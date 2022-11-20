Деньги тянутся к нам — финансовый гороскоп на 21-27 ноября

На этой неделе финансы сами будут идти к нам в руки.

Звезды советуют Овнам на этой неделе более углубленно изучать тонкости своей профессии. Вполне может случиться так, что вы научитесь извлекать дополнительный доход из основной работы. Звезды благоприятствуют в индивидуальной трудовой деятельности. От вас может потребоваться умение вести дела в тайне от окружающих. Не озвучивайте на публике свои намерения – в этом случае вам никто не сможет помешать, и вы добьетесь поставленной цели. Это прекрасное время для поисков дополнительного дохода помимо основной работы. Можете рассчитывать на преференции со стороны работодателя в виде доплаты за проезд или на обеды в рабочее время. Это хороший период для повышения профессионального и образовательного уровня. Можно сдавать экзаменационные зачеты, защищать диссертацию на получение ученой степени, подавать документы на учебные курсы. У руководящих работников наступает хорошее время для расширения географии бизнеса. Посещение выставки-продажи даст вам много дополнительных идей и подскажет пути развития в ближайшей перспективе. Работники общественных организаций получат спонсорскую помощь.

Тельцам на этой неделе недели звезды советуют искать контакта с коллегами, друзьями и единомышленниками. Добиться выполнения своих планов в одиночку в этот период будет проблематично. Хорошо проводить собрание акционеров и обсуждать планы на будущее. Также это удачное время для проектно-конструкторских работ. Вы сумеете преуспеть в любой работе, требующей творческого подхода и коллективных усилий. Прекрасный период для укрепления деловых партнерских отношений и совместной работы по формированию общих планов на будущее. Звезды советуют вам вести переговоры на многосторонней основе о сотрудничестве. Договоры, которые вы подпишите, могут быть выгодны вам в течение длительного времени. Это благоприятное время для внесения корректив в свои планы. Обязательно проанализируйте опыт и результаты работы за предыдущий месяц. Наверняка не все вас устроит, и захочется в некоторых направлениях поменять подходы и приоритеты. Действуйте решительно в тех вопросах, в которых вы не сомневаетесь в собственной правоте.

У Близнецов на этой неделе благоприятное время для доверительного общения с начальством. Если между вами были натянутые отношения, то самое время поправить ситуацию к лучшему. Впрочем, любой контакт с начальством – это хороший знак. Замечательно сложится этот период для руководящих работников. Хорошее время для укрепления производственной и финансовой дисциплины, установления прочных, длительных контактов с сослуживцами, влиятельными людьми. Можете быть уверены, что ваши распоряжения будут исполнены подчиненными точно и в срок. Подчиненные также найдут полную поддержку и понимание со стороны начальства. Наиболее успешно пойдут те дела, которые требуют опыта и выполняются по плану. От экспериментов лучше воздержаться. Ваше экономическое благосостояние во многом может прирастать за счет активизации делового партнерского сотрудничества. Проявляйте предельное внимание к пожеланиям и мнениям партнеров по бизнесу. Если вы чувствуете неуверенность в своих силах, то можете часть своих полномочий делегировать партнерам – они прекрасно справятся с порученными делами.

Эта неделя у типичных Раков складывается вполне благоприятно для продвижения бизнеса и повышения профессионального уровня. Звезды советуют использовать новинки электронной техники и современные информационные технологии. Нужную вам информацию вы сможете найти в сети Интернет. Хорошо проходят контакты с деловыми партнерами из других регионов и стран. Звезды советуют отстраниться от текущих проблем и хлопот и сосредоточиться на проработке вопросов стратегического развития бизнеса. Прежде всего, речь идет о путях экономического роста для расширения рынка товаров и услуг. Это хороший период для открытия дочерних предприятий и филиалов фирм. Удачно проходят дальние командировки. Если у вас имеется тяга к техническому творчеству, изобретательству, то попробуйте найти способ увеличить производительность труда и качество выпускаемой продукции за счет технических новшеств. Внимательное отношение к деталям в работе поможет вам найти и устранить причину технической поломки. Отношения с коллегами складываются успешно.

