легко ликвидировать отставание в учебе и закрепить пройденный материал. Одним из ведущих мотивов для вас может стать девиз – «хочу всё знать!». Причем, вас может увлекать все новое, необычное. Наиболее успешными направлениями станут сферы творчества, увлечений, хобби и спорта. Старайтесь распределить свободное время таким образом, чтобы иметь возможность заниматься теми делами, которые приносят вам удовольствие. Это хорошее время для начала цикла обучения, в том числе и самостоятельного, по тем темам, которые вас давно привлекают. В личной жизни наступает полоса стабильности и благополучия, влюбленные смогут в полной мере раскрыть свои чувства и получить взамен любовные признания. Если романтическое знакомство произойдет на этой неделе, то отношения будут складываться гармонично и продлятся долгий срок. Если у вас есть маленькие дети, то звёзды советуют провести с ними время - оно надолго запомнится и сблизит вас. В целом эта неделя пройдет на оптимистической волне.

У Львов эта неделя в целом, и первая половина недели в особенности, складывается благоприятно для улучшения отношений в семье. Это особенно относится к большим семьям, когда в одном доме или квартире живут представители разных поколений: бабушки, дедушки, родители, вы сами, а также дети и внуки. Хорошо вместе с семьей выезжать на дачу и работать там на своей земле, обрабатывая огород и сад, занимаясь заготовками на зимний период. Если на повестке стоит тема наследства, то на семейном совете можно поднимать эти весьма непростые вопросы – шансы на то, что обсуждения пройдут мирно и приведут к согласию сторон, сейчас весьма высоки. Укрепление положения в семье может иметь вполне материальные последствия. Хорошо заниматься благоустройством жилищных условий. Обстоятельства и ваше собственное желание подводят вас к тому, чтобы больше времени уделять жилищно-бытовым вопросам. Возможно, у вас появятся дополнительные финансовые ресурсы благодаря поддержке со стороны родственников и от партнера. Если у вас ранее были серьезные планы относительно ремонта в квартире, то теперь для реализации этих намерений у вас будет достаточно ресурсов и энергии.

У Дев на этой неделе могут наступить время гармонии и взаимопонимания в супружеских отношениях. В первой половине недели вы сможете вполне спокойно и мирно обсуждать с партнером наиболее острые вопросы, которые еще совсем недавно могли ввести вас жесткий клинч без надежды на примирение. Именно сейчас можно и нужно поднимать перед партнером те вопросы, о которых вы предпочитали умалчивать, предвидя острую реакцию. Благодаря высокой степени коммуникабельности у вас будет много контактов, поездок и иного общения с окружающими людьми. Возможно, вы почувствуете, что ваши знания и опыт стали востребованы окружающими. Вам могут начать часто звонить разные люди, с просьбами о содействии в тех или иных вопросах. Если вы работаете с клиентами, то у вас не будет отбоя в желающих воспользоваться вашими услугами. Однако обычное общение с людьми – это не улица с односторонним движением. Вам тоже могут потребоваться советы и информационная поддержка со стороны других людей, и вы её обязательно получите. Это идеальное время для совместного составления планов на будущее. Возможно, вас пригласят в гости на какое-то торжественное мероприятие. В тесном взаимодействии с окружающими вы сможете легко и быстро урегулировать множество вопросов.

Весам на этой неделе рекомендуется на первый план выдвинуть деловую активность, а личную жизнь отодвинуть на второй план. Дело в том, что именно в сфере дел у вас могут быть наиболее успешные события, которые могут добавить вам положительных эмоций. Работа, когда у вас все получается, способна приносить много радости. Эта неделя может быть связана с укреплением здоровья и повышением уровня работоспособности. Можно составлять для себя напряженные планы и энергично браться за их выполнение. В этом случае вы, возможно, сами удивитесь в конце недели, сколь много вам удалось сделать. Благодаря своему трудолюбию вы сможете добиться успеха в работе и повысить уровень доходов. Увеличится приток финансов в ваш бюджет. Появится возможность порадовать себя новыми покупками. Большой расход энергии потребует увеличения питания, что приведет к усилению аппетита. Если же у вас имеется проблема с лишним весом, то не расслабляйтесь и несколько дней посидите на легкой оздоровительной диете. Особенно будьте осмотрительнее при употреблении сладостей – тяга к сладостям усилится больше всего.

У Скорпионов на этой неделе улучшается самочувствие, и настроение будет по большей части оптимистическим. Усиливаются интеллектуальные и творческие способности. Можно принимать участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, викторинах. Хорошее время для личного развития. Настало время вам заняться самими собой – здоровый эгоизм пойдет на пользу вашему здоровью. Возможно, вас заинтересует тема вашего внешнего вида, имиджа, и вы пожелаете что-то тут поменять, скорректировать. Уделите внимание и своему физическому развитию. Регулярные пробежки на свежем воздухе повысят сопротивляемость вашего организма к инфекциям. Также на этих днях вы можете чем-то увлечься. Это может быть хобби, спорт, увлечение искусством, рукоделием или компьютерными играми. Влюбленные переживают расцвет романтических отношений – это время приятных сюрпризов, любовных признаний, подарков. Возможно, вы почувствуете, что в вашу жизнь приходит ощущение праздника и радости. В свободное от работы время хорошо посещать концерты, выставки, театры, танцплощадки и клубы. Общение с маленькими детьми доставит вам немало приятных мгновений. Любимый человек может вести себя ответственно и насчет его верности вам тоже не придется сомневаться.