Звезды советуют Львам активнее идти на сотрудничество с другими людьми и в особенности с деловыми партнерами и клиентами. Это прекрасное время для бизнесменов, предпочитающих динамичный стиль работы, не боящихся идти на риск в вопросах финансовых вложений. В вашем распоряжении могут оказаться чужие деньги (заемные или взятые в доверительное пользование), которыми вы сможете успешно распорядиться. Управленцам рекомендуется проводить структурные реформы и делать кадровые перестановки. Прекрасный период для финансовых инвестиций в строительную индустрию, сельское хозяйство и приобретение недвижимости. Начатый в этот период ремонт, вероятно, будет проведен строго по плану и сделан с высоким качеством. Кроме того, это благоприятный период для представителей творческих профессий. Попробуйте взглянуть на привычную работу по-новому. В этом случае вам откроются новые грани и возможности для совершенствования методов. Звезды поощряют вас к экспериментированию, попыткам найти скрытые резервы мастерства.

У Дев, имеющих свой бизнес, эта неделя складывается благоприятно. Особенно это касается тех, кто сосредоточен на раскрутке своего бизнеса, ищет новые рынки сбыта и пути для расширения бизнеса. Звезды советуют действовать открыто, максимально проявляя свои дипломатические способности. Работники сферы услуг не должны забывать правила о том, что клиент всегда прав. Удачно проходят служебные командировки. В этот период активизируются вопросы делового сотрудничества. Это благоприятное время для визитов в официальные инстанции, поиска понимания и финансовой поддержки. Предложения, которые поступят вам сегодня, могут оказаться выгодными в долгосрочном плане. Успешно решаются вопросы, связанные с документами, обменом информацией. Можно подписывать договоры о сотрудничестве. Владельцам офисов и магазинов рекомендуется пригласить на консультацию дизайнера по интерьеру и составить с его помощью план работ. Цель плана – сделать помещения более привлекательными для клиентов. Также рекомендуется поинтересоваться условиями работы подчиненных и сделать все, чтобы им комфортнее работалось.

У Весов текущая неделя складывается успешно с точки зрения результатов работы и повышения уровня доходов. Вы можете тяготеть к практическим делам, созданию материальных ценностей, того, что можно сделать своими руками. В этом смысле удача ожидает всех тех, кто занят физическим трудом: в промышленности, ремонтных службах, жилищно-коммунальном хозяйстве. Внимание к деталям способствует повышению качества работы и исполнительской дисциплины в целом. Делайте ставку на проверенные опытом методы работы и воздерживайтесь от экспериментирования. Полагайтесь на надежность и поддержку со стороны коллег по трудовому коллективу. Кроме того, рекомендуется делать ставку на укрепление и развитие деловых связей. Обязательно обращайте внимание на новых людей, появляющихся в поле вашего зрения. С ними к вам может поступить ценная информация, благодаря которой вы сможете принимать эффективные решения. Наибольших результатов добьются представители торгово-закупочной деятельности. Ускоряется информационный обмен и товарно-денежный оборот.

Эта неделя для Скорпионов творческих профессий складывается благоприятно. Хорошо проявят себя те, кто имеет отношение к индустрии моды, шоу-бизнеса и развлечений. Консультанты в сетевом маркетинге значительно расширят сеть подписчиков и увеличат объемы продаж через проведение рекламных мероприятий. Удачный период для устроения концертов, выставок, проведения праздничных массовых мероприятий. Постарайтесь преодолеть внутреннюю неуверенность в вопросах, касающихся новых дел и начинаний. Звезды ждут от вас творческого подхода в привычных делах. Не бойтесь экспериментировать и пробовать – только в этом случае вы сможете реально чему-то новому научиться. Звезды советуют сконцентрироваться на решении материальных вопросов. Благодаря умению просчитывать последствия от своих инициатив вы сможете выбрать выигрышную стратегию поведения. Уделите время наращиванию профессионального мастерства. Также это хороший период для профессионального обучения, приобретения навыков работы с инструментами и техническими приспособлениями.

Звезды советуют Стрельцам на этой неделе сосредоточиться на составлении детального графика работы и наведения порядка на рабочем месте. Старайтесь быстро решать вопросы и не откладывайте их в долгий ящик. Можно проводить ремонтные и строительные работы, обновлять коммунальное хозяйство. Хорошо идут дела в семейном и надомном бизнесе. Звезды советуют сосредоточиться на завершении тех дел, которые были давно начаты, но до которых раньше никак не доходили руки. Это прекрасное время для подведения итогов деятельности за некий предыдущий отрезок времени и анализа финансовых возможностей вашего бюджета на будущее. Вырастут доходы у работников гостиничного и ресторанного бизнеса. Удачно пойдут дела у фрилансеров и всех, кто выполняет частные заказы помимо основной работы. Кроме того, это хорошее время для реализации личных инициатив. Не бойтесь брать ответственность на себя в новом деле. Если у вас давно созрел план, но не хватало решимости начать действовать, то в этот период как раз такое удачное время.

У Козерогов эта неделя складывается удачно. Особенно это почувствуют те, кто занимается торгово-закупочной деятельностью. Вам удается обзавестись новыми полезными знакомствами с последующей перспективой для партнерского сотрудничества. Значительно ускорятся торгово-денежный оборот, что ведет к росту доходов. Замечательный период для активизации работы с информацией. Усиливаются ваши интеллектуальные способности и умение проводить аналитическую обработку поступающих сведений. В результате ваши решения будут очень разумными и оптимальными. Успешно идет освоение новых знаний, обучение компьютерным технологиям, обмен мнениями в неформальной обстановке. Кроме того, звезды советуют вам сосредоточиться на поиске дополнительных источников дохода. Если вы ищите подработку в виде работы по совместительству или на полставки, то вам может попасться вполне приемлемый вариант. Желательно не афишировать на публике свои намерения. Этот период больше подходит для закулисного решения щепетильных проблем.

У Водолеев прекрасное время для карьерного продвижения и наращивания финансовых ресурсов. Звезды советуют наиболее важные дела запланировать на первую половину недели. Вы можете успешно вкладывать деньги в недвижимость, заниматься благоустройством рабочего места, строительством и ремонтом. Вероятно, вы будете склонны к упорному труду и совершенствованию профессиональных навыков и мастерства. Благодаря трудолюбию результат вашей работы будет выше ожиданий. Звезды советуют сосредоточиться на выполнении той работы, которая была запланирована на этот день, и не отклоняться от графика. Безработным рекомендовано активизировать поиски новой работы – в этот период вы сможете найти подходящий вариант и успешно пройти собеседование. Также рекомендуется искать единомышленников и пытаться в кампании с ними работать над неким единым для всех проектом. Роль координатора и инициатора многих решений в групповой деятельности вам в этот период очень подойдет. Это прекрасный период для научно-исследовательской работы, программирования, проектно-конструкторских разработок и прогнозирования.

Рыбам в течение недели рекомендуется активнее заниматься личностным развитием. Ищите шансы для обмена мнениями с опытными коллегами. От общения с высокими профессионалами вам может поступать полезная информация. Особенно успешно у вас пойдут деловые контакты и поездки. Вы легко находите нужные вам сведения и договариваетесь о делах. Звезды советуют принимать решения и действовать только исходя из своих представлений. Старайтесь лично контролировать наиболее важные дела, не делегируя своих полномочий никому другому. Наиболее перспективное направление деятельности – проработка вопросов расширения бизнеса, запуск новых проектов, выход на новые рынки товаров и услуг. При этом вы можете рассчитывать на поддержку со стороны вышестоящего начальства и влиятельного тайного покровителя (если таковой имеется). Это также хорошее время для завершения определенного этапа деятельности и планирования перед собой новых задач. Бизнесменам рекомендовано договариваться о делах с представителями властей.