У Стрельцов на этой неделе усиливается потребность в отдыхе. Постарайтесь не планировать много дел и настройтесь на спокойный и расслабленный образ жизни. Это хорошее время для улучшения отношений в семье, с родными и близкими. Если вы основное внимание уделите семейным делам, то близкие будут вам благодарны и окажут помощь. Позаботьтесь о том, чтобы обеспечить себе спокойные и комфортные условия. Возможно, вы почувствуете некоторую усталость от шума и суеты повседневности, и вам захочется побыть наедине с собой, в уединении. Хорошее время для того, чтобы на недельку уехать в санаторий или на базу отдыха. Если у вас обстоятельства не позволяют чаще оставаться наедине с собой, то отправляйтесь на природу в лес или на реку, за ягодами, за грибами, на рыбалку. Контакт с природой подействует на вас благотворно, позволит привести в равновесие душевные силы. Холодная и дождливая осень за окном располагает к особому ощущению комфорта и тепла семейного очага. Также это хорошее время для подведения финансовых итогов своему бюджету, подсчета расходов и доходов, совместного планирования предстоящих крупных покупок. Не исключено, что в середине недели к вам в гости приедут родственники издалека.

Козерогам на этой неделе, возможно, предстоит много и интенсивно общаться со знакомыми, друзьями, родственниками и соседями. Возможно, вас вовлекут в чужие дела и заботы, попросят оказать информационную и иную поддержку. Не следует отказывать людям в помощи, ведь в случае необходимости они и вам смогут помочь, когда вы к ним обратитесь. Это хорошее время для расширения деловых и дружеских связей. Возможно, вы будете склонны строить планы на ближайшее будущее и на отдаленную перспективу. Интересно, что ваши планы и мечты будут удивительно близки к тому, что в реальности будет вас ожидать. Возможно, это будет связано с тем, что сейчас у вас усиливается дар предвидения, и вы станете способны точнее предчувствовать будущее. Это хорошее время для тех, кто занимает активную жизненную позицию и устремлен на поиски новых впечатлений. Благодаря интенсивному общению вы станете информированными о последних новостях из жизни людей своего круга. Успешно пойдет учеба у студентов вузов и колледжей. Если вы являетесь завсегдатаем какого-то форума или группы в социальных сетях, то вас может увлечь там новая тема, в которой вы примете горячее участие и будете уделять этому много свободного времени.

Сильной стороной Водолеев на этой неделе может стать деловая активность. Именно в делах и в решении материальных и финансовых вопросов вы сможете наилучшим образом себя реализовать. Это очень продуктивная неделя в решении деловых проблем. Если вам не нравится ваша работа, и вы хотели бы её поменять, то вам не составит труда найти новую работу с более высоким окладом и профессиональным статусом. На текущей работе вы сможете увеличить производительность труда за счет повышения уровня профессионального мастерства. Также это прекрасное время для крупных покупок - умение распоряжаться финансовыми ресурсами остается на высоте. Тему личной жизни рекомендуется отодвинуть на второй план, поскольку здесь не будет значимых событий. Звезды советуют делать карьеру. Ваши шансы на повышение своего профессионального статуса станут выше. Если же у вас нет карьерных амбиций, то вы имеете шанс отличиться в чем-то другом. Например, вы можете принять участие в творческом конкурсе и занять там призовое место. Так или иначе, но ваша персона станет более заметной для окружающих, а это означает, что могут произойти некие события, благодаря которым на вас многие обратят внимание.

Рыб на этой неделе может ожидать исполнение заветных желаний и много приятных мгновений. Чтобы получать от жизни радость, необходимо что-то реальное делать во имя исполнения своей мечты. При этом необходимо помнить, что сейчас все находится в ваших руках, и никто не может вас остановить или помешать двигаться к намеченной цели. Вы можете быть необычайно свободными в своих поступках. Это важное время для молодых Рыб, находящихся в стадии формирования морально-нравственных принципов. У вас могут быть примеры, достойные подражания, с кого вы бы хотели брать пример и на кого хотели бы быть похожими. А это очень важно при формировании личности. Это прекрасное время для саморазвития и самообразования. Можно начинать самостоятельно изучать что угодно, начиная с иностранных языков и заканчивая программированием или созданием собственного сайта. В целом неделя побуждает к расширению кругозора, поиску новых впечатлений, активному познанию окружающего мира. Успешно пройдет это время для студентов. Повышается ваша самооценка, и вместе с этим может укрепиться ваша репутация среди окружающих людей